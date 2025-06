Une aide de 170 000 $ au Festival de la chanson de Tadoussac

TADOUSSAC, QC, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, est heureux d'annoncer, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'octroi de 170 000 $ au Festival de la chanson de Tadoussac, qui se déroule du 12 au 15 juin.

Avec sa programmation riche et variée menée par plus de 50 artistes, le festival met en vedette la chanson francophone et une multitude de prestations dans les lieux naturels uniques de la Côte-Nord. Que ce soit au rythme des chansons rock, folk ou trad, ou en découvrant les artistes qui participent aux Chemins d'écriture, les oreilles du public seront charmées.

Citations

« Le Festival de la chanson de Tadoussac, c'est bien plus qu'un événement culturel : c'est un temps fort de la saison où la communauté se rassemble pour célébrer la musique et la beauté de notre coin de pays. Chaque année, on sent l'énergie, la passion et le cœur que les organisateurs y mettent, et c'est ce qui rend ce festival si unique. Bon festival à tous! »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Actif depuis plus de 50 ans, le Festival de la chanson de Tadoussac est un réel pilier de la scène culturelle québécoise. À travers sa programmation chargée et diversifiée, l'événement se démarque par le tremplin exceptionnel qu'il offre aux artistes de la relève. Je remercie l'organisation du festival, qui contribue encore, cette année, à faire rayonner la musique d'ici, et ce, dans le décor enchanteur du village de Tadoussac. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation du Festival de la chanson de Tadoussac! Cet événement culturel contribue à la vitalité économique de la Côte-Nord tout en faisant rayonner le Québec comme destination estivale par excellence. J'invite chaleureusement les visiteurs à profiter pleinement de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival de la chanson de Tadoussac est un événement incontournable qui fait rayonner la culture d'ici et révèle de nouveaux talents. Cet investissement de 170 000 $ témoigne, une fois de plus, de notre engagement à soutenir les événements qui font vibrer la Côte-Nord. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État qui relève du ministre de la Culture et des Communications, octroie 95 000 $ au Festival par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 75 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

