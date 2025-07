La portée mondiale de Nuvei et sa connectivité avec des méthodes de paiement de pointe permettent à flaconi de croître en Europe

MONTRÉAL et BERLIN, le 11 juill. 2025 /CNW/ -- Nuvei a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique élargi avec flaconi, l'un des principaux détaillants en ligne de produits de beauté et de parfums d'Europe. Depuis son partenariat avec Nuvei, flaconi a enregistré une impressionnante croissance de son chiffre d'affaires de 30 % d'une année à l'autre en 2024, et l'accord élargi soutiendra davantage sa croissance sur d'autres marchés européens.

En tant que partenaire de paiement de flaconi, Nuvei permet aux consommateurs de faire des achats en ligne en utilisant leurs cartes et tous les principaux modes de paiement alternatifs (APM) régionaux dans chaque marché où la société exerce ses activités. Déjà déployée avec succès en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en France, en Suisse, aux Pays-Bas et en Belgique, flaconi a célébré ses récents lancements au Danemark, en Suède, en Finlande, en République tchèque et en Italie en 2025 -- le tout grâce à une intégration unique à la plateforme principale de Nuvei.

La gamme d'optimisation des autorisations de Nuvei permet à flaconi d'optimiser sa fonction de paiement et d'accélérer la croissance du chiffre d'affaires. La solution tire parti d'une prévention avancée de la fraude et d'un traitement fluide des transactions pour améliorer l'expérience client et augmenter les taux de conversion.

« Notre partenariat élargi avec flaconi met en lumière le rôle de Nuvei dans le succès des marques de premier plan en commerce électronique, a déclaré Phil Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. Depuis le début de notre partenariat, flaconi a connu une croissance impressionnante de son chiffre d'affaires. Nous sommes fiers de soutenir la société grâce à des expériences de paiement fluides et adaptées aux besoins locaux qui les aident à établir des liens avec des clients partout en Europe, quel que soit leur mode de paiement. »

« Dans le paysage concurrentiel du commerce électronique de produits de beauté et de parfums, il est essentiel d'offrir des expériences de paiement sans friction pour satisfaire la clientèle et permettre la croissance de l'entreprise, a ajouté Sven Roseman, chef des technologies, flaconi. Les solutions de paiement complètes et l'expertise du marché local de Nuvei ont été essentielles à notre stratégie d'expansion européenne, nous permettant de proposer à nos clients leurs méthodes de paiement préférées tout en simplifiant nos opérations sur de multiples marchés. »

À propos de flaconi

Avec plus de 4,5 millions de clients actifs, flaconi est la principale boutique en ligne de produits de beauté et de parfums en Allemagne. Le vaste portefeuille de la boutique en ligne comprend environ 1 000 marques nationales et internationales et 50 000 produits. Fondée en 2011 en tant que l'une des premières parfumeries en ligne, flaconi poursuit aujourd'hui avec succès son histoire en tant que l'un des acteurs de la beauté en ligne les plus importants et les plus complets en Allemagne. flaconi est fière de travailler avec environ 700 employés de 60 pays différents au sein de son siège social de Berlin-Charlottenburg et de son centre logistique de Halle. La boutique en ligne a remporté de nombreux prix et est représentée en Allemagne, en Autriche, en France, en Pologne, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Finlande, en République tchèque et bientôt en Italie.

À propos de Nuvei

Nuvei est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 720 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, consultez le site www.nuvei.com.

Personne-ressource :

Relations publiques

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei