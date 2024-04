Personnel de soutien scolaire et personnel de soutien de l'enseignement supérieur - Il est de plus en plus difficile de vivre hors de la pauvreté

MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le revenu disponible pour vivre hors de la pauvreté a fait un bond important pour l'année 2024. Cela a un très grand impact sur la rétention du personnel de soutien scolaire et du personnel de soutien de l'enseignement supérieur qui voient leurs salaires passer sous le seuil du revenu viable d'année en année.

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) et la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) réagissent à la publication de la dixième (10e) édition du revenu viable de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS).

Afin de combler tous les besoins de base en 2024, les revenus viables provinciaux sont:

Pour une personne vivant seule: 36 046 $ (augmentation de 16,44 % par rapport à 2023);

Pour une famille monoparentale d'un adulte et d'un enfant: 50 175 $ (augmentation de 11,90 % par rapport à 2023);

Pour une famille de deux adultes et deux enfants: 78 882 $ (augmentation de 11,83 % par rapport à 2023).

Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost s'inquiète: « on ne parle pas d'aller dans le luxe avec ces revenus-là. Seuls les besoins de bases y sont prévus: alimentation, vêtements, logement, transport, téléphone, assurances, électricité, soins de santé non prévus et frais de garde. Certaines personnes ne peuvent même plus se payer de vacances. »

Revenu viable

Lorsqu'on regarde les revenus des gens qui occupent un poste de personnel de soutien scolaire et de soutien de l'enseignement supérieur au collégial, on comprend rapidement que plusieurs vivent en deçà du revenu viable moyen.

Voici le palmarès des cinq classes d'emplois du personnel de soutien scolaire qui ont le plus grand écart de revenus, pour une personne vivant seule, avec le revenu viable provincial.

Surveillante et surveillant d'élèves: (- 26 801$)

Éducatrice et éducateur en service de garde: (- 16 283$)

Préposée et préposé aux élèves handicapés: (- 15 332$)

Apparitrice et appariteur: (- 13 583$)

Technicienne et technicien en formation professionnelle: (- 11 054$)

Chez le personnel de soutien au collégial, il reste encore des classes d'emploi qui, malgré un poste à temps plein, ont plus de 7 000$ d'écart de revenus, pour une famille monoparentale avec un enfant, en comparaison avec le revenu viable provincial. De plus, une forte majorité des membres représentés par la FPSES-CSQ sont dans la région métropolitaine, là où la hausse du revenu disponible pour vivre hors de la pauvreté a bondi de 19,3%.

Des postes avec un plus grand nombre d'heures

Le président de la FPSS-CSQ, Éric Pronovost, déclare « avec un taux de précarité de près de 70 %, il n'est pas surprenant que plusieurs de nos membres n'atteignent pas le revenu viable. Il faut des emplois de qualité avec le plus grand nombre d'heures pour avoir un revenu décent. »

Il ajoute « une éducatrice en service de garde qui travaille vingt-six (26) heures par semaine obtient un salaire annuel de 29 700 $ et une préposée aux élèves handicapés qui n'a que dix-neuf (19) heures par semaine atteint un revenu annuel de 20 400 $, ce qui est nettement suffisant pour bien vivre. »

Des emplois plus attrayants ailleurs

De son côté, la présidente de la FPSES-CSQ, Valérie Fontaine, ajoute que des emplois plus attrayants sont offerts dans le secteur privé. « Plusieurs de nos membres que ce soit du côté administratif, en soutien direct aux étudiantes et étudiants ou des ouvriers ont démissionné de leur poste pour occuper un emploi ailleurs où ils sont assurés d'obtenir un meilleur salaire et une charge parfois moins lourde. Les collèges perdent ainsi une précieuse expertise et peinent à pourvoir les postes laissés vacants. Les gens ont beau aimer leur emploi, être capables de vivre décemment, c'est la moindre des choses quand tu travailles à temps plein dans le secteur public. »

Faire partie de la solution

En terminant, les deux leaders syndicaux invitent les organismes scolaires et les collèges à tenir compte du personnel de soutien et du rôle important qu'il joue chaque jour dans la bonne marche de nos établissements.

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

Profil de la FPSES-CSQ

La FPSES-CSQ représente près de 5 000 membres œuvrant dans treize établissements du secteur collégial, trois du secteur universitaire et cinq organismes de services parapublics. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente près de 215 000 membres, dont près de 125 000 font partie du personnel de l'éducation.

