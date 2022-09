GATINEAU, QC, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dès le 2 septembre, retrouvez Passe-Partout, Mr. Dressup, Johnny le lemming, Bobino, Pépinot, Ryder et sa Pat' Patrouille ainsi que de nombreux autres personnages bienaimés du public dans la toute nouvelle exposition du Musée canadien de l'histoire, De Pépinot à La Pat' PatrouilleMD - Notre enfance télévisuelle.

Remontez le temps et explorez 70 ans d'émissions de télévision canadiennes pour enfants grâce à cette exposition divertissante et amusante, qui plaira sans aucun doute aux très jeunes comme aux jeunes de cœur. Réunissant près de 100 émissions de télévision novatrices, produites au Canada en français, en anglais et en langues autochtones, De Pépinot à La Pat'PatrouilleMD - Notre enfance télévisuelle se concentre sur les programmes destinés aux enfants de 2 à 11 ans et plonge les membres du public dans les thèmes récurrents de l'éducation, de l'imagination et des valeurs qui les unissent. Vous retrouverez certainement les programmes préférés de votre enfance et découvrirez de nouveaux joyaux.

En plus de centaines d'extraits d'émissions favorites, présentés dans 33 productions audiovisuelles, De Pépinot à La Pat' PatrouilleMD - Notre enfance télévisuelle comprend 80 costumes originaux, des marionnettes, des accessoires, ainsi que des images et du contenu explorant l'évolution des émissions télévisées pour enfants et notre expérience télévisuelle. L'exposition démontre aux membres du public que certains de leurs souvenirs d'enfance préférés font partie intégrante de l'histoire culturelle canadienne et qu'ils occupent une place de choix dans le Musée.

« Depuis 1952, la télévision canadienne pour enfants les éduque, les divertit, stimule leur imagination et les aide à comprendre leur communauté et le monde dans son ensemble, a déclaré Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale par intérim du Musée canadien de l'histoire. Au fil des ans, tous ces personnages télévisés bienaimés ont inspiré les enfants de partout au pays à entrer en contact avec leurs émotions et les adultes qui les entourent, tout en les préparant à l'école. »

La production d'émissions télévisées pour enfants au Canada a commencé en 1952, avec Pépinot et Capucine, en français, et Let's See, une émission en anglais mettant en vedette Uncle Chichimus et Hollyhock. Des programmes autochtones ont suivi, comme Takuginai, la première émission pour enfants entièrement en Inuktitut au Canada et l'émission nord-américaine autochtone ayant connu la plus grande longévité. Venez découvrir ces émissions ainsi que celles qui leur ont succédé jusqu'à aujourd'hui.

Réalisée par le Musée canadien de l'histoire, en collaboration avec CBC/Radio-Canada et avec la participation de Télé-Québec, De Pépinot à La Pat' PatrouilleMD - Notre enfance télévisuelle sera présentée jusqu'au 1er septembre 2023.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population à l'égard d'évènements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, tout en la sensibilisant à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

