Ouverture de la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 23 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, en collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), donne aujourd'hui le coup d'envoi des travaux de la 5e Conférence des ministres de la Culture de la Francophonie, qui se déroulera jusqu'au 24 mai dans la ville de Québec.

Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, ainsi que plus d'une trentaine de ministres et représentants des États et gouvernements membres de plein droit, membres associés et observateurs de l'OIF se réunissent à Québec pour échanger sur les meilleures pratiques et stratégies à adopter en matière de politiques culturelles à l'ère du numérique, particulièrement concernant les enjeux de découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique. Les ministres conviendront également d'un plaidoyer commun, qui engagera le Québec et ses partenaires francophones à poser des actions concrètes pour assurer la diversité des contenus culturels en ligne.

« La culture est au cœur de la Francophonie, et l'avenir des cultures francophones au XXIe siècle dépend de la place qu'elles occuperont dans l'environnement numérique. C'est donc à la fois un plaisir et un honneur que d'accueillir aujourd'hui les ministres de la Culture de la Francophonie pour se concerter sur les enjeux liés à la découvrabilité des contenus culturels francophones. Les prochains jours nous permettront de travailler ensemble au rayonnement, à la visibilité et à la pérennité de nos contenus culturels. Surtout, cette conférence nous permettra de nous mobiliser pour l'avenir des contenus culturels francophones en ligne. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

« À l'ère du numérique, assurer la présence et la visibilité des contenus francophones en ligne est un défi que nous devons relever ensemble. C'est par l'action concertée que la Francophonie peut faire valoir la richesse de ses cultures. En accueillant cette importante conférence internationale, le Québec souhaite contribuer activement à une Francophonie forte, inclusive et résolument tournée vers l'avenir. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Vingt ans après l'adoption par l'UNESCO de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, la Francophonie réaffirme son attachement à des politiques publiques soutenant le développement d'industries culturelles adaptées aux enjeux actuels. J'espère que cette Conférence renforcera notre mobilisation collective et fera émerger un plaidoyer commun au service d'une Francophonie culturelle plus visible, inclusive et connectée. »

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie

Faits saillants

L'OIF compte 93 États et gouvernements, dont 56 membres de plein droit, 5 membres associés et 32 observateurs.

La Francophonie recense plus de 321 millions de locuteurs à travers le monde.

La découvrabilité d'un contenu dans l'environnement numérique réfère à sa disponibilité en ligne et à sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d'autres contenus, notamment par une personne qui n'en faisait pas précisément la recherche.

Annexe

Liste des États et gouvernements représentés

Angola Nouvelle-Écosse Arménie Ontario Belgique/Fédération Wallonie-Bruxelles Principauté d'Andorre Burundi Québec Cabo Verde République du Congo (Brazzaville) Cambodge République tunisienne Cameroun Roumanie Canada Royaume du Maroc Chypre Rwanda Costa Rica Serbie Côte d'Ivoire Sénégal France Suisse Gabon Tchad Luxembourg Togo Guinée Pays basque (invités spéciaux) Madagascar Kosovo Moldavie Vietnam Nouveau-Brunswick Macédoine du Nord

