À compter d'aujourd'hui, plus d'argent pour les familles de la classe moyenne qui travaillent fort

VAUGHAN, ON, le 20 juill. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à améliorer les conditions de vie des familles de la classe moyenne qui travaillent fort. C'est pourquoi il y a quatre ans, nous avons lancé l'Allocation canadienne pour enfants (ACE), qui venait mettre plus d'argent dans les poches de neuf familles canadiennes sur dix et assurait un meilleur départ dans la vie aux enfants.

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, a annoncé qu'à compter d'aujourd'hui l'ACE sera augmentée une fois de plus pour l'année de prestations 2020-2021 de façon à suivre le rythme du coût de la vie. Cela vient s'ajouter au montant ponctuel de 300 $ par enfant reçu par les bénéficiaires admissibles en même temps que leur versement du 20 mai de l'ACE dans le cadre de la réponse du gouvernement à la COVID-19.

Cela signifie que pour l'année de prestations 2020-2021, la prestation maximale sera de 6 765 $ par enfant de moins de 6 ans, et de 5 708 $ par enfant de 6 à 17 ans. Ce soutien additionnel libre d'impôt permet de faire en sorte que la prestation continue de jouer un rôle crucial auprès des familles canadiennes en les aidant à payer différentes choses pour leurs enfants, comme de la nourriture saine, des vêtements et des activités qu'elles peuvent faire ensemble à la maison.

À titre d'exemple, une famille avec deux enfants âgés de moins de 6 ans et un revenu de 30 000 $ recevra 13 530 $. C'est un montant de 252 $ de plus que l'année dernière et de 3 080 $ de plus qu'en 2015, avant l'instauration de l'Allocation canadienne pour enfants.

Citation



« Les parents savent qu'élever un enfant peut coûter cher. Je suis donc heureux d'annoncer, en ce quatrième anniversaire de la création de l'Allocation canadienne pour enfants, que le montant de l'allocation sera encore une fois augmenté. Cela signifie plus d'argent libre d'impôt chaque mois dans les poches des familles canadiennes. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les faits en bref

Voici des exemples de paiements pour l'année de prestations 2020-2021 :

Une famille monoparentale avec un enfant de moins de 6 ans et un revenu de 25 000 $ recevra un montant additionnel de 126 $ pour l'année de prestations 2020-2021, ce qui portera le total de sa nouvelle prestation annuelle à 6 765 $



Une famille biparentale avec deux enfants de 4 et 9 ans et un revenu de 55 000 $ recevra un montant additionnel de 174 $ pour l'année de prestations 2020-2021, ce qui portera le total de sa nouvelle prestation annuelle à 9 329 $.



Une famille biparentale avec deux enfants de moins de 6 ans et un revenu de 90 000 $ recevra un montant additionnel de 136 $ pour l'année de prestations 2020-2021, ce qui portera le total de sa nouvelle prestation annuelle à 7 322 $.

Liens connexes

Allocation Canadienne pour enfants

Statistiques sur l'Allocation canadienne pour enfants - Année de prestations 2018-2019

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Les médias sont priés de communiquer avec : Jessica Eritou, Cabinet de l'honorable Ahmed Hussen, C. P., député, Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca