TORONTO, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Dans un monde numérique en constante évolution, les menaces de fraudes semblent venir de partout, ce qui rend plus difficile pour les Canadiens de se sentir et de rester en sécurité. Publié à l'approche du mois de la prévention de la fraude en mars, un nouveau sondage mené à l'échelle du pays par Mastercard révèle que bien que 89 % des Canadiens soient conscients de la menace croissante que pose la fraude financière pour la prospérité individuelle et collective, seulement 7 % d'entre eux accordent la priorité à la prévention. À titre de chef de file mondial en matière de détection de la fraude et de la cyberfraude, Mastercard aide à garantir la protection de chaque transaction en employant l'intelligence artificielle pour évaluer et atténuer les risques et garantir la confiance envers les paiements.

« Notre objectif est de garder une longueur d'avance sur les fraudeurs pour protéger les entreprises et les consommateurs. Mastercard a doté ses solutions antifraude d'une rapidité et d'une précision révolutionnaires grâce à une mise en œuvre continue de nouvelles technologies, y compris l'évolution qu'est l'intelligence artificielle », a déclaré Amisha Parikh, vice-présidente des solutions de sécurité chez Mastercard, Canada. « Nos technologies renforcent notre capacité à prévoir des tentatives de fraude. Cela s'inscrit dans notre engagement à intégrer la confiance au sein de chaque interaction afin de protéger les Canadiens et leurs entreprises. »

La recherche de Mastercard a également révélé ce qui suit :

Plus des trois quarts des Canadiens (76 %) craignent de manière générale que les tentatives de fraude aient une incidence sur leur santé financière et leur bien-être.

65 % des Canadiens affirment être bien renseignés au sujet de la fraude financière, et 16 % des Canadiens disent ne rien savoir sur le sujet.

Plus de sept Canadiens sur dix (77 %) croient être capables d'identifier une fraude, et seule une très faible minorité d'entre eux (3 %) affirme ne pas pouvoir identifier systématiquement la fraude.

Plus de la moitié des Canadiens (53 %) croit avoir un rôle à jouer conjointement avec les entreprises et les institutions financières pour se protéger.

Mastercard est aux premières lignes de la lutte contre la fraude financière

Si les Canadiens sont préoccupés par la montée de la fraude financière, 90 % d'entre eux affirment néanmoins avoir confiance en l'intégrité et la sécurité de leurs transactions de carte de crédit. Mastercard donne raison à cette confiance en déployant continuellement des innovations au Canada et au sein de son réseau mondial pour protéger les transactions contre les menaces numériques émergentes.

Grâce à des technologies de pointe comme l'authentification biométrique, l'emploi de jetons et les paiements sans contact, Mastercard renforce la sécurité tout en offrant une expérience conviviale aux consommateurs et aux entreprises pour parvenir à un équilibre idéal entre une prévention efficace de la fraude et une expérience d'utilisation fluide et sans heurt. Ces solutions aident à surmonter les problèmes que pose le paysage sophistiqué et en constante évolution de la fraude en matière de paiements.

Par exemple, Mastercard investit dans l'innovation canadienne et développe des solutions qui aident les consommateurs et les petites entreprises à protéger leurs renseignements financiers, dont un investissement de 510 millions de dollars dans son centre d'excellence international en matière de renseignements et de cybercriminalité. Situé à Vancouver, le centre d'excellence international en matière de renseignements et de cybercriminalité emploie le talent des travailleurs du secteur des technologies et de la cybersécurité, et s'appuie sur l'écosystème technologique dynamique du pays pour commercialiser les innovations encore plus rapidement. De plus, par l'entremise du centre d'excellence international en matière de renseignements et de cybercriminalité, l'entreprise a investi plus de 10 millions de dollars dans des partenariats avec des établissements universitaires et des organismes à but non lucratif de partout au pays pour développer la main-d'œuvre qualifiée dans le secteur des technologies au Canada et aider le pays à être au premier plan de l'innovation mondiale.

Développer une économie locale plus saine et plus prospère

Les petites entreprises sont une part importante de l'économie canadienne, mais elles sont particulièrement plus vulnérables aux effets néfastes de la fraude financière, comme la perte de la confiance des consommateurs. Cependant, 70 % des Canadiens affirment faire davantage confiance aux entreprises qui emploient des technologies de sécurité de pointe comme la biométrie et les mots de passe. Il est essentiel que les petites entreprises aient accès à des outils, à des ressources et à des technologies de prévention de la fraude pour protéger leurs revenus, et préserver la confiance des consommateurs et la santé de l'économie locale canadienne.

Mastercard s'engage à aider les petites entreprises canadiennes à se protéger contre le nombre croissant de cybermenaces. L' outil d'évaluation de cybersécurité de Mastercard est offert gratuitement sur demande depuis le centre de confiance Mastercard , qui aide les propriétaires d'entreprise à comprendre leurs besoins et leurs options en matière de cybersécurité afin de les aider à se concentrer sur ce qu'il y a de plus important : faire grandir leur entreprise.

« Mastercard croit que les petites entreprises sont l'épine dorsale de l'économie canadienne », affirme Mme Parikh. « Nous investissons continuellement dans de nouvelles solutions et de nouveaux partenariats stratégiques pour doter les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs d'outils pour se protéger contre la fraude. »

Méthodologie du sondage : Un échantillon représentatif de 1 000 Canadiens a participé au sondage entre le 31 janvier et le 10 février 2025; cet échantillon a été pondéré en fonction de l'âge, du sexe et de la région. (Marge d'erreur comparative : +/- 3,1 %)

Certains des résultats présentés ont été calculés en combinant les deux choix de réponse positifs (p. ex. « D'accord » et « Entièrement d'accord) ou les deux choix de réponse négatifs (p. ex. « En désaccord » « Entièrement en désaccord ») pour jauger l'opinion générale.

