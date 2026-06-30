Développement du potentiel artistique : une centaine d'organismes de formation en art soutenus financièrement

QUÉBEC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, est fier de réitérer le soutien du gouvernement du Québec à la formation artistique, qu'il s'agisse d'une pratique récréative ou de la formation d'une relève d'excellence.

L'aide financière de plus de 15 M$, octroyée dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art (PAFOFA), permettra de soutenir la mission de 103 organismes de formation en art sur l'ensemble du territoire québécois. Les organismes soutenus offrent des formations dans une dizaine de disciplines, dont les arts du cirque, la danse classique, la création littéraire et l'humour.

Citation

« Par cet investissement, le Ministère joue à juste titre son rôle dans le secteur de la formation en art. L'accessibilité à un enseignement de qualité est essentielle pour le développement du potentiel artistique, particulièrement chez les jeunes. En plus de contribuer à l'essor de nouvelles passions, cette aide financière contribuera aussi au perfectionnement de nos travailleurs culturels et de nos artistes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

Le PAFOFA permet au Ministère de remplir son rôle dans le secteur de l'éducation et de la formation en soutenant, selon certaines conditions, des organismes qui font partie d'un continuum de formation artistique, allant de la simple pratique d'un loisir à la formation d'une relève d'excellence.

Le développement du potentiel artistique est tributaire d'une offre de formation et de programmes éducatifs qui permettent son émergence et son épanouissement. Le PAFOFA offre aux artistes et aux travailleurs culturels l'accès à un continuum cohérent de formation professionnelle en art.

Lien connexe

Aide au fonctionnement pour les organismes de formation en art

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]