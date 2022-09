Petite enfance : le plus gros syndicat du secteur réclame des places de qualité et subventionnées

Montréal, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - En vue des élections du 3 octobre prochain, la FSSS-CSN dévoile ses revendications afin de permettre aux parents d'avoir accès à une place de qualité en service de garde.

Pour nos enfants : des places de qualité, une priorité!

Déjà en 2020, la vérificatrice générale soulignait que l'offre de places subventionnées était insuffisante pour répondre aux besoins des familles du Québec. Elle soulignait également que les familles qui ne peuvent en bénéficier payent plus cher pour un service dont la qualité n'est pas nécessairement au rendez-vous (Rapport 2020). Les différentes études et recherches scientifiques sont unanimes et les chiffres parlent d'eux-mêmes : le ministère de la Famille a lui-même indiqué que pour un même financement la qualité est 30 % supérieure dans les CPE (à but non lucratif) que pour les garderies privées subventionnées (à but lucratif). D'ailleurs, les garderies privées font 6 fois plus l'objet de plainte que leur homologue en CPE et en milieu familial. On sait également que les garderies privées non subventionnées (GNS) reçoivent année après année un nombre bien supérieur de plaintes que les CPE et les milieux familiaux, surtout en ce qui concerne le personnel éducateur ainsi que de la sécurité et la santé des enfants (IRIS, 2021).

Sachant que ce facteur de la qualité a des effets à long terme sur le développement des enfants, le choix devient évident. Pour Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS : ''Nous souhaitons tous le meilleur pour nos enfants, il est donc impératif de créer de nouvelles places rapidement, mais que chacune d'entre elles soit en CPE ou milieu familial régi et subventionné. Une transition graduelle des services de garde privés vers le subventionné, en format CPE ou RSGE, permettrait d'instaurer un système de qualité vraiment universel. On pourrait ainsi s'assurer que les services répondent aux critères espérés, et ce, autant pour les enfants, les parents que pour les travailleuses en CPE et RSGE.''

Financer directement les parents : un leurre

À notre avis, l'approche consistant à financer directement les parents pour qu'ils trouvent une place à leur enfant représente une vision à court terme qui ne fait qu'accentuer le problème de manque de place de qualité accessible. ''Afin que chaque enfant puisse avoir une place, l'argent ne doit pas être redirigé, mais bien investi dans le réseau afin de développer des places en CPE et d'attirer des RSGE en milieu familial ou en communauté offrant le tarif réduit. L'éducation à la petite enfance doit demeurer la priorité, afin de pérenniser nos services. Tout le monde y gagnerait '' de terminer Lucie Longchamps.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 140 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 11 000 travailleuses en CPE dans toutes les catégories de personnel et 2700 RSGE, partout au Québec. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

