Il est maintenant facile de convertir des actifs comme des cryptomonnaies en fonds en monnaie fiduciaire

MONTRÉAL et LONDRES, 12 juillet 2024 /CNW/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui un partenariat avec Mastercard pour lancer une nouvelle solution de transfert qui permet aux consommateurs en Europe de convertir harmonieusement leurs actifs numériques, y compris les cryptomonnaies, en monnaie fiduciaire traditionnelle au moyen de cartes de débit, cartes de crédit, et cartes prépayées. Cette nouvelle fonctionnalité assure la liaison entre le financement numérique et traditionnel qui peut être dépensé par l'entremise du réseau mondial de Mastercard. Cette solution de transfert est intégrée directement à la plateforme de paiement modulaire de Nuvei, offrant une expérience utilisateur simple et sécuritaire.

Le processus de transfert est conçu pour être rapide et convivial. Il est maintenant possible de convertir facilement un large éventail d'actifs numériques pris en charge en monnaie fiduciaire. Les clients peuvent ensuite transférer les fonds à leur carte Mastercard admissible en temps quasi réel*, en tirant parti des capacités de mouvement de fonds de Mastercard Move. Cette solution intégrée, qui n'exige plus d'échanges avec des tiers ou entreprises de services de transfert de fonds, simplifie la transformation de la valeur numérique en circulation mondiale des dépenses.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Mastercard pour faciliter l'accès aux liquidités et aux paiements pour les détenteurs d'actifs numériques, a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Notre mission est d'établir un lien entre les entreprises et leurs clients par le biais des paiements, et ce, peu importe où se trouvent les clients ou comment ils veulent payer. Notre capacité à offrir des transferts de cryptomonnaie grâce à notre intégration unique s'inscrit parfaitement dans notre mission de faciliter les opérations sans friction au sein de l'économie numérique. »

« Permettre aux consommateurs de choisir comment ils peuvent participer au secteur des actifs numériques de manière sûre, simple et sécuritaire, conformément à tous les règlements pertinents, est au cœur de notre stratégie dans ce domaine, a ajouté Christian Rau, vice-président principal, Technologie financière et Facilitation de la cryptomonnaie, Mastercard Europe. La combinaison de notre réseau mondial de partenaires et de solutions numériques avec l'intégration avancée de Nuvei offre de nouvelles possibilités et de nouveaux choix aux entreprises et aux clients qui participent au secteur des actifs numériques. »

La solution de transfert de Nuvei en collaboration avec Mastercard est le plus récent exemple de la stratégie de l'entreprise visant à relier les domaines des paiements traditionnels, des services bancaires ouverts et de la technologie de la chaîne de blocs pour créer une seule expérience transparente.

*Les heures réelles d'affichage des opérations approuvées dépendront de l'institution financière destinataire.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 700 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

