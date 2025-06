Régime québécois d'assurance parentale - Baisse de 8 % des taux de cotisation à compter du 1er janvier 2026

QUÉBEC, le 12 juin 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce une diminution de 8 % des taux de cotisation au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), à compter du 1er janvier 2026.

Cette diminution entraînera l'injection d'environ 270 millions de dollars dans l'économie québécoise. Cela représentera des économies annuelles estimées à 150 millions de dollars pour les employeurs et 120 millions de dollars pour les Québécois salariés, les travailleurs autonomes et les ressources intermédiaires et de type familial.

En complément, une réflexion est en cours en vue d'apporter des ajustements supplémentaires au RQAP. Ainsi, des parties prenantes seront consultées dans les prochains mois afin d'évaluer la nature des modifications à envisager en ce qui concerne le Régime.

Citation

« Pour assurer l'équilibre dans le Fonds d'assurance parentale, j'annonce que les taux de cotisation au RQAP seront abaissés de 8 %. Cela permettra, entre autres, de donner un coup de pouce aux entreprises et aux familles québécoises. Au cours des prochains mois, nous aurons également l'occasion d'échanger, avec différentes parties prenantes, des ajustements supplémentaires qui pourraient être faits. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

Il s'agit de la diminution la plus importante des taux de cotisation au Régime québécois d'assurance parentale depuis son entrée en vigueur.

Les nouveaux taux s'établiront comme suit :

0,455 % pour les personnes salariées;



0,636 % pour les employeurs;



0,808 % pour les travailleuses et travailleurs autonomes ainsi que pour les ressources intermédiaires et de type familial.

Le Fonds d'assurance parentale est exclusivement financé par les cotisations des employeurs et des travailleuses et des travailleurs.

En moyenne, le RQAP verse annuellement 3 milliards de dollars en prestations à quelque 125 000 parents.

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796