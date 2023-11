GATINEAU, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - À travers le pays, les organismes nationaux d'aide aux personnes en situation de handicap jouent un rôle essentiel en favorisant l'inclusion sociale des Canadiens et Canadiennes en situation de handicap et leur participation active au sein de leur collectivité. Le gouvernement du Canada offre des nouvelles possibilités de financement afin d'aider ces organismes à accroître leur capacité pour mieux servir les personnes en situation en handicap et afin d'éliminer les obstacles persistants à l'accessibilité et à l'inclusion.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a lancé un nouvel appel de propositions visant à accorder du financement dans le cadre de deux volets de la composante personnes en situation de handicap du Programme de partenariats pour le développement social. Ce financement renforcera les capacités des organismes nationaux d'aide aux personnes en situation de handicap, notamment en soutenant une meilleure planification stratégique, l'accroissement de la capacité de leadership stratégique et l'amélioration des travaux d'analyse des politiques, des programmes et des services.

Dans le cadre du volet renforcement des capacités organisationnelles, doté de fonds pouvant atteindre 6,8 millions de dollars sur deux ans, du financement sera accordé à des projets axés sur le renforcement de la capacité organisationnelle des organismes nationaux d'aide aux personnes en situation de handicap en ciblant les problèmes reliés aux capacités qui empêchent ces organismes de mieux servir la communauté des personnes en situation de handicap. Les fonds accordés à l'appui de projets dans le cadre de ce volet peuvent aller de 250 000 $ à 500 000 $.

Le volet renforcement des capacités intersectionnelles, auquel un maximum de 3 millions de dollars sera accordé sur deux ans, fournira des fonds à l'appui de projets de collaboration visant à accroître la capacité des organismes nationaux d'aide aux personnes en situation de handicap à éliminer les obstacles intersectionnels qui ont une incidence sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui ont été exclues en raison de leur race, de leur sexe, de leur statut d'Autochtone, de leur orientation sexuelle et de leur statut d'immigration, entre autres. Les organismes nationaux d'aide aux personnes en situation de handicap devront s'associer à d'autres organismes sans but lucratif dans le cadre de ces projets. Les initiatives de collaboration dans le cadre de ce volet pourraient recevoir un montant allant de 500 000 $ à 750 000 $.

Les organismes sans but lucratif admissibles ont jusqu'au 21 décembre 2023, à 17 h (heure normale de l'Est), pour présenter une proposition pour le volet renforcement des capacités organisationnelles ou le volet renforcement des capacités intersectionnelles.

Des séances d'information en ligne, en français et en anglais, seront offertes afin d'aider les organismes tout au long du processus de demande. Les personnes qui souhaitent y assister peuvent envoyer une note à [email protected].

Cette initiative de financement contribue au soutien de collectivités accessibles et inclusives, ce qui constitue un objectif du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, un plan directeur permettant au gouvernement du Canada de bâtir un pays véritablement inclusif et exempt d'obstacles physiques, sociétaux et comportementaux.

« Il y a encore trop de personnes et de communautés au Canada qui sont exclues en raison d'obstacles persistants. Cet appel de propositions est un exemple des mesures concrètes que prend notre gouvernement pour éliminer ces obstacles, en aidant des organismes nationaux sans but lucratif à trouver des moyens de mieux servir et faire valoir les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap au sein de leur collectivité. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 a révélé qu'un Canadien sur cinq de 15 ans et plus, ce qui représente près de 6,2 millions de personnes, déclare avoir une incapacité.

La composante Personnes handicapées du Programme de partenariats pour le développement social (PPDS-PH) fournit des fonds de fonctionnement et de projet à des organismes sans but lucratif qui visent à améliorer la participation et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap dans toutes les sphères de la société canadienne.

Le budget de 2023 prévoit un financement de 10 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2023-2024, afin de répondre aux besoins et d'éliminer les obstacles propres aux personnes en situation de handicap en investissant dans le renforcement des capacités et le travail communautaire des organismes d'aide aux personnes en situation de handicap du Canada .

