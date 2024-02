Enquête de la commission Deschênes sur les criminels de guerre au Canada

OTTAWA, ON, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à honorer la mémoire des millions de personnes qui sont mortes de façon insensée pendant l'Holocauste et des Canadiens qui ont combattu pour libérer l'Europe des nazis. Ce chapitre tragique de l'histoire mondiale ne pourra jamais être oublié.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé une nouvelle publication du rapport Rodal, qui a été préparé à l'origine pour appuyer la Commission d'enquête sur les criminels de guerre au Canada (la commission Deschênes), établie en 1985. Cette nouvelle version, publiée en réponse à une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, révèle de l'information qui n'avait pas été divulguée auparavant.

Le rapport Rodal - connu officiellement sous le titre Nazi War Criminals in Canada: The Historical and Policy Setting from the 1940s to the Present (format PDF, publié en anglais seulement) par Alti Rodal - fournit des renseignements sur les politiques et les circonstances historiques qui ont mené à la présence des criminels de guerre nazis au Canada. Cette nouvelle version du rapport est maintenant disponible sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada. Bien que des renseignements supplémentaires qui ne sont plus sensibles en raison du temps écoulé puissent maintenant être divulgués, certains renseignements restent protégés conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Cette publication s'inscrit dans le cadre de l'engagement permanent du gouvernement du Canada en faveur de la transparence et de l'examen des documents historiques supplémentaires liés aux enquêtes sur les crimes de guerre qui peuvent être divulgués. Le dialogue avec les communautés concernées se poursuit, et le gouvernement est déterminé à faire en sorte que les Canadiens se sentent en sécurité.

Nous restons engagés à la justice internationale et à la lutte contre l'impunité pour les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

Citations

« Les personnes qui ont souffert aux mains de l'Allemagne nazie et leurs descendants veulent de la transparence sur ce chapitre honteux de notre histoire. C'est ce qui a conduit à la création de la commission Deschênes il y a près de 40 ans, et c'est pourquoi nous avons pris la décision de rendre public la grande majorité du rapport Rodal. On peut et on doit en faire davantage pour assurer la transparence. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Bibliothèque et Archives Canada est résolue à préserver et à mettre à la disposition du public des documents historiques afin de contribuer à l'avancement du Canada en tant que société libre et démocratique. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Faits en bref

La Commission d'enquête sur les criminels de guerre au Canada , souvent appelée commission Deschênes, a été créée par le gouvernement du Canada en 1985 pour enquêter sur les allégations selon lesquelles un nombre considérable de criminels de guerre nazis auraient été admis au Canada .

, souvent appelée commission Deschênes, a été créée par le gouvernement du en 1985 pour enquêter sur les allégations selon lesquelles un nombre considérable de criminels de guerre nazis auraient été admis au . Le rapport Rodal (qui fait partie de l'ensemble des travaux de la Commission) a été publié sous forme caviardée en 1987 et à nouveau en juin 2023 à la suite d'une demande d'accès à l'information. Une nouvelle version a également été publiée aujourd'hui en réponse à une demande d'accès à l'information.

Le Programme canadien sur les crimes de guerre vise à garantir que les personnes qui commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des génocides, ou qui en sont complices, n'entrent pas au Canada . Le programme est mis en œuvre conjointement par le Ministère de la Justice Canada ; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ; la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada . Le programme s'appuie sur trois moyens principaux pour demander des comptes : les diverses procédures d'immigration, les révocations de citoyenneté et les enquêtes et les poursuites pénales.

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]