Parcours Détermination - Près de 200 000 $ pour la formation des entrepreneurs de Lévis

LÉVIS, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis, Bernard Drainville, annonce, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, l'attribution d'un soutien financier de près de 200 000 $ pour la réalisation du Parcours Détermination destiné aux gestionnaires qui souhaitent développer leurs compétences pour faire face aux défis actuels et futurs du marché du travail.

Ce programme de formation, conçu pour les entrepreneurs de l'agglomération urbaine de Lévis, est le fruit d'une collaboration entre la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis (CCIGL) et l'École des entrepreneurs du Québec.

Un parcours gagnant et adapté au contexte actuel

Le Parcours Détermination a pour objectif d'aider les gestionnaires à développer leurs compétences dans un contexte d'évolution de l'économie et du marché du travail qui demande de l'agilité de la part des personnes qui dirigent de petites et moyennes entreprises (PME).

Leadership, innovation et résilience sont à la base de cette formation. D'une durée de 84 heures, elle sera offerte dès le mois de juin à un groupe de 20 entrepreneurs. L'approche pédagogique choisie pour le cheminement comprend des formations, des conférences et de l'accompagnement professionnel personnalisé.

Citations

« J'aimerais saluer le travail du Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Chaudière-Appalaches pour leur soutien au Parcours Détermination, un programme qui veut donner des ailes aux gestionnaires de PME et aux gens d'affaires. Un grand merci également à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis ainsi qu'à l'École des entrepreneurs du Québec, des partenaires extraordinaires qui offrent un accompagnement de premier ordre aux dirigeantes et dirigeants de PME de notre région. Grâce à ce parcours de formation, ces leaders vont pouvoir développer leurs compétences et s'outiller pour faire face aux défis d'un monde en constante évolution. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Lévis

« Ce parcours, pour lequel notre gouvernement investit près de 200 000 $, permettra d'offrir des outils pertinents aux PME de la région. Dans le contexte actuel de transformation du marché du travail, veiller au développement des compétences des gestionnaires de tous les horizons favorise assurément la réussite entrepreneuriale. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nous sommes fiers de propulser ce programme de formation puisqu'il répond clairement aux attentes de nos entreprises et organisations du territoire. Nos PME sont confrontées à une période d'incertitude économique, à un contexte inflationniste et doivent demeurer compétitives et agiles. En leur offrant les outils et l'accompagnement nécessaires, nos entrepreneurs pourront mettre de l'avant les idées, les compétences et les apprentissages qu'ils auront acquis et faire croître et évoluer leurs entreprises. »

Marie-Josée Morency, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis (CCIGL)

« Les entrepreneurs de la région de la Chaudière-Appalaches ont fait face à beaucoup de bouleversements dans les dernières années et ont dû redoubler d'efforts et d'ingéniosité pour rester compétitifs et poursuivre leur croissance. C'était donc une évidence et une fierté pour l'École des entrepreneurs du Québec de leur offrir ce programme pour les accompagner et les outiller face à ces changements. Nous souhaitons une génération d'entrepreneurs passionnés par l'innovation et qui embrassent le changement avec sérénité et détermination. »

Soulaf Slaoui, directrice régionale à l'École des entrepreneurs du Québec pour la région de Chaudière-Appalaches

Faits saillants

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site Web de l'École des entrepreneurs du Québec.

Ce projet est l'un des quatre Parcours Détermination financés par l'intermédiaire du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Il est administré par la Commission des partenaires du marché du travail et est réalisé dans le cadre du programme Impulsion-Compétences.

