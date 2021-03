RBC subventionnera le nouveau Programme de démarrage pour les entrepreneur-e-s noir-e-s de Futurpreneur Canada, qui fournira aux entrepreneurs noirs des capitaux et du mentorat.

TORONTO, le 24 mars 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé aujourd'hui une nouvelle initiative destinée à éliminer les principaux obstacles auxquels se heurtent les entrepreneurs noirs pour le démarrage, la croissance et la gestion d'une entreprise. Cette initiative est un pas de plus dans la concrétisation de l'engagement annoncé par RBC l'été dernier : accorder, au cours des cinq prochaines années, jusqu'à 100 millions de dollars sous forme de prêts aux jeunes entrepreneurs noirs et favoriser leur prospérité.

L'initiative consiste en un nouveau partenariat de financement avec Futurpreneur Canada visant à offrir aux jeunes entrepreneurs noirs émergents des possibilités de financement plus inclusives et plus équitables. Le Programme de démarrage pour les entrepreneur-e-s noir-e-s cible les entrepreneurs noirs âgés de 18 à 39 ans. Sur une période de cinq ans, RBC fournira à Futurpreneur jusqu'à 40 millions de dollars de financement de prêts, de mentorat et de ressources commerciales à l'intention des entrepreneurs noirs pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans. De plus, les participants au programme pourront joindre un réseau national d'entrepreneurs et d'organismes communautaires noirs par l'intermédiaire d'événements axés sur l'entrepreneuriat.

« Le secteur des services financiers joue un rôle important dans la stimulation de la relance et de la prospérité économiques, et les petites entreprises sont le moteur de cette croissance », explique Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. « En fournissant des capitaux, des conseils personnalisés et des services à l'entreprise, le Programme de démarrage pour les entrepreneur-e-s noir-e-s aidera les entrepreneurs noirs à financer, à lancer et à gérer une entreprise. Nous croyons que ce programme, réalisé en collaboration avec Futurpreneur, est une première étape importante pour permettre aux propriétaires d'entreprises noirs de prendre activement part à la croissance économique et à la prospérité du Canada. »

Le Programme de démarrage pour les entrepreneur-e-s noir-e-s soutiendra la réussite des jeunes entrepreneurs noirs en leur donnant accès à du financement, à des activités de mentorat et à des partenariats communautaires résolument inclusifs. En mettant à profit le modèle éprouvé de Futurpreneur pour le démarrage d'entreprise, RBC catalysera, au sein de la communauté noire, un mouvement d'entrepreneuriat qui inspirera une nouvelle génération d'innovateurs de divers horizons qui, à leur tour, contribueront à stimuler la diversité, l'inclusion et la résilience économiques au Canada. L'accès adéquat à des possibilités de réseautage, à des systèmes de soutien, à des connaissances et à des capitaux permettra aux entrepreneurs en devenir de la communauté noire d'être mieux outillés pour concrétiser leurs ambitions et aller au bout de leur potentiel.

« Futurpreneur s'est donné pour mission de favoriser la réussite de jeunes entrepreneurs d'horizons variés de façon à promouvoir l'émergence d'une économie inclusive prospère à la grandeur du pays. Cette nouvelle collaboration avec RBC est une étape importante dans la concrétisation de nos engagements envers la diversité et l'inclusion, a déclaré Karen Greve Young, chef de la direction, Futurpreneur. « Nous sommes conscients que les jeunes entrepreneurs noirs doivent surmonter un nombre disproportionné d'obstacles à la réussite qui n'ont rien à voir avec le potentiel de leur concept d'affaires, notamment l'accès au financement et au mentorat. L'importante contribution financière de RBC permettra à ce nouveau programme, qui s'appuie sur notre partenariat éprouvé de prêts conjoints avec la Banque de développement du Canada (BDC), d'éliminer les obstacles et de consolider la réussite de centaines de jeunes entrepreneurs noirs. »

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et sur la façon de présenter une candidature au Programme de démarrage pour les entrepreneur-e-s noir-e-s, veuillez consulter futurpreneur.ca/fr/besp.

Ces initiatives s'inscrivent dans le Plan d'action de lutte au racisme systémique RBC. RBC croit que sa raison d'être, contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, est au cœur de son identité d'entreprise et que cette raison d'être ne peut se réaliser que si tous ont les mêmes chances d'exploiter pleinement leur potentiel. RBC a pour objectif de créer un avenir plus équitable, d'éliminer les préjugés et les barrières, et de permettre aux clients, collègues et collectivités de personnes autochtones, noires et de couleur (PANC) de prospérer.

Pour en savoir plus, visitez le site www.rbc.com/diversite-inclusion.

