GATINEAU, QC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Inutile de revêtir votre tenue rétro préférée pour revivre la musique des années 60, 70 et 80, une musique qui a rassemblé les gens, exprimé des univers intérieurs et bousculé le statu quo, et qui reste, à bien des égards, la bande sonore de nos vies. Montez le volume de votre radio et visitez Rétro - La musique populaire au Canada des années 60, 70 et 80 , la toute première exposition du Musée canadien de l'histoire consacrée à la musique populaire!

Cette nouvelle exposition fascinante, qui sera inaugurée le 6 juin 2025, explore l'époque où la musique populaire au Canada a pris son envol. Des auteurs-compositeurs-interprètes et autrices-compositrices-interprètes emblématiques aux artistes capables de remplir des stades, en passant par des visionnaires audacieux, Rétro montre comment les artistes et les mélomanes ont expérimenté, innové et donné naissance à de nouvelles formes d'expression créative.

« La musique a toujours été le reflet de la vie canadienne -- ses luttes, ses triomphes et sa diversité -- et la culture est souvent notre meilleur ambassadeur, déclare Caroline Dromaguet, présidente-directrice générale du Musée canadien de l'histoire. Rétro met en lumière et célèbre l'influence d'artistes canadiens qui ont contribué à définir des générations, à susciter des conversations, à remettre en question des normes et à unir des communautés. À un moment où les Canadiennes et les Canadiens réfléchissent à ce qu'ils sont et à ce qui les unit, cette exposition rappelle avec force le rôle de la musique dans notre identité commune. »

Rétro - La musique populaire au Canada des années 60, 70 et 80 a été réalisée par le Musée canadien de l'histoire et est présentée par Power Corporation du Canada. L'exposition compte plus de 160 objets, plus de 100 extraits de chansons, de nombreuses photographies, 8 modules interactifs et près de 40 composantes audiovisuelles, y compris des productions multimédias.

Les objets emblématiques faisant partie de l'exposition comprennent la guitare Gibson de Robbie Robertson, la tenue portée par Céline Dion à l'Eurovision, une guitare fabriquée à la main par Randy Bachman, la guitare Rickenbacker à double manche de Geddy Lee ainsi que la robe de mariée portée par k.d. lang aux prix JUNO en 1985. Le public découvrira aussi des paroles manuscrites de Bruce Cockburn, la machine à écrire que Leonard Cohen a utilisée dans les années 80, une peau de tambour, peinte à la main, des Cowboy Junkies et un autoportrait de Joni Mitchell. Des images saisissantes, des photographies, des souvenirs et quelques surprises -- comme une feuille de bloc-notes du Bed-In for Peace organisé par John Lennon et Yoko Ono -- complètent les histoires d'art et de collaboration. Plus d'une centaine d'artistes influents figurent dans l'exposition, dont Neil Young, Robert Charlebois, Harmonium, BTO, Rush et Daniel Lanois.

Au cours de ces trois décennies, la musique populaire est devenue une force culturelle explosive. En montrant comment la musique peut être sociale, personnelle et politique - et parfois les trois à la fois - Rétro transporte le public dans différents lieux et à différentes époques, tout en jetant un nouveau regard sur cette période formatrice et son impact durable.

« Chez Power Corporation du Canada, nous croyons que soutenir les arts signifie investir dans l'esprit de nos communautés, affirme Paul C. Genest, premier vice-président de Power Corporation du Canada. Nous sommes fiers de nous associer au Musée canadien de l'histoire pour donner vie à Rétro, une célébration vibrante et opportune des voix, des sons et des histoires qui ont contribué à façonner l'identité culturelle du Canada. La musique est depuis longtemps une force puissante d'établissement de liens, d'expression et de changement, et cette exposition rend hommage aux artistes dont le travail continue de résonner à travers les générations. »

Pour accompagner l'exposition, des programmes sont en cours d'élaboration et seront présentés dans la galerie et ailleurs. Un catalogue souvenir a également été produit et est disponible à la boutique du Musée, sur place et en ligne.

L'exposition sera présentée du 6 juin 2025 au 18 janvier 2026.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroitre la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation de la population à l'égard d'événements, d'expériences, de personnalités et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, tout en la sensibilisant à l'histoire du monde et aux autres cultures.

