Québec transfère à la Ville de Saguenay une partie de la responsabilité du site patrimonial d'Arvida

QUÉBEC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, transfère une partie de la responsabilité du site patrimonial d'Arvida à la Ville de Saguenay. Par ce geste, il reconnaît formellement les compétences de celle-ci quant à la gestion et à la protection du site, conformément à la Loi sur le patrimoine culturel. Surtout, il favorise le développement des services de proximité au bénéfice des propriétaires de ce secteur historique.

La Ville pourra elle-même gérer, de façon autonome, certains gestes sur le site patrimonial, notamment la réfection de l'enveloppe des bâtiments, l'affichage et l'aménagement des terrains. Ce transfert constitue une amélioration notable du service aux citoyens : dorénavant, ils s'adresseront seulement à la Municipalité pour la réalisation de ces travaux. D'autres types d'interventions, souvent irréversibles comme les démolitions et les nouvelles constructions, demeureront toutefois sous la responsabilité du ministère de la Culture et des Communications, à l'instar des transferts de responsabilité accordés à d'autres municipalités locales comme Boischatel, Québec et Montréal.

Soulignons que, depuis 2018, la Ville de Saguenay a développé une expertise enviable dans la gestion du site patrimonial d'Arvida et que ses pratiques de gestion sont exemplaires. Elle a également bonifié sa réglementation d'urbanisme au printemps 2026 pour assurer une meilleure concordance avec les objectifs ministériels de protection du site patrimonial. La Ville possède donc toute l'expertise nécessaire pour s'impliquer davantage dans la gestion du site patrimonial d'Arvida.

Citations

« La gestion du patrimoine est une responsabilité partagée que la Ville de Saguenay a su assumer avec engagement. Depuis la déclaration du site patrimonial d'Arvida en 2018, elle a été une partenaire exemplaire. Je suis ravi de lui en confier la gestion et je suis convaincu qu'elle en prendra le plus grand soin pour les générations futures. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« En dehors des villes patrimoniales de Québec et Montréal, rares sont celles qui peuvent se targuer d'avoir obtenu une délégation de gestion de leur site patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications. Si c'est maintenant le cas pour Saguenay, c'est qu'elle a su faire ses preuves et démontrer qu'elle était capable d'atteindre les plus hauts standards pour maintenir la réputation patrimoniale d'Arvida décrétée par Québec en 2018. La délégation de gestion donnera plus d'autonomie à la Ville pour développer sa vision en lien avec une potentielle reconnaissance à l'UNESCO. C'est donc pour toutes ces raisons que je me réjouis de cette belle nouvelle, en ce 100e anniversaire d'Arvida, qui démontre, encore une fois, le caractère unique des gens de chez nous. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Le patrimoine de Saguenay est riche et diversifié : nos églises, le poste de traite et bien sûr Arvida, ce secteur bâti en 100 jours en 1926 autour de l'aluminium. Je remercie le gouvernement du Québec et le ministre de la Culture et des Communications pour cette marque de confiance. C'est une responsabilité que les services honoreront avec fierté et qui nous permettra, avant tout, de préserver ce lieu rempli d'histoire pour les générations futures. »

Luc Boivin, maire de Saguenay

« Je suis particulièrement heureux de souligner que nos services ont travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications au fil des ans. La décision du gouvernement du Québec de déléguer à la Ville de Saguenay les pouvoirs de gestion de ce site patrimonial déclaré constitue une étape déterminante pour notre communauté. Je tiens également à remercier le député Yannick Gagnon pour son engagement et son travail soutenu afin de faire progresser ce dossier avant la fin de l'été. En rapprochant ainsi la prise de décision du terrain, nous libérons le plein potentiel de nos équipes et multiplions notre efficacité au bénéfice direct de nos citoyens. »

Carl Dufour, conseiller municipal du district 5

Faits saillants

Le site patrimonial d'Arvida est déclaré par le gouvernement du Québec le 21 novembre 2018.

Le site patrimonial correspond à un secteur de l'ancienne ville d'Arvida, fondée par l'entreprise Aluminium Company of Canada et érigée en municipalité en 1926.

Il témoigne de l'importante phase de développement économique et industriel de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des premières décennies du XX e siècle. Arvida a été notamment le plus important lieu de production d'aluminium au monde.

siècle. Arvida a été notamment le plus important lieu de production d'aluminium au monde. Il présente également un intérêt pour ses valeurs urbanistique et paysagère, constituant un exemple particulièrement achevé et avant-gardiste de ville mono-industrielle planifiée.

Liens connexes

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]