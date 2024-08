Nouvelle grève surprise dans deux hôtels montréalais

MONTRÉAL, le 1er août 2024 /CNW/ - Plus de 400 travailleuses et travailleurs de l'hôtel Gouverneur Place Dupuis et de l'hôtel DoubleTree ont débuté une grève de 36 heures pour que les hôteliers leur concèdent des gains aux tables de négociation.

Il s'agit d'un quatrième débrayage à survenir dans le cadre de la 11e ronde de négociation coordonnée de l'hôtellerie CSN qui regroupe cette année 30 hôtels québécois et plus de 3500 travailleuses et travailleurs. Cette première séquence de grève pour ces deux hôtels montréalais, appartenant à Artifact Group, montre que le mouvement prend de l'ampleur. Plus tôt aujourd'hui, la CSN annonçait une première journée nationale de grève de l'hôtellerie le 8 août prochain.

« Les hôteliers se félicitent entre eux pour les profits records qu'ils font actuellement. Ils sont sur toutes les tribunes pour dire à quel point l'été est bon pour eux. Mais tout d'un coup, ils n'ont plus une cenne quand ils se présentent aux tables de négociation. Tant qu'ils ne comprendront pas qu'ils doivent partager les profits avec les travailleuses et les travailleurs, le mouvement de grève va continuer de grandir », explique Michel Valiquette, responsable du secteur de l'hôtellerie et trésorier de la Fédération du commerce (FC-CSN).

« Les hôteliers devraient comprendre que c'est tout à leur avantage de reconnaitre les efforts de leurs employé-es en réglant rapidement les négociations », poursuit Arianne Carmel-Pelosse, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

« Tout le monde qui a récemment fréquenté des hôtels au Québec peut témoigner à quel point ça coûte cher. Le prix des chambres a littéralement explosé. Les hôteliers ont eu leur relance : c'est au tour des travailleuses et des travailleurs de passer à la caisse », conclut Nathalie Arguin, secrétaire générale de la CSN.

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3 500 travailleuses et travailleurs, issus de 30 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs.

