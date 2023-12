Offre de 12,7 % du gouvernement - Pas d'entente possible sans une garantie de la protection du pouvoir d'achat et un enrichissement permettant un rattrapage salarial

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - « Il n'y aura pas d'entente sans la protection du pouvoir d'achat et sans un enrichissement permettant un rattrapage pour nos membres. Nous ne laisserons personne s'appauvrir et ça, le gouvernement de la CAQ doit le comprendre ». C'est en ces termes que les porte-paroles du Front commun ont répondu à l'offre de table centrale déposée hier par le gouvernement.

Pour François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras président de la CSQ, Magali Picard présidente de la FTQ et Robert Comeau, président de l'APTS, le gouvernement a finalement déposé hier - un an après le début des discussions - une première offre salariale qui permettra de négocier de manière plus sérieuse. Toutefois, il semble toujours aussi déconnecté de la réalité vécue par les travailleuses et les travailleurs des services publics, en offrant 12,7% sur cinq ans. « Pas 16,7% comme il l'affirme publiquement, mais bel et bien 12,7%, tel qu'écrit noir sur blanc dans le dépôt ».

Appauvrir les femmes

Rappelons que selon les chiffres du ministère du Travail, les conventions collectives signées en 2022 incluent une augmentation moyenne de 9 % pour la première année. Que propose le gouvernement aux travailleuses et aux travailleurs des réseaux publics pour la première année? Un maigre 4,3 %, alors que l'inflation de 2022 a été de 6,7 %.

« Est-ce que les médecins spécialistes, est-ce que les policiers de la SQ, est-ce que les juges accepteraient de s'appauvrir? La réponse est NON. Comment le gouvernement de la CAQ peut-il sérieusement proposer cela aux femmes des services publics? »

Aucun rattrapage

En plus de l'appauvrissement qui est sur la table, la nouvelle offre ne permet toujours pas un rattrapage. « Les travailleuses et les travailleurs continueront de subir un retard important par rapport aux autres salarié-es du Québec, tant sur les salaires que sur la rémunération globale, même quand on considère le régime de retraite. Il s'agit d'un enjeu primordial si le gouvernement souhaite remettre les services publics sur les rails en attirant et en retenant la main-d'œuvre nécessaire, au lieu de quoi, les travailleuses et les travailleurs actuels seront nombreux à choisir de fuir les réseaux. » Le plus récent rapport de l'Institut de la statistique du Québec indique d'ailleurs que ce retard dans la rémunération globale est de 7,4 % par rapport aux autres salariés du Québec.

La retraite

Rare point positif de cette nouvelle offre : le recul du gouvernement à propos de ses attaques sur le régime de retraite. « Enfin, le gouvernement s'est rendu à l'évidence : les travailleuses et les travailleurs n'avaient pas à être pénalisés par la bonification du Régime des rentes du Québec. En ayant réglé cette question, nous pourrons enfin parler des salaires, des assurances, des ouvriers spécialisés et des disparités régionales, des enjeux importants pour lesquels le statut quo est impensable ».

Statistiques pour mieux comprendre les enjeux de cette négociation

Moyenne salariale des employées et employés du secteur public membres du Front commun : 43 916 $ ;

Retard salarial : 16,6 % ;

Retard de rémunération globale : 7,4 % ;

Proportion de femmes parmi les membres du Front commun : 78 %.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

