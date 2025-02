Les lauréates reçoivent une bourse de 10 000 dollars canadiens et ont accès à une communauté diversifiée de pairs et d'experts pour alimenter leur croissance

TORONTO, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Mastercard a dévoilé les nouveaux bénéficiaires de la subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise La subvention octroie 10 000 dollars canadiens à 10 femmes canadiennes propriétaires de petites entreprises, tout en les aidant à se développer et à prendre de l'ampleur. Les lauréates bénéficient également d'une expérience qui n'a pas de prix à Toronto, qui leur permet de bénéficier d'un mentorat d'experts, de créer des liens avec d'autres propriétaires de petites entreprises et d'obtenir des informations précieuses pour développer leurs activités.

Mastercard reconnaît que la réussite des petites entreprises est la réussite de tous. Grâce à des initiatives telles que la subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise, Mastercard renforce son engagement en faveur des petites entreprises et des communautés qu'elles servent, en soulignant le rôle important qu'elles jouent dans le renforcement de la prospérité et de la croissance globales de notre pays.

« La subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise permet aux propriétaires de petites entreprises talentueuses de bénéficier de ressources et de mentorat pour les aider à réussir à l'avenir », a déclaré Nishant Raina, vice-président, Petites et moyennes entreprises, Mastercard Canada. « Plus qu'une simple subvention, c'est un catalyseur de croissance et d'innovation, et une occasion de présenter l'avenir des petites entreprises au Canada. »

Les bénéficiaires de la subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise de cette année se joignent à un groupe distingué d'anciens bénéficiaires de tout le Canada, représentant un éventail de milieux et d'industries, de la technologie au bien-être, en passant par les soins de santé et plus encore :

Boco Boco (Montréal, QC) : une épicerie fine en ligne respectueuse de l'environnement dont la mission est d'aider les consommateurs à faire des achats durables.

Bruized ( Toronto, Ont. ) : une entreprise de collations durables qui récupère et revalorise des surplus alimentaires parfaitement bons pour en faire des collations à base de plantes, tout en inspirant des discussions sur la réduction des déchets alimentaires.

) : une entreprise de collations durables qui récupère et revalorise des surplus alimentaires parfaitement bons pour en faire des collations à base de plantes, tout en inspirant des discussions sur la réduction des déchets alimentaires. Folds Wear Inc. ( Calgary , Alb.) : une entreprise de vêtements fondée pour offrir l'innovation, le style et la durabilité aux uniformes de travail en santé en utilisant des tissus uniques qui soutiennent l'environnement et prennent soin de la peau de l'utilisateur.

, Alb.) : une entreprise de vêtements fondée pour offrir l'innovation, le style et la durabilité aux uniformes de travail en santé en utilisant des tissus uniques qui soutiennent l'environnement et prennent soin de la peau de l'utilisateur. ImaginAble Solutions ( Hamilton, Ont. ) : une entreprise à impact social qui crée des technologies d'assistance pour améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d'un handicap de la main.

) : une entreprise à impact social qui crée des technologies d'assistance pour améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d'un handicap de la main. Lesley Hampton ( Toronto, Ont. ) : une marque de luxe et de mode autochtone inclusive qui défend la diversité de la beauté et donne du pouvoir à tous les types de corps et à toutes les origines.

( ) : une marque de luxe et de mode autochtone inclusive qui défend la diversité de la beauté et donne du pouvoir à tous les types de corps et à toutes les origines. Mahara Mindfulness ( York, Ont. ) : créateurs du Human Being Journal, conçu pour aider les gens à gérer leur santé mentale, à prendre du recul et à vivre une vie épanouie.

) : créateurs du Human Being Journal, conçu pour aider les gens à gérer leur santé mentale, à prendre du recul et à vivre une vie épanouie. Paintillio ( Sechelt , C.-B.) : une entreprise qui crée des projets de peinture sur mesure de haute qualité, pratiques, collaboratifs et accessibles afin d'aider les communautés à se développer grâce à l'expression artistique et aux initiatives créatives.

, C.-B.) : une entreprise qui crée des projets de peinture sur mesure de haute qualité, pratiques, collaboratifs et accessibles afin d'aider les communautés à se développer grâce à l'expression artistique et aux initiatives créatives. Remix Snacks ( Vancouver , C.-B.) : une entreprise dirigée par des diététiciens qui crée des collations à base de haricots avec des ingrédients qui réduisent les déchets alimentaires.

, C.-B.) : une entreprise dirigée par des diététiciens qui crée des collations à base de haricots avec des ingrédients qui réduisent les déchets alimentaires. Shawish Market ( Toronto, Ont. ) : une plateforme de type place de marché conçue sur mesure par Indigenize, destinée à donner aux entrepreneurs autochtones les moyens d'agir en éliminant les frais de vente.

) : une plateforme de type place de marché conçue sur mesure par Indigenize, destinée à donner aux entrepreneurs autochtones les moyens d'agir en éliminant les frais de vente. The Magpie Cakery ( Toronto, Ont. ) : une cuisine communautaire collaborative conçue pour aider les entreprises locales à prospérer.

Bâtir un lien vital et une communauté

Mastercard reconnaît qu'en plus du soutien financier, les occasions de mentorat et de mise en réseau sont cruciales pour permettre aux propriétaires de petites entreprises de développer leurs activités. En plus d'une bourse de 10 000 dollars canadiens, les lauréates profiteront d'une expérience qui n'a pas de prix à Toronto, où elles pourront rencontrer des mentors, entrer en contact avec des partenaires de Mastercard et acquérir des connaissances précieuses grâce au réseautage avec d'autres lauréates.

« Des initiatives telles que la subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise contribuent à combler le fossé en matière d'accès au financement, qui a toujours été un obstacle important à la réussite des femmes entrepreneures », a déclaré Julian Golden, cofondateur de Pier Five. « Nous sommes fiers de participer à cette initiative avec Mastercard qui élargit l'accès au financement et offre des occasions de mentorat distinctives à la cohorte de cette année de propriétaires de petites entreprises. »

Soutenir les petites entreprises à tous les stades de leur croissance

La subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise s'inscrit dans le cadre de l'engagement de longue date de Mastercard à renforcer la vitalité des petites entreprises canadiennes grâce à des programmes, des outils et des solutions novateurs.

Outre les solutions de paiement et les possibilités de financement, Mastercard propose des solutions de sûreté et de sécurité telles qu'un outil gratuit de cyberévaluation pour aider les petites entreprises à rester protégées, ainsi que des outils conçus pour faciliter les transactions transparentes et l'activation numérique grâce au Centre de ressources pour les petites entreprises de Mastercard. Mastercard continuera également à soutenir les petites entreprises en leur offrant une aide innovante au niveau de la communauté afin de stimuler les ventes et la croissance grâce à des initiatives telles que la récente expérience de magasinage immersive à Fort Langley, en Colombie-Britannique.

Consciente que le mentorat et le soutien sont au cœur de la réussite des petites entreprises, la Communauté Mastercard pour les petites entreprises offre aux propriétaires de petites entreprises des occasions de formation, d'expansion et de réseautage avec Mastercard et ses partenaires durant toute l'année, et d'accéder à des ressources pour les aider à gérer et à développer leur entreprise.

Pour en savoir plus sur la subvention de Mastercard et Pier Five pour petite entreprise et sur les lauréates de cette année, consultez le site www.mastercard.ca/supportsmallbusiness.

À propos de Mastercard (NYSE : MA)

Mastercard dynamise les économies et donne du pouvoir aux gens dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Avec nos clients, nous construisons une économie durable dans laquelle chacun peut prospérer. Nous prenons en charge un large éventail de paiements numériques, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Notre technologie et notre innovation, nos partenariats et nos réseaux se combinent pour offrir un ensemble unique de produits et de services qui aident les personnes, les entreprises et les gouvernements à réaliser leur potentiel.

https://www.mastercard.ca/fr-ca.html

À propos de Pier Five

Pier Five est une organisation communautaire qui offre un soutien aux entrepreneurs créatifs et aux propriétaires de petites entreprises. Notre mission consiste à donner les moyens à ceux et celles qui cherchent à transformer leurs passions en entreprises et en carrières à temps plein. Pour cela, nous organisons des événements de réseautage uniques, des programmes de financement et nous créons des séries d'articles partout au Canada. Les initiatives de Pier Five ont permis de rapprocher des milliers de créateurs et de chefs d'entreprise, et de constituer l'un des plus grands réseaux d'entreprises en démarrage à travers le pays, façonnant la culture et stimulant la croissance économique.

SOURCE Mastercard

Contact pour les médias: Rosie McGregor, Mastercard, [email protected]