Nuvei élargit son partenariat de longue date avec Virgin, renforçant son leadership en commerce de voyage de nouvelle génération

MONTRÉAL, 26 juin 2025 /CNW/ - Nuvei a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Virgin Voyages pour alimenter les achats dans l'application à bord de ses navires de croisière primés. Ce nouvel accord s'inscrit dans le prolongement du partenariat croissant de Nuvei avec la famille de marques Virgin, qui comprend Virgin Holidays et Virgin Atlantic, et renforce sa position en tant que principal fournisseur de services de paiements dans l'industrie mondiale du voyage et de l'hôtellerie.

L'application mobile Virgin Voyages est le centre de commande numérique pour les Sailors (c'est ainsi qu'on appelle les passagers d'une croisière à Virgin); elle leur permet de personnaliser leur voyage et leurs expériences d'achat en quelques clics seulement. Qu'il s'agisse de réserver des excursions immersives sur la côte, de régler sa note au bar, de réserver des repas ou de déverrouiller la fonction ludique « Shake for Champagne » (Secouer pour du champagne) de Virgin, Nuvei veille à ce que chaque tapotement, clic ou secousse donne lieu à une expérience de paiement fluide et optimisée sur mobile.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Virgin à une autre de ses marques emblématiques, a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Qu'il s'agisse de réserver une visite du catamaran au coucher du soleil ou de régler sa note au bar, nous sommes fiers d'offrir des méthodes de paiement qui rendent les voyages avec Virgin Voyages inoubliables. Ce partenariat reflète également notre leadership continu dans le domaine des voyages, où les solutions de paiement rapides, flexibles et localisées sont essentielles pour satisfaire les invités. »

Cette annonce s'appuie sur le portefeuille croissant de clients mondiaux des secteurs du voyage et de l'hôtellerie de Nuvei, parmi lesquels figurent des compagnies aériennes, des agences de voyages en ligne, des plateformes de billetterie et des compagnies de croisière. La technologie de Nuvei est l'épine dorsale du commerce de voyage moderne, aidant les entreprises à accroître la conversion, à réduire la fraude et à pénétrer de nouveaux marchés en offrant :

Les acquisitions locales dans 50 pays pour des taux d'approbation plus élevés

Plus de 720 modes de paiement alternatifs (APM), y compris tous les principaux portefeuilles numériques

L'orchestration des paiements et la segmentation en jetons en temps réel pour des parcours mobiles et omnicanaux

Des outils intégrés de conformité, de change et de règlement conçus pour le commerce de voyage transfrontalier

« Le partenariat avec Nuvei nous permet de nous rapprocher de l'un des principaux fournisseurs de services de paiement au monde, a déclaré Michael Litwin, vice-président et contrôleur chez Virgin Voyages. Leur technologie nous donne la confiance nécessaire pour effectuer des transactions fluides en toute sécurité et permet aux Sailors de réserver un Shore Thing (une expérience sur la côte), de trinquer ou de manger au Gunbae. Elle est rapide et transparente, et aide à rendre l'expérience Virgin Voyages aussi facile qu'elle devrait l'être. »

À propos de Nuvei

Nuvei accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et plus de 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nuvei.com .

Personne-ressource :

Relations publiques

[email protected]

À propos de Virgin Voyages

Avec la promesse de créer un changement profond et épique pour tous, Virgin Voyages est la compagnie de croisière primée exclusivement réservée aux adultes fondée par Sir Richard Branson. Offrant des vacances inoubliables et relaxantes en mer, Virgin Voyages a été lancée à la fin de 2021. Inspirée par la conception des super yachts, sa flotte de Lady Ships incarne une expérience exceptionnelle d'hôtel boutique en mer avec des espaces contemporains qui trouvent l'équilibre parfait entre chic nautique et glamour. Actuellement au départ des villes ensoleillées de Miami, Barcelone, Athènes et San Juan, la flotte propose plus de 60 itinéraires uniques, naviguant vers plus de 150 ports d'escale incroyables. À bord, plus de 20 restaurants offrent des expériences culinaires proposées par des chefs étoilés du guide Michelin, des espaces d'entraînement sportif élégants organisent des cours de conditionnement physique en groupe chaque jour, et une gamme de spectacles intimes et plus grands que nature sont au programme. Avec des cabines modernes et à la fine pointe de la technologie, des suites de créateurs dignes des plus grandes vedettes du rock ainsi qu'un spa et un espace thermal inspiré des sirènes, la marque prend l'industrie d'assaut. En 2023 et 2024, Virgin Voyages a remporté les très convoités prix des Readers' Choice Awards de Condé Nast Traveler's et de Travel + Leisure, ainsi que le prix World's Best Award pour la meilleure compagnie de croisière océanique sur grand navire et méganavire.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei