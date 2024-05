À voir : 101 œuvres réalisées par 44 artistes des Premières Nations, Inuits, et Métis allant de l'art vestimentaire au portrait en passant par l'installation et la vidéo, reliant le passé au présent.

OTTAWA, ON, le 16 mai 2024 /CNW/ - Le perlage est l'une des plus importantes formes d'art contemporain autochtone sur notre continent. Jusqu'au 30 septembre 2024, le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) présentera Perler, radicalement, une exposition organisée et mise en tournée par le Musée d'art MacKenzie. La plus grande exposition d'œuvres de perlage contemporains autochtones jamais présentée sur l'île de la Tortue, communément appelée Amérique du Nord, Perler, radicalement réunit 101 œuvres de 44 artistes des Premières Nations, Inuits, et Métis de partout au Canada et aux États-Unis, et apporte un éclairage critique nécessaire à cette pratique, aussi remarquable que variée.

Depuis très longtemps, les artistes autochtones emploient les perles -- des graines, des coquillages et des perles commerciales jusqu'aux pixels informatiques -- pour raconter des histoires, honorer leurs proches et célébrer la beauté. Épousant les techniques et le savoir transmis par les générations qui les précèdent, les artistes autochtones d'aujourd'hui emploient le perlage pour aborder des enjeux et des concepts liés à l'histoire, à la décolonisation et à la résistance.

« Des passerelles des défilés de mode du monde entier aux pavillons de la Biennale de Venise de cette année, les pratiques de perlage bénéficient aujourd'hui d'une attention qui n'a que trop tardé. L'exposition ne se contente pas de faire une déclaration, elle célèbre une riche forme d'art qui s'est épanouie à travers les âges », a déclaré JeanFrançois Bélisle, directeur général du Musée des beaux-arts du Canada. « Nous sommes reconnaissants du partenariat fructueux avec le Musée d'art MacKenzie. Ce type de collaboration est essentiel pour établir des relations qui permettent d'élever les œuvres d'artistes formidables et de les partager avec les amateurs d'art de toutes les régions. »

« Le perlage autochtone est l'un des mouvements les plus passionnants de notre génération dans le domaine de l'art contemporain », a souligné John G. Hampton, à direction générale du Musée d'art MacKenzie. « Enraciné dans la spécificité culturelle et territoriale, le perlage est particulièrement pertinent en cette période de changement et de division culturelle. Les artistes ouvrent la voie pour honorer la sagesse ancestrale tout en favorisant l'innovation, l'évolution et la communauté. Nous sommes ravis de présenter cette exposition au Musée des beaux-arts du Canada, car elle nous donne l'occasion d'envisager notre identité nationale à travers diverses perspectives autochtones qui ne se conforment pas aux frontières qui divisent l'île de la Tortue. »

Le commissariat de Perler, radicalement est assuré par Sherry Farrell Racette, PhD, professeure au département des arts visuels de l'Université de Regina, érudite, auteure, conservatrice et artiste; Cathy Mattes, PhD, conservatrice, écrivaine et professeure associée d'histoire de l'art à l'Université de Winnipeg; et Michelle LaVallee, directrice, Voies autochtones et initiatives curatoriales au MBAC.

L'exposition, dont la quatrième escale est le Musée des beaux-arts du Canada, se rendra ensuite à la Galerie d'art Beaverbrook (du 30 novembre 2024 au 2 mars 2025), puis au musée Eiteljorg, à Indianapolis (du 1er avril au 3 août 2025). La tournée de l'exposition reçoit le soutien du Conseil des arts du Canada. L'exposition d'Ottawa a été élargie pour inclure 15 œuvres prêtées qui pourront être vues uniquement au MBAC. Jocelyn Piirainen, conservatrice associée, Voies autochtones et décolonisation au MBAC, a assuré la coordination de la présentation à Ottawa.

Les artistes Barry Ace, Hannah Claus, Ruth Cuthand, Audie Murray, Elias Not Afraid, Margaret Nazon, Taqralik Partridge, Jobena Petonoquot, Nico Williams, Skawennati comptent parmi les nombreux artistes dont les œuvres sont mises en lumière dans Perler, radicalement.

Catalogue

L'exposition Perler, radicalement est accompagnée d'un catalogue publié conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada et le Musée d'art MacKenzie qui comprend des essais des commissaires et des spécialistes de la communauté, ainsi que des images en couleur des œuvres de tous les artistes de l'exposition. Il sera disponible à la Boutique du Musée et en ligne sur le site AchatsMBAC.ca dès le 17 mai 2024.

Zone d'inspiration et programmes offerts au public

Le Musée a créé la Zone d'inspiration, dans le contexte de l'exposition Perler, radicalement. La Zone ouvre le 16 mai à 17 h (HE) et est accessible pendant les heures d'ouverture du Musée au cours de l'été. On y propose des activités autodirigées pour tous les âges afin d'améliorer leur compréhension de l'art du perlage.

Plusieurs artistes seront présents dans la Zone de l'exposition pendant la première fin de semaine, les 18 et 19 mai, pour parler des idées et de l'inspiration qui se cachent derrière les pièces sélectionnées dans une série de discussions de dix minutes.

Pour en savoir plus sur les programmes offerts au public en lien avec Perler, radicalement, visitez la page de l'exposition à beaux-arts.ca.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans. Pour en savoir davantage, visitez beaux-arts.ca .

À propos du Musée d'art MacKenzie

Le Musée d'art MacKenzie est le plus vieux musée d'art public de la Saskatchewan. Il s'est engagé à créer des expériences transformatrices du monde par le biais de l'art. Avec une collection permanente qui couvre 5 000 ans et près de 5 000 œuvres d'art, nous englobons à la fois la vaste collection de l'Université de Regina et l'une des plus grandes collections d'art autochtone du Canada, la collection Kampelmacher Memorial. Par l'intermédiaire de l'art, de l'éducation et d'une programmation immersive, le MacKenzie apporte de nouvelles perspectives qui transforment la façon dont les gens perçoivent l'histoire, eux-mêmes et les autres.

Le MacKenzie est situé dans le parc Wascana, à Oskana Kâ'asastêki, sur le territoire du Traité no 4, le territoire traditionnel et contemporain des Nehiyawak, des Saulteaux, des Lakota, des Dakota et des Nakota, ainsi que la patrie de la Nation métisse. Nous sommes reconnaissants de l'appui reçu du Fonds de dotation d'opérations du Musée d'art MacKenzie de la South Saskatchewan Community Foundation, du Conseil des arts du Canada; de SaskCulture; de la Ville de Regina; de l'Université de Regina et de SK Arts. Pour en savoir davantage, consultez le site mackenzie.art.

