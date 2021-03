Les Canadiens qui n'ont pas de conseiller se sentent plus préoccupés que les autres par l'atteinte d'un équilibre entre priorités immédiates et épargne à long terme

Ceux qui n'ont pas de plan sont davantage préoccupés par leurs finances à la retraite

Les liquidités et la gestion des dettes sont des préoccupations majeures pour les Canadiens durant la pandémie

TORONTO, le 23 mars 2021 /CNW/ - Malgré la pandémie, certains Canadiens vivent dans la quiétude financière. Comment est-ce possible ? Selon le dernier Sondage RBC sur l'autonomie financière à la retraite, ils disposent d'un plan financier et de mesures d'épargne et de placement pour atteindre leurs objectifs, ils ont pris contact avec un conseiller et ils se disent aujourd'hui plus confiants en leur avenir qu'auparavant.

En revanche, un groupe plus important de Canadiens ne jouit pas de la même confiance que peut apporter un plan établi avec conseils à l'appui. Plus de la moitié (54 %) des Canadiens interrogés ne disposent pas de plan financier et près des trois quarts (71 %) n'ont pas pris contact avec un conseiller financier au cours de la dernière année. Voici quelques dures réalités de ce groupe :

67 % estiment avoir pris du retard dans leur épargne-retraite

45 % n'ont pas de CELI ou de REER, deux instruments qui pourraient les aider à faire croître leur épargne-placement

43 % ont entre 35 et 54 ans, années où la pression financière est généralement la plus forte

« Il s'agit d'un groupe qui pourrait tirer profit de conseils financiers et d'aide d'un conseiller. Notre sondage auprès des clients révèle que ceux qui ont établi un plan financier sont plus susceptibles d'épargner régulièrement, notamment en investissant dans leur CELI et leur REER pour se constituer une caisse de retraite, explique Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. Ces clients semblent aussi mieux outillés que les autres pour gérer leurs dépenses courantes tout en se constituant un fonds d'urgence et un coussin pour l'avenir. »

Résultats du sondage liés à la pandémie

Le sondage indique aussi que les liquidités arrivent au premier rang (38 %) des éléments financiers auxquels les Canadiens prêtent le plus d'attention aujourd'hui. En effet, un quart (26 %) des répondants ont dit qu'ils disposaient de moins de liquidités depuis le début de la pandémie - ils se retrouvent donc avec moins d'argent une fois les dépenses nécessaires payées. Parmi les répondants qui disposent de moins de liquidités, la majorité (74 %) affirme se sentir très préoccupée par son avenir financier comparativement aux premiers jours de la pandémie.

Voici d'autres éléments financiers qui, pendant la pandémie, préoccupent les Canadiens sondés :

État général de leurs finances (32 %)

Gestion de leurs dettes (27 %)

leurs dettes (27 %) Fonds en suffisance advenant une aggravation de la pandémie (25 %)

Valeur de leurs placements (24 %)

Valeur de leur épargne-retraite (16 %)

Autre constat : les priorités financières des Canadiens ont basculé vers le court terme pendant la pandémie. Près de la moitié (46 %) des répondants ont indiqué que la gestion des dettes était leur priorité financière (en hausse de six points par rapport à l'an dernier). À l'inverse, l'épargne-retraite a chuté de sept points pour s'établir à 49 % - il s'agit là du plus faible pourcentage depuis 2012. Les Canadiens se sont aussi dit préoccupés par d'autres éléments concernant leur avenir financier :

71 % ont peur de ne pas être capable de trouver un équilibre entre leurs priorités financières immédiates et à long terme

47 % croient ne pas avoir suffisamment épargné

29 % ne savent pas comment se préparer financièrement aux imprévus

« Quels que soient vos projets pour l'avenir, vous devez avoir un plan - une feuille de route - pour orienter vos décisions financières. Il est également important de prendre le temps de discuter, sans obligation, avec un conseiller, mentionne Mme Felx. À RBC, nous vous facilitons la tâche : vous pouvez créer un plan personnalisé en ligne par l'intermédiaire de MonConseiller. Grâce à un plan interactif, vous pourrez voir vos liquidités, votre valeur nette et vos objectifs, et explorer des scénarios prospectifs. Le service MonConseiller vous met également en contact avec un conseiller RBC de votre région - par vidéo en direct, par téléphone ou en personne en succursale, pour mieux vous guider. »

Mme Felx ajoute qu'un plan interactif en ligne permet aux clients de mieux comprendre leur situation financière. « Un plan interactif montre l'incidence potentielle à long terme de tout changement que vous apportez à votre épargne ou à vos placements. Vous pouvez voir, aujourd'hui, à quoi pourrait ressembler votre avenir financier. »

Mise sur pied rapide, facile et gratuite de votre plan financier en cinq étapes Définissez votre objectif. Pourquoi voulez-vous épargner ? Quel est votre échéancier ? Évaluez ce que vous possédez (actifs) et ce que vous devez (dettes). Soustrayez le total de vos dettes du total de vos actifs pour déterminer votre valeur nette. Déterminez vos liquidités. Pour ce faire, estimez ce que vous gagnez (revenus) et ce que vous dépensez (frais fixes). Soustrayez vos dépenses de vos revenus. Si le résultat est positif, c'est que vous disposez de fonds flexibles (argent disponible pour des dépenses discrétionnaires et de l'épargne additionnelle). Utilisez le revenu excédentaire et les fonds flexibles pour établir un plan d'épargne périodique en vue d'atteindre votre objectif et de vous constituer un fonds d'urgence (en cas d'imprévu, comme la pandémie). Communiquez avec un conseiller pour explorer les options qui vous aideront à accroître votre épargne-placement et à garder le cap sur vos objectifs.

Avoir un plan financier s'accompagne aussi d'avantages intangibles. À la question « Comment vous sentez-vous par rapport à votre avenir financier en sachant que vous avez un plan financier ? », 86 % des répondants qui disposent d'un plan ont répondu favorablement, se disant notamment « confiants », « optimistes » et « calmes ».

« Ces sentiments positifs se reflètent également dans les réponses des Canadiens sondés qui ont un conseiller. L'avis objectif d'un conseiller peut s'avérer inestimable pour explorer vos options sans être jugé. Vous savez ainsi quelles sont vos possibilités et pouvez apporter les changements financiers désirés, explique Mme Felx. Il est difficile d'établir la valeur de ce réconfort - et ce sentiment de confiance, d'optimisme et de calme - pour les Canadiens en ce moment. »

Info éclair : Sondage RBC sur l'autonomie financière à la retraite

Quelques résultats - Données nationales et régionales

Avez-vous un plan financier ? CANADA BC AB SK/MB ON QC Atl. Oui 46 % 53 % 46 % 49 % 48 % 41 % 40 % Non 54 % 47 % 54 % 51 % 52 % 59 % 60 % À quels éléments financiers

prêtez-vous plus d'attention

pendant la pandémie ? CANADA BC AB SK/MB ON QC Atl. Mes dépenses au quotidien

(liquidités) 38 % 44 % 47 % 35 % 41 % 25 % 41 % L'état général de mes finances 32 % 35 % 35 % 32 % 30 % 31 % 28 % La gestion de mes dettes 27 % 28 % 37 % 27 % 25 % 24 % 32 % M'assurer que j'ai assez d'argent

disponible au cas où la pandémie

s'aggrave 25 % 25 % 24 % 27 % 27 % 19 % 26 % La valeur de mes placements 24 % 22 % 21 % 23 % 26 % 25 % 21 % La valeur de mon épargne-retraite 16 % 14 % 15 % 14 % 18 % 13 % 18 % Vos liquidités sont-elles

meilleures, pires ou à peu près

identiques qu'avant le début de la

pandémie ? CANADA BC AB SK/MB ON QC Atl. Meilleures 15 % 15 % 14 % 15 % 15 % 13 % 12 % Identiques (aucun changement) 59 % 55 % 53 % 54 % 58 % 67 % 63 % Pires 26 % 29 % 33 % 31 % 26 % 20 % 24 %



Quelques résultats - Données nationales, par sexe et par groupe d'âge

Avez-vous un plan financier ? CAN M F 18 à

24 ans 25 à

34 ans 35 à

54 ans 55 et

plus Oui 46 % 48 % 45 % 41 % 46 % 37 % 56 % Non 54 % 52 % 55 % 59 % 54 % 63 % 44 % À quels éléments financiers prêtez-

vous plus d'attention pendant la

pandémie ? CAN M F 18 à

24 ans 25 à

34 ans 35 à

54 ans 55 et

plus Mes dépenses au quotidien (liquidités) 38 % 32 % 43 % 52 % 44 % 37 % 32 % L'état général de mes finances 32 % 31 % 32 % 38 % 35 % 29 % 30 % La gestion de mes dettes 27 % 26 % 29 % 26 % 30 % 34 % 20 % M'assurer que j'ai assez d'argent

disponible au cas où la pandémie

s'aggrave 25 % 22 % 27% 37 % 25 % 25 % 20 % La valeur de mes placements 24 % 25 % 23 % 21 % 22 % 16 % 33 % La valeur de mon épargne-retraite 16 % 17 % 15 % 4 % 11 % 11 % 26 %



Info éclair : Sondage RBC sur l'autonomie financière à la retraite

Quelques résultats - Données nationales, par sexe et par groupe d'âge

Vos liquidités sont-elles meilleures,

pires ou à peu près identiques

qu'avant le début de la pandémie ? CAN M F 18 à

24 ans 25 à

34 ans 35 à

54 ans 55 et

plus Meilleures 15 % 16 % 14 % 15 % 20 % 13 % 14 % Identiques (aucun changement) 59 % 61 % 58 % 50 % 52 % 59 % 66 % Pires 26 % 24 % 28 % 36 % 28 % 28 % 20 %

À propos du Sondage RBC 2021 sur l'autonomie financière à la retraite

En tout, 2 000 Canadiens de 18 ans et plus ont répondu au sondage du 30 octobre au 7 novembre 2020 par l'intermédiaire de la plateforme en ligne Ipsos Je-Dis. Ce sondage est mené par Ipsos pour le compte de RBC depuis 30 ans. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population canadienne déterminée selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 2,5 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population adulte canadienne avait été sondée. Plus les bassins de la population sont restreints, plus les intervalles de crédibilité sont larges. S'il y a lieu, les attitudes et les opinions sont comparées aux résultats des sondages des années précédentes.

À propos de RBC et de MonConseiller, service de planification unique et personnalisé

Nous croyons que chaque Canadien mérite un plan personnalisé. MonConseiller, une exclusivité RBC, a permis jusqu'à maintenant à plus de 2,3 millions de Canadiens de créer un plan personnalisé et de le modifier en temps réel. Avec MonConseiller, vous bénéficiez d'une approche hybride. Vous n'avez pas à choisir entre la technologie ou la communication humaine : vous avez les deux ! En plus d'avoir accès en tout temps à votre plan, à vos liquidités, à votre valeur nette et à vos objectifs, MonConseiller vous met en contact avec un conseiller RBC de votre région, par vidéo en direct, par téléphone ou en personne en succursale. Grâce à des scénarios interactifs, vous pouvez voir l'incidence potentielle de décisions financières à court terme sur les résultats à long terme. Quel que soit votre objectif, notamment planifier votre retraite ou épargner pour une première maison, nous pouvons vous aider. Nous mettons à votre disposition une mine de ressources : RBC Planification financière vous offre des conseils et des ressources en matière de planification, et le site Web Planification de la retraite RBC peut vous aider à planifier une retraite de 30 ans ou plus. Découverte et apprentissage est un espace conseil qui donne aux Canadiens des trucs et des idées pour les aider à atteindre leurs objectifs. De plus, qu'ils souhaitent bénéficier de meilleurs services bancaires courants, protéger ce qui compte pour eux, épargner et investir, emprunter en toute confiance ou prendre leurs affaires en main, les Canadiens trouveront à Découverte et apprentissage des vidéos, des articles et des balados pour les guider. Boomerang, optimisé par RBC Projet Entreprise, permet aux retraités et semi-retraités du Canada d'apprendre, d'échanger et de communiquer par des expériences en ligne interactives.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivités-durabilite .

