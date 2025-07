L'annonce de la Fête du Canada 2025 met en évidence les capacités locales élargies et la stratégie mondiale d'acquisition directe de Nuvei

MONTRÉAL, Canada, 30 juin 2025 /CNW/ - Pour célébrer la Fête du Canada demain, Nuvei, la fintech canadienne, a annoncé aujourd'hui qu'elle est désormais active en tant qu'acquéreur direct de paiements au Canada. Ce lancement permet aux entreprises canadiennes de traiter les transactions nationales localement via Nuvei, éliminant ainsi le recours à des processeurs tiers et permettant des taux d'approbation des paiements nettement plus élevés.

En traitant les transactions directement avec Nuvei, les commerçants peuvent désormais générer plus de ventes, réduire les pertes de transactions et offrir une expérience plus fluide à leurs clients.

Cette étape marque une avancée dans la stratégie mondiale de Nuvei visant à établir des capacités d'acquisition directe sur tous les marchés majeurs, renforçant ainsi son engagement à bâtir une infrastructure locale soutenant sa vision de permettre les paiements partout.

Grâce à cette annonce, Nuvei offre aux entreprises canadiennes :

Des taux d'approbation nettement plus élevés grâce à un traitement local et à un routage intelligent

Une complexité réduite des paiements par l'élimination des intermédiaires

La prise en charge des principales marques de cartes et des options de versement en temps réel

L'accès à plus de 700 méthodes de paiement alternatives et à 150 devises pour soutenir la croissance internationale

Des rapports unifiés, un rapprochement simplifié et une meilleure prévision des coûts d'interchange grâce à une plateforme mondiale unique

Des capacités omnicanales renforcées pour servir les clients de façon fluide en magasin comme en ligne

Une augmentation des conversions et une performance de paiement globale améliorée

« Devenir un acquéreur direct au Canada reflète notre stratégie consistant à bâtir des capacités d'acquisition directe sur tous les marchés importants », a déclaré Phil Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Il n'y a pas de meilleur endroit pour le démontrer que le Canada, là où notre aventure a commencé. En combinant l'acquisition locale à notre plateforme mondiale, nous aidons les commerçants à atteindre de meilleurs taux d'approbation, des conversions supérieures et des coûts d'interchange plus prévisibles. Avec des capacités omnicanales puissantes et un rapprochement simplifié, nous offrons aux entreprises du monde entier l'infrastructure dont elles ont besoin pour croître plus rapidement et rivaliser à l'échelle mondiale. »

Cette annonce s'inscrit dans la stratégie mondiale élargie de Nuvei visant à aider les entreprises à simplifier et à faire évoluer les paiements sur n'importe quel marché à l'aide d'une plateforme unique qui unifie l'acceptation, l'optimisation, la gestion des risques et les versements. Les commerçants canadiens bénéficient désormais de la même approche fondée sur l'infrastructure que celle privilégiée par les plus grands clients mondiaux de Nuvei dans les secteurs du commerce de détail, des biens numériques, du jeu, des services financiers et des places de marché.

À propos de Nuvei

Nuvei accélère la croissance de ses clients dans le monde entier. Sa technologie modulaire, flexible et évolutive permet aux entreprises de pointe d'accepter les paiements de nouvelle génération, d'offrir toutes les options de versement, et de profiter de services d'émission de cartes, de services bancaires, ainsi que de solutions de gestion des risques et de prévention de la fraude.

Connectant les entreprises à leurs clients sur plus de 200 marchés, avec une acquisition locale dans 50 pays, 150 devises et 720 méthodes de paiement alternatives, Nuvei fournit la technologie et les données essentielles permettant à ses clients et partenaires de réussir localement et à l'échelle mondiale, le tout avec une seule intégration.

