27 institutions muséales soutenues pour des projets d'expositions permanentes et itinérantes

QUÉBEC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce que le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 8 M$ à 27 projets d'institutions muséales à travers le Québec dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes (APSEPI).

L'APSEPI vise à soutenir la conservation et la mise en valeur des éléments les plus significatifs du patrimoine en favorisant l'actualisation ou le renouvellement des expositions permanentes et la réalisation d'expositions itinérantes. L'offre ainsi bonifiée permet non seulement d'accroître l'accessibilité à des expositions auprès d'un public varié, mais aussi d'appuyer les institutions muséales dans l'accomplissement de leur mission.

Citation

« 2026 étant l'année des musées au Québec, je me réjouis de l'annonce des projets retenus aujourd'hui, qui viennent démontrer encore une fois le sens de l'innovation et la créativité dont font preuve nos institutions muséales. Ces bonnes nouvelles s'ajoutent à celles de la récente bonification de 5 M$ du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Le programme Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes est lié au volet 4 du Fonds du patrimoine culturel québécois et s'adresse aux institutions muséales agréées.

Le programme vient compléter le financement au fonctionnement, favorisant la synergie entre les activités opérationnelles et l'essor de projets culturels.

La période de dépôt des projets dans le cadre de ce programme s'est tenue du 14 octobre 2025 au 30 janvier 2026.

Lien connexe

Appel de projets pour le soutien des expositions permanentes et itinérantes

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]