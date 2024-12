OTTAWA, ON, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Tous les enfants méritent le meilleur départ possible dans la vie et ça commence avec des repas de qualité à l'école afin qu'ils soient fin prêts à apprendre. C'est pourquoi le gouvernement du Canada met sur pied le Programme national d'alimentation scolaire. Il permettra d'aider les provinces, les territoires et les partenaires autochtones à accroître la portée de leurs programmes d'alimentation en milieu scolaire, de manière à aider encore plus d'enfants.

Aujourd'hui, l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social accompagnée par le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, la secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée d'Orléans, Marie-France Lalonde et la députée d'Ottawa-Vanier, Mona Fortier ont annoncé un investissement d'environ 108,5 millions de dollars de la part du gouvernement du Canada sur les trois prochaines années en vue d'améliorer les programmes d'alimentation en milieu scolaire de l'Ontario et d'en accroître la portée. Cette entente, conclue dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire du gouvernement fédéral, permettra de servir plus de 9,8 millions de repas additionnels à nos enfants, y compris 130 000 repas de plus à des enfants vivant dans des communautés autochtones d'un bout à l'autre de l'Ontario pendant l'année scolaire à venir.

Le gouvernement du Canada a annoncé que le gouvernement de l'Ontario constitue la dernière province en date à annoncer une entente qui vise à accroître, pour les enfants, l'accès à des repas nutritifs dans les écoles.

En travaillant de concert à la conclusion de cet accord, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont garanti un financement fédéral en vue d'offrir des repas dans les écoles pour l'année scolaire à venir. Cela aidera les élèves à l'échelle de l'Ontario à mieux se concentrer, à apprendre, à grandir et à atteindre leur plein potentiel.

Cette entente reflète la vision, les principes et les objectifs énoncés dans la Politique nationale d'alimentation scolaire, laquelle inclut notamment l'amélioration des résultats scolaires des élèves, de même que leur santé et leur nutrition, la réduction de la faim, le renforcement des liens culturels et la consolidation des programmes alimentaires de proximité.

Le Programme national d'alimentation scolaire fait partie intégrante du travail effectué par le gouvernement du Canada pour rendre le coût de la vie moins élevé. Il comprend trois programmes d'importance : l'Allocation canadienne pour enfants, qui peut s'élever cette année à 7 787 $ par enfant; le système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, qui a déjà permis de réduire en moyenne de moitié les frais de garde d'enfants dans les services réglementés partout au pays; et le Régime canadien de soins dentaires, qui a déjà aidé un million de Canadiens et de Canadiennes n'ayant pas d'assurance à rendre visite à leur dentiste. En même temps, nous construisons aussi plus de logements, nous améliorons les soins de santé et nous créons de bons emplois pour la classe moyenne afin que tous les Canadiens et que toutes les Canadiennes aient une chance égale de réussir.

Citations

« Les enfants qui ne souffrent pas de la faim apprennent mieux, jouent davantage et se sentent plus forts. C'est pourquoi nous ajoutons nos efforts à ceux de l'Ontario pour permettre aux familles de bénéficier du Programme national d'alimentation scolaire. L'entente conclue aujourd'hui démontre que nous partageons les mêmes objectifs : offrir à plus d'enfants de la province les repas nutritifs dont ils ont besoin pour réussir, et aux parents, l'assurance que leurs enfants ont l'énergie nécessaire pour pouvoir se comporter comme des enfants. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Le fait est que les enfants qui vont à l'école avec l'estomac vide n'apprennent pas. Le Programme national d'alimentation scolaire du Canada s'assurera que tous les enfants ont accès à des repas nutritifs, pour qu'ils puissent mieux apprendre. L'apprentissage permet aux enfants d'avoir une vie saine, ce qui contribue à bâtir un pays prospère. C'est un fait simple mais essentiel. »

- L'honorable Yasir Naqvi, Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député Ottawa-Centre

« Chaque enfant mérite la chance de s'épanouir, et cela commence par l'accès à des repas nutritifs. Grâce à cet accord de 108,5 millions de dollars entre le gouvernement du Canada et l'Ontario, le Programme national d'alimentation scolaire s'élargit pour aider les écoles à travers la province à offrir des repas sains aux enfants qui en ont le plus besoin. Cet investissement permettra à davantage d'élèves de se concentrer sur leurs études et leur développement, tout en soutenant les familles en réduisant les coûts alimentaires. Ensemble, nous bâtissons un avenir meilleur pour nos enfants et nos communautés. »

- L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier

« Une bonne éducation commence par un repas sain. Les 108,5 millions de dollars sur trois ans pour augmenter et améliorer l'accès aux programmes alimentaires scolaires en Ontario garantiront non seulement que lorsque les enfants sont à l'école, ils peuvent se concentrer sur leurs apprentissages et donner le meilleur d'eux-mêmes, mais soutiendront aussi les familles en réduisant les coûts de l'alimentation. Cette initiative aidera la prochaine génération de Canadiens à réaliser son plein potentiel, et le gouvernement s'engage à collaborer avec l'Ontario pour veiller à ce que chaque enfant à Orléans et à travers la province ait accès à un repas sain. »

- L'honorable Marie-France Lalonde, Secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée d'Orléans

Faits en bref

Le 1 er avril 2024, dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du Canada a alloué 1 milliard de dollars sur cinq ans afin de mettre en œuvre un Programme national d'alimentation scolaire, en collaboration avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et les intervenants. Ces fonds permettront à 4 000 enfants supplémentaires, à l'échelle du Canada , de se nourrir sainement à l'école, et ce, chaque année.

avril 2024, dans le cadre du budget de 2024, le gouvernement du a alloué 1 milliard de dollars sur cinq ans afin de mettre en œuvre un Programme national d'alimentation scolaire, en collaboration avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et les intervenants. Ces fonds permettront à 4 000 enfants supplémentaires, à l'échelle du , de se nourrir sainement à l'école, et ce, chaque année. Lancée le 20 juin 2024, la Politique nationale d'alimentation scolaire jette les bases des mesures collaboratives et complémentaires que prendront tous les niveaux de gouvernement pour améliorer l'alimentation dans les écoles canadiennes.

Selon les estimations de Statistique Canada, en 2022, 22,3 % des familles et plus de 2,1 millions d'enfants de moins de 18 ans au Canada ont déclaré avoir vécu une certaine insécurité alimentaire au cours des douze moins précédents.

ont déclaré avoir vécu une certaine insécurité alimentaire au cours des douze moins précédents. En moyenne, les familles ayant deux enfants inscrits à l'école et bénéficiant du Programme pourront économiser près de 800 $ par année. Cela signifie des factures d'épiceries moins élevées pour les familles, et des repas à l'école pour les enfants, ce qui, en retour, les aidera à apprendre, à grandir et à commencer leur vie de la meilleure façon possible.

En 2024-2025, l' Ontario a alloué 32,6 millions de dollars pour deux programmes : le Programme d'alimentation saine pour les élèves et le Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations. Un financement fédéral supplémentaire de 18,5 millions de dollars permettra d'accroître l'accès à ces programmes pendant l'année scolaire 2024-2025.

a alloué 32,6 millions de dollars pour deux programmes : le Programme d'alimentation saine pour les élèves et le Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations. Un financement fédéral supplémentaire de 18,5 millions de dollars permettra d'accroître l'accès à ces programmes pendant l'année scolaire 2024-2025. L' Ontario a pour objectif, en 2024-2025, d'augmenter le financement pour le Programme d'alimentation saine pour les élèves et le Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations de manière à ce que davantage d'élèves puissent manger sainement. Ce financement supplémentaire permettra également aux fournisseurs de service d'accroître leur capacité, les aidant à couvrir les frais liés au transport, à l'entreposage et à l'équipement nécessaire pour préparer la nourriture.

a pour objectif, en 2024-2025, d'augmenter le financement pour le Programme d'alimentation saine pour les élèves et le Programme d'alimentation saine pour les élèves des Premières Nations de manière à ce que davantage d'élèves puissent manger sainement. Ce financement supplémentaire permettra également aux fournisseurs de service d'accroître leur capacité, les aidant à couvrir les frais liés au transport, à l'entreposage et à l'équipement nécessaire pour préparer la nourriture. Les familles reçoivent davantage d'argent par l'intermédiaire de l'Allocation canadienne pour enfants. Cet argent aide les familles à subvenir aux besoins des enfants et a une réelle incidence dans la vie de ces derniers. L'Allocation canadienne pour enfants, qui prévoit jusqu'à 7 787 dollars par enfant en 2024- 2025, est indexée annuellement pour s'ajuster au coût de la vie et a permis de sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté depuis sa création en 2016.

par enfant en 2024- indexée annuellement pour s'ajuster au coût de la vie et a permis de sortir des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté depuis sa création en 2016. Le gouvernement du Canada collabore avec toutes les provinces et tous les territoires pour mettre sur pied un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ce système a déjà permis de fournir des services de garde à 10 $ par jour en moyenne, voire moins, dans plus de la moitié des provinces et territoires, et de réduire d'au moins de moitié les frais de garde dans les services réglementés ailleurs au pays.https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/child-care.html

collabore avec toutes les provinces et tous les territoires pour mettre sur pied un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Ce système a déjà permis de fournir des services de garde à 10 $ par jour en moyenne, voire moins, dans plus de la moitié des provinces et territoires, et de réduire d'au moins de moitié les frais de garde dans les services réglementés ailleurs au pays.https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/child-care.html Si le Régime canadien de soins dentaires facilite l'accès des enfants de moins de 18 ans aux soins dentaires, c'est pour que personne n'ait à choisir entre assurer la santé buccodentaire de ses enfants et les nourrir. Les familles comptant des enfants admissibles ayant moins de 18 ans sont invitées à faire une demande en ligne à Canada.ca/dentaire.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personne-ressource : Geneviève Lemaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]