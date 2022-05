GATINEAU, QC, le 17 mai 2022 /CNW/ - Par suite de la levée des restrictions liées à la pandémie partout dans le monde, les Canadiens souhaitent de plus en plus voyager. Service Canada connaît donc une augmentation du nombre de demandes pour l'obtention ou le renouvellement d'un passeport ainsi que des délais de traitement plus longs qu'à l'habitude. Pour faire face à cette situation, Service Canada donne la priorité aux personnes qui ont un voyage imminent et veille à diriger celles dont le besoin est moins urgent aux modes de service appropriés.

La capacité de Service Canada à servir la population en temps opportun a été ébranlée par le volume sans précédent de demandes et par l'obligation d'imposer une limite au nombre de personnes, clients et membres du personnel, afin de protéger la santé et la sécurité des visiteurs et du personnel dans les Centres Service Canada.

Service Canada est heureux d'annoncer la réouverture de tous les comptoirs de services de passeport partout au pays. Des mesures entourant la réouverture ont été mises en œuvre la semaine du 9 mai suivant une brève période de mise à l'essai. Elles marquent un retour à la capacité de service en personne qui existait avant la pandémie, avec une augmentation de 40 % de la capacité de service aux comptoirs. Le nombre de personnes permises dans les salles d'attente a également considérablement augmenté et Service Canada a aussi pris des mesures supplémentaires pour simplifier et accélérer le traitement des passeports.

Un certain nombre de mesures a été mis en place pour aider les Canadiens à accéder plus facilement aux services de passeport, et pour améliorer et simplifier le traitement afin de mieux répondre à leurs besoins.

Ainsi, Service Canada a embauché 600 nouveaux employés pour traiter les demandes de passeport, a ouvert un plus grand nombre de comptoirs de service dans 300 Centres Service Canada, a ouvert d'autres centres de traitement et a créé une nouvelle technologie de gestion et de traitement de la charge de travail afin d'accroître l'efficacité, tout en respectant les protocoles sanitaires. Service Canada continue d'embaucher et de former davantage d'employés, et les équipes du bureau des passeports, des centres de traitement et des centres d'appels font des heures supplémentaires tous les jours et les fins de semaine pour accroître la capacité de traitement. Ces mesures comprennent l'ouverture de certains Centres Service Canada le samedi pour la prestation des services de passeport.

Grâce à un processus de renouvellement simplifié, les demandeurs peuvent désormais renouveler un passeport expiré s'il a été délivré au cours des 15 dernières années. Le processus simplifié est également offert aux personnes dont le passeport a été perdu, volé ou endommagé. Les demandeurs n'ont pas besoin de désigner un répondant ni de fournir leurs documents originaux, par exemple une preuve de citoyenneté ou une pièce d'identité avec photo. Ils n'ont qu'à fournir deux photos, deux références, leur formulaire rempli et les droits applicables. Ces changements facilitent et accélèrent le renouvellement du passeport tout en maintenant le très haut niveau d'intégrité du programme.

Service Canada a également lancé un outil de prise de rendez-vous en ligne, eservices.canada.ca/fr/reservation, que les demandeurs peuvent utiliser en tout temps à partir de leur ordinateur, tablette ou téléphone cellulaire pour prendre rendez-vous. L'outil les dirige également vers le site approprié pour présenter leur demande de passeport. Service Canada sait que, dans certains cas, il n'est pas toujours possible d'attendre un rendez-vous :

Les personnes qui ont besoin d'un passeport dans les deux prochains jours ouvrables doivent visiter l'un des sites spécialisés dans les passeports (Centres Service Canada - Service de passeport) qui offrent le service de retrait urgent. Une preuve de voyage est requise.

Les personnes qui doivent voyager dans un délai de 25 jours doivent se présenter à l'un des 35 sites spécialisés dans les passeports (Centres Service Canada - Service de passeport). Il est recommandé de prendre rendez-vous, et une preuve de voyage est requise. Les temps d'attente sur ces sites peuvent être longs en raison de la demande actuelle.

Les personnes qui doivent voyager dans plus de 25 jours (ou qui n'ont pas de date de voyage précise) peuvent présenter leur demande en personne dans plus de 300 Centres Service Canada. Aucune preuve de voyage n'est nécessaire. Ces demandeurs peuvent aussi présenter leur demande par la poste.

Actuellement, les délais de traitement sont plus longs qu'avant la pandémie, 98 % des Canadiens reçoivent leur passeport dans un délai de 10 jours ouvrables après en avoir fait la demande en personne dans un site spécialisé. En mars et en avril 2022, Service Canada a reçu environ 500 000 demandes de passeport et accorde donc la priorité aux personnes dont le voyage est le plus imminent.

Les Canadiens doivent vérifier la validité de leur passeport bien avant de réserver leur voyage. S'ils ont besoin d'un passeport ou s'ils doivent faire renouveler un passeport existant, ils doivent présenter leur demande bien avant de réserver leur voyage afin de recevoir leur passeport à temps.

Citation

« Service Canada et son personnel travaillent fort pour offrir aux Canadiens les services dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Nous y parvenons en prévoyant les hausses de demandes, en adaptant nos processus là et quand nous le pouvons, et en tirant profit de la technologie pour simplifier le traitement et la réception. Nos équipes répondent présentement à un important volume de demandes de passeport. Elles travaillent fort pour respecter nos normes de service et pour donner aux Canadiens les documents dont ils ont besoin pour voyager. Nous remercions les Canadiens pour leur patience pendant cette période et nous les invitons à continuer à planifier leurs voyages et à faire une demande tôt s'ils ont besoin des services de passeport. »

- Lori MacDonald, sous-ministre déléguée principale de l'Emploi et du Développement social et chef de l'exploitation pour Service Canada

Les faits en bref

Du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021, Service Canada a délivré 363 000 passeports. Du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022, ce nombre a augmenté pour atteindre 1 273 000 passeports délivrés, dont plus de 960 000 entre le 1 er septembre 2021 et le 31 mars 2022.

avril 2020 au 31 mars 2021, Service Canada a délivré 363 000 passeports. Du 1 avril 2021 au 31 mars 2022, ce nombre a augmenté pour atteindre 1 273 000 passeports délivrés, dont plus de 960 000 entre le 1 septembre le 31 mars 2022. Service Canada s'attend à recevoir 4,2 millions de dollars au cours de l'exercice 2022‑2023.

s'attend à recevoir 4,2 millions de dollars au cours de l'exercice 2022‑2023. En avril 2021, environ 69 000 demandes ont été reçues, comparativement à 261 000 demandes en avril 2022.

Depuis le 1er avril 2022, Service Canada a délivré 210 219 passeports.

Liens connexes

Passeports canadiens et autres documents de voyage - Canada.ca

Trouver un bureau de Service Canada

Bienvenue à l'outil de prise de rendez-vous eServiceCanada

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]