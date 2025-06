Lancement de la nouvelle Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées

QUÉBEC, le 6 juin 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le gouvernement du Québec lance officiellement la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2025‑2028.

La Stratégie propose 22 mesures structurantes et complémentaires aux actions gouvernementales existantes pour favoriser un marché du travail plus inclusif. Parmi les mesures notables de cette nouvelle stratégie, quatre se démarquent particulièrement :

La mesure 1, soit « Valoriser l'apport des personnes handicapées au marché du travail », favorisera le déploiement de moyens de communication efficaces et ciblés afin de mettre en valeur le rôle des personnes vivant avec un handicap comme travailleuses et travailleurs. Elle permettra de souligner les pratiques exemplaires des entreprises inclusives. Cette initiative vise à enrayer les préjugés qui entravent leur pleine participation au marché de l'emploi.

La mesure 3, soit « Documenter le parcours des personnes handicapées vers l'emploi et leur participation au marché du travail », permettra de mieux comprendre les obstacles qu'elles rencontrent et d'ajuster certains programmes et services en conséquence.

La mesure 6, soit « Déployer des continuums vers l'emploi et des activités socioprofessionnelles et communautaires pour les personnes handicapées dans l'ensemble des régions du Québec », facilitera la transition entre les services des réseaux de l'éducation, ceux de l'emploi ainsi que ceux de la santé et des services sociaux pour permettre aux personnes handicapées d'avoir accès au service le plus approprié en fonction de leur cheminement.

La mesure 18, soit « Bonifier l'accompagnement des milieux de travail lors de l'intégration en emploi de personnes handicapées », élargira le rôle des agents d'intégration afin qu'un soutien direct soit offert aux employeurs. Ce soutien inclura des conseils pratiques sur les tâches à confier, les modèles d'apprentissage à privilégier et la formation des équipes de travail. Il s'agit d'une innovation majeure visant à favoriser la mise en place de milieux de travail véritablement inclusifs de la Commission des partenaires du marché du travail.

En plus des sommes déjà allouées dans le cadre de programmes existants, des investissements de 45 millions de dollars sont prévus pour la mise en œuvre des mesures de la Stratégie. Cette dernière repose sur les résultats de consultations menées auprès de plus de 400 parties prenantes, notamment des entreprises, des organismes représentant les personnes vivant avec un handicap et le Comité consultatif des personnes handicapées.

« Avec cette Stratégie, nous franchissons une étape importante pour bâtir un marché du travail encore plus inclusif. En valorisant le potentiel des Québécoises et des Québécois qui vivent avec un handicap et en accompagnant mieux les milieux de travail, nous posons des gestes concrets pour éliminer les obstacles à leur pleine participation. C'est un engagement à faire de notre société un endroit où chaque personne peut s'épanouir professionnellement et offrir une contribution à la hauteur de ses talents. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

Les consultations ont mis en lumière les principaux freins à l'embauche, notamment la persistance des préjugés, la méconnaissance de certains programmes et les craintes liées aux coûts d'adaptation et au temps nécessaire pour assurer un accompagnement.

De 2017 à 2022, selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité, la situation des personnes handicapées âgées de 25 à 64 ans sur le marché du travail au Québec s'est améliorée à plusieurs égards : Leur taux d'activité a augmenté de 10,2 points de pourcentage pour se situer à 71,5 %. Leur taux d'emploi a augmenté de 10,6 points de pourcentage pour s'établir à 66,7 %. L'écart du taux d'emploi entre les personnes sans handicap et celles ayant un handicap est passé de 23,2 à 13,4 points de pourcentage.

Selon les prévisions du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, près de 1,4 million d'emplois seront à pourvoir entre 2024 et 2033 par des personnes qui ne sont pas actuellement sur le marché du travail au Québec, notamment des personnes handicapées.

L'ensemble des mesures et les détails de la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées peuvent être consultés en ligne.

