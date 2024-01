OTTAWA, ON, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Le conflit opposant le Hamas et Israël, à la suite des attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre, a entraîné une catastrophe pour l'humanité d'une ampleur sans précédent à Gaza. Étant donné que bon nombre de Canadiens sont préoccupés quant à la sécurité de leurs proches à Gaza, en décembre, le gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles mesures dans le but d'appuyer les membres de la famille élargie qui sont en mesure de quitter la région.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé l'ouverture de la nouvelle voie d'accès à la résidence temporaire à l'intention des membres de la famille élargie de citoyens canadiens et de résidents permanents du Canada se trouvant à Gaza.

Cette mesure permet d'offrir un refuge temporaire aux Palestiniens directement touchés par la crise à Gaza qui ont des membres de leur famille citoyens canadiens ou résidents permanents au Canada disposés à les aider. Les membres de la famille admissibles comprennent l'époux, le conjoint de fait, l'enfant, le petit-enfant, le frère ou la sœur, le parent ou le grand-parent d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent, ainsi que les membres de leur famille immédiate (l'époux, le conjoint de fait, l'enfant à charge et l'enfant à charge d'un enfant à charge).

Une fois au Canada, les personnes admissibles peuvent présenter une demande de permis d'études ou de permis de travail ouvert, sans frais, dans le cadre des mesures ayant déjà fait l'objet d'une annonce. Ainsi, elles pourront mieux subvenir à leurs besoins au Canada pendant la crise en Israël et dans les territoires palestiniens. Elles auront également accès à une couverture de soins de santé d'une durée de 3 mois dans le cadre du Programme fédéral de santé intérimaire, ce qui les aidera à répondre aux besoins médicaux urgents à leur arrivée, ainsi qu'à des services d'établissement, comme une formation linguistique et un soutien pour établir des liens avec le marché du travail et la collectivité locale.

Le Canada continue de collaborer avec ses partenaires dans la région afin de faciliter la sortie des citoyens canadiens, des résidents permanents et des membres de la famille admissibles, y compris des membres de la famille élargie admissibles à la nouvelle voie d'accès. Cependant, il demeure très difficile, voire même impossible, de sortir de Gaza en raison des exigences d'entrée et de sortie établies par d'autres pays et intervenants dans la région. Les demandeurs en mesure de sortir de Gaza devront également respecter toutes les exigences en matière d'admissibilité, notamment l'obligation de fournir leurs données biométriques, avant que leur demande soit approuvée pour venir au Canada.

Citation

« La situation sur le terrain à Gaza est difficile et volatile. Ces nouvelles mesures offrent une voie humanitaire vers la sécurité et tiennent compte de l'importance de garder les familles unies compte tenu de la crise continue. Nous continuerons de surveiller l'évolution de la situation à Gaza de très près et nous adapterons notre intervention en conséquence. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

IRCC dispose d'un mode de service réservé pour les demandes de renseignements concernant ces mesures spéciales, lequel est accessible aux personnes au Canada et à l'étranger au 613-321-4243. Les appels à frais virés sont acceptés.

Les dispenses accordées aux demandeurs de visa de résident temporaire dans le cadre de la politique d'intérêt public prennent fin le 9 janvier 2025, ou à la réception et à l'acceptation aux fins de traitement de 1 000 demandes de visas de résident temporaire, selon la première de ces conditions à se présenter.

Nous suivrons attentivement les volumes du programme ainsi que l'évolution de la situation sur le terrain pour nous assurer que le Canada continue à répondre aux besoins de la population.

Les dispenses au point d'entrée accordées aux personnes titulaires d'un visa de résident temporaire délivré aux termes de la politique d'intérêt public prennent fin le 9 janvier 2025.

Ces visas de résident temporaire pour entrées multiples seront valides pendant une période maximale de 3 ans ou pour la période de validité du passeport de la personne, selon la période la plus courte.

En date du 21 décembre 2023, le gouvernement du Canada a rendu accessibles des permis d'études et des permis de travail ouverts, sans frais , aux membres de la famille immédiate d'un citoyen canadien ou résident permanent du Canada. Dans la mesure du possible, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada accorde également la priorité au traitement de demandes de résidence permanente existantes et nouvelles visant des Palestiniens au titre de volets liés au regroupement familial.

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]