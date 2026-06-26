Le gouvernement Fréchette entreprend la modernisation des mesures fiscales destinées à l'industrie audiovisuelle québécoise

QUÉBEC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec entreprend la modernisation des mesures fiscales destinées à soutenir l'industrie audiovisuelle québécoise afin de s'assurer qu'elles demeurent performantes, compétitives et adaptées aux nouvelles réalités de production, de diffusion et de consommation des contenus culturels. Dans cette perspective, le ministre des Finances, Eric Girard, et le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, annoncent le lancement d'un chantier de réflexion.

Ce chantier s'inscrit dans une volonté de moderniser les outils fiscaux afin qu'ils demeurent des leviers efficaces pour soutenir une industrie créatrice d'emplois, d'investissements et de rayonnement pour le Québec.

Dans un contexte de transformation rapide des modes de production, de diffusion et de consommation des contenus culturels, ce chantier permettra également d'assurer que les mesures fiscales demeurent pertinentes et adaptées aux besoins des créateurs, des entreprises culturelles et du public.

Le chantier portera sur les trois crédits d'impôt propres à l'industrie audiovisuelle :

le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise;

le crédit d'impôt pour services de production cinématographique, à l'exclusion des mesures destinées au secteur des effets visuels et de l'animation;

le crédit d'impôt pour le doublage de films.

Les travaux permettront notamment :

d'évaluer la performance, la pertinence et l'efficacité économique des mesures fiscales actuelles;

d'analyser les meilleures pratiques observées au Québec, ailleurs au Canada et à l'international;

d'identifier les nouveaux besoins de l'industrie audiovisuelle et les défis émergents auxquels elle fait face;

de recommander, lorsque pertinent, des ajustements, des simplifications ou de nouveaux mécanismes fiscaux afin de mieux soutenir la production audiovisuelle et d'optimiser les retombées économiques pour le Québec.

Une démarche participative et concertée avec le milieu audiovisuel

De manière à assurer le succès des travaux du chantier, une démarche de consultation ouverte et participative sera menée auprès des principaux partenaires gouvernementaux ainsi que des représentants de l'industrie audiovisuelle. Les groupes et entreprises intéressés sont invités à transmettre leurs commentaires afin de contribuer à la réflexion.

Les conclusions du chantier seront présentées dans le cadre du budget 2027-2028.

Citations :

« Le chantier de réflexion que nous lançons aujourd'hui témoigne de l'engagement de notre gouvernement à donner un nouvel élan à l'industrie audiovisuelle québécoise et à en faire un moteur de création, d'identité et de rayonnement. Nous voulons que nos mesures fiscales soient bien adaptées aux réalités de ce secteur important pour le Québec et qu'elles lui permettent de réaliser son immense potentiel. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec et ministre responsable des Infrastructures

« Notre gouvernement agit avec détermination pour appuyer la prospérité de l'industrie audiovisuelle québécoise. En misant sur une approche concertée et sur des leviers législatifs, financiers et institutionnels concrets, nous soutenons sa transformation afin que la culture québécoise demeure une voix forte, visible et influente, ici comme à l'international. C'est dans cet esprit que nous avons lancé la première Stratégie québécoise de l'audiovisuel en 30 ans. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Ce chantier vise à identifier des actions qui viendront appuyer les initiatives de la Stratégie québécoise pour le secteur de l'audiovisuel 2026-2031.

Le futur régime fiscal devra notamment : être fondé sur des critères plus simples; être mieux adapté aux pratiques et aux enjeux actuels de l'industrie; favoriser un meilleur équilibre entre les dépenses fiscales accordées aux productions québécoises et étrangères.

Les travaux porteront exclusivement sur l'appui à la production cinématographique et télévisuelle, tant locale qu'étrangère, et n'aborderont pas l'aide au secteur des effets visuels et de l'animation.

Les groupes et les entreprises qui le souhaitent sont invités à transmettre leurs mémoires, avis ou commentaires, notamment à l'égard des questions soulevées dans le document de consultation, à l'adresse courriel [email protected] au plus tard le 21 septembre 2026. Leur contribution alimentera les réflexions menées dans le cadre du chantier.

au plus tard le 21 septembre 2026. Leur contribution alimentera les réflexions menées dans le cadre du chantier. Les conclusions des travaux seront présentées dans le budget 2027-2028.

Liens connexes :

Tous les détails du chantier de réflexion sont disponibles sur Québec.ca et dans le document de consultation préparé par le ministère des Finances.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des infrastructures, Tél. : 514 294-2806; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382, [email protected]