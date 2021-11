Novembre, mois de la littératie financière - Les CPA du Québec présentent près de 50 ateliers de littératie financière

MONTRÉAL, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) s'unissent encore cette année pour déployer à travers le Québec le programme de littératie financière des CPA.

Une cinquantaine d'ateliers de littératie financière seront animés ce mois-ci par des CPA bénévoles dans des bibliothèques publiques de différentes régions du Québec. Les thématiques des ateliers proposés sont adaptées à toutes les étapes de la vie : éducation financière des enfants, gestion des finances à la retraite, planification successorale, stratégies fiscales, prévention de la fraude chez les aînés, stratégies d'épargne et bien d'autres.

« Les bibliothèques publiques ont à cœur le développement des compétences des citoyennes et des citoyens, peu importe leur situation socioéconomique. Grâce à ce partenariat renouvelé avec l'Ordre des CPA du Québec, les bibliothèques publiques offriront des ateliers accessibles qui permettront au grand public d'être mieux outillé dans la prise de décision financière, un atout de taille au quotidien », rappelle Denis Chouinard, président de l'Association des bibliothèques publiques du Québec.

« Encore une fois cette année, nos membres mettent à profit leur expertise au bénéfice du public. Cette collaboration avec les bibliothèques publiques nous permet de rejoindre nos concitoyens dans leur communauté et de les aider à prendre des décisions financières éclairées. Dans le contexte actuel, où l'information est foisonnante et parfois complexe à déchiffrer, savoir différencier le vrai du faux est essentiel. Les CPA savent vulgariser les concepts de gestion financière, et aident par le fait même les Québécois à s'y retrouver », conclut Geneviève Mottard, CPA, CA, présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec.

À propos de l'Ordre des CPA du Québec

L'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec regroupe 41 000 membres et 5 000 futurs CPA, ce qui en fait le troisième ordre professionnel en importance au Québec. L'Ordre veille à la protection du public et au rayonnement de la profession. Il représente tous les champs d'expertise de la profession comptable : information financière, comptabilité de gestion, stratégie et gouvernance, audit et certification, finance et fiscalité.

À propos de l'Association des bibliothèques publiques du Québec

L'Association des bibliothèques publiques du Québec est la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises. Depuis 1984, elle exerce un leadership dans le but d'assurer le développement, le positionnement stratégique et le rayonnement des bibliothèques publiques du Québec. L'ABPQ sensibilise les décideurs à l'importance d'un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et citoyennes au savoir et à la culture.

