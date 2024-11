OTTAWA, ON, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Service Canada transforme la prestation de service et offre des solutions aux attentes en constante évolution des Canadiens qui ont recours aux programmes et aux services du gouvernement du Canada. L'amélioration du traitement des demandes d'assurance-emploi facilitera l'accès aux prestations et permettra une expérience sans accroc à la clientèle, quels que soient son passé et ses capacités, y compris les populations vulnérables.

Afin d'aider davantage les Canadiens à accéder aux prestations et aux services, le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a annoncé, aujourd'hui, la mise en ligne de l'Estimateur de prestations de l'assurance-emploi, destiné à supporter les travailleurs lorsqu'ils sont confrontés aux difficultés de la vie et qui voient leurs revenus diminuer, notamment dans le cas d'une perte d'emploi sans qu'il y ait faute de leur part.

L'Estimateur de prestations d'assurance-emploi a pour objectif de donner aux travailleurs un aperçu clair des prestations qu'ils pourraient demander. En répondant anonymement à quelques questions décrivant une situation réelle ou hypothétique, ils pourront rapidement obtenir une estimation du montant des prestations qu'ils pourraient recevoir et de la durée des versements.

Cet outil constitue la première d'une gamme d'améliorations conçues et mises en œuvre pour l'assurance-emploi dans le cadre de la modernisation du versement des prestations. Cette modernisation de l'assurance-emploi s'échelonnera sur plusieurs années et permettra de transformer l'expérience client petit à petit, de manière réfléchie.

« Nous mettons les Canadiens au cœur de la conception et de la prestation de services, et cela implique d'améliorer ceux qui sont déjà en place. L'Estimateur de prestations d'assurance-emploi vise à aider les Canadiens à obtenir les informations dont ils ont besoin sur les prestations. Les Canadiens s'attendent à avoir des informations accessibles et fiables à portée de main, en particulier lorsqu'ils sont confrontés aux difficultés de la vie. L'Estimateur de prestations d'assurance-emploi fournit cette aide tout en réduisant le stress et en éliminant le besoin d'attendre en file. Nous continuerons à mettre en place des outils plus utiles pour aider les Canadiens à accéder aux services et ainsi améliorer constamment l'expérience client. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

L'Estimateur de prestations d'assurance-emploi couvre toutes les prestations offertes aux employés, aux travailleurs autonomes et aux pêcheurs. Il inclut les prestations régulières, les prestations de maladie, de proches aidants et de compassion, ainsi que les prestations parentales et les prestations de maternité.

Il s'agit d'un outil simple, axé sur la clientèle, conçu pour améliorer l'expérience client des travailleurs qui veulent savoir s'ils sont admissibles à des prestations d'assurance-emploi et, si c'est le cas, à quel montant elles pourraient s'élever.

Le montant total des prestations d'assurance-emploi, tous types confondus, s'élevait en 2022-2023 à 19,7 milliards de dollars.

Pendant l'exercice 2023-2024, plus de 3,13 millions de demandes d'assurance-emploi ont été traitées, ce qui représente 200 000 demandes supplémentaires comparativement à l'année précédente. Pour ce même exercice, 86,4 % des versements et des avis de non-paiement d'assurance-emploi ont été envoyés dans les 28 jours. En moyenne, les demandeurs ont reçu leur premier versement d'assurance-emploi dans les 18 jours.

Les délais d'attente moyens au téléphone ont également été considérablement réduits. Ils sont passés d'une moyenne de 18 minutes en 2022-2023 à 4 minutes en 2023-2024.

