Partenariat inédit entre l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et la Commission scolaire de Montréal pour de nouveaux espaces communautaires

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et la Commission scolaire de Montréal (CSDM) sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat dans le cadre duquel l'arrondissement fera un investissement de 3,2 M$ afin de bonifier l'agrandissement prévu de l'école primaire Les Enfants-du-Monde. Le montant investi permettra la construction de locaux additionnels pouvant faire l'objet d'un usage partagé, tant par l'école que par l'arrondissement et ses partenaires en loisirs. Cette initiative vise à assurer le maintien d'une offre de services en sports et loisirs dans Notre-Dame-de-Grâce.

Cette occasion tombe à point alors que l'arrondissement devait impérativement trouver des nouveaux locaux pour héberger le Centre communautaire Walkley. À seulement 600 mètres des locaux actuels et près du parc Gilbert-Layton, l'école primaire Les Enfants-du-Monde se révélait un lieu tout indiqué pour créer un nouveau pôle d'activités pour les familles du quartier.

Madame Sue Montgomery, mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, souligne que « L'arrondissement est un endroit où il fait bon vivre pour les familles et l'école de quartier est au cœur de la vie entre voisins.» Elle ajoute également qu'elle est « heureuse de travailler avec les commissions scolaires pour que les familles aient la qualité de vie qu'elles méritent ».

Une collaboration gagnante

La maximisation de l'utilisation des installations au bénéfice des citoyens est le point central de l'entente Réflexe Montréal, d'où découle l'initiative. « Nous avons une obligation morale envers les organismes locaux qui travaillent avec des résidents dans le besoin. Je suis fier que ce partenariat nous permette de fournir des espaces communautaires nécessaires de grande qualité.» souligne Christian Arseneault, conseiller pour le district de Loyola.

Par leurs offres de services, leurs équipements, leurs installations et leurs infrastructures, la CSDM et la Ville de Montréal partagent des objectifs communs et interviennent auprès des mêmes personnes, qu'on les qualifie de citoyens, d'usagers ou d'élèves. La mise en place de stratégies communes favorise l'adoption de saines habitudes de vie par les jeunes et par les familles.

La question des écoles et de leur rôle dans la qualité de vie des citoyens est un enjeu crucial. « Depuis de nombreuses années, nous poursuivons nos efforts pour favoriser une plus grande ouverture de nos écoles sur leur communauté, et vice versa. Ce type de partenariat cadre parfaitement avec notre volonté de continuer à offrir de véritables écoles de proximité, susceptibles d'améliorer la qualité de vie et la réussite de nos élèves », mentionne Catherine Harel-Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal.

En plus de sécuriser son offre de services et de créer un pôle communautaire pour le quartier, le partage des installations entre les partenaires ralliés par le projet permet de réduire les frais reliés à l'exploitation des installations de qualité et d'en maximiser l'usage.

« En tant qu'élue scolaire, cela fait partie de mon rôle de travailler en collaboration avec tous les partenaires de la communauté, qu'il s'agisse des élus des différents paliers, des citoyens, ou encore des organismes communautaires. Il m'apparaissait essentiel d'aider à trouver une solution pour continuer d'offrir des services de qualité, accessibles à nos élèves, aux familles et à l'ensemble de la population », a conclu Marie-José Mastromonaco, vice-présidente de la CSDM et commissaire de Notre-Dame de Grâce-Westmount.

Bien que préliminaire, le projet s'annonce prometteur pour le développement du quartier. Des rencontres auront lieu afin de discuter des termes de l'entente en matière de partage des lieux et de gestion des locaux.

