OTTAWA, ON, le 27 juin 2023 /CNW/ - Les services d'établissement préalables à l'arrivée sont essentiels pour aider les nouveaux arrivants à réussir au Canada. Ils leur fournissent l'information et le soutien dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur nouvelle vie au Canada avant leur arrivée, ce qui les aide à faire la transition vers leur collectivité et à trouver du travail plus rapidement.

L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, et Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, ont annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 10,5 millions de dollars dans le collège La Cité et Collèges et instituts Canada pour aider à offrir aux nouveaux immigrants d'importants services préalables à leur arrivée. Cet investissement fait partie de l'ensemble des prolongations de financement pour l'établissement qui ont déjà été annoncées.

Le collège La Cité et Collèges et instituts Canada offrent des services en ligne et en personne à l'étranger aux nouveaux arrivants avant qu'ils arrivent au Canada. Ils obtiennent des renseignements sur le milieu de travail canadien, le développement des compétences non techniques et le counseling en matière d'emploi. Le collège La Cité soutient également les services préalables à l'arrivée pour les nouveaux arrivants francophones, afin de les aider à s'adapter à leur nouvelle collectivité et à renforcer leur intégration dans l'économie.

Les investissements dans les services avant l'arrivée offerts par des organisations comme le collège La Cité et Collèges et instituts Canada facilitent l'adaptation des nouveaux arrivants et des familles qui s'installent dans nos collectivités diversifiées. Ces investissements facilitent non seulement leur transition, mais les aident aussi à contribuer au renforcement de l'économie du Canada.

« S'assurer que les immigrants peuvent recevoir des renseignements fiables de qualité se traduit par une meilleure prise de décision et une transition plus facile vers la vie au Canada. Grâce à notre investissement et à notre soutien continu, le collège La Cité sera en mesure de fournir des services (aide avant le départ et programmes d'intégration) à un plus grand nombre de personnes après leur arrivée au Canada. La réussite des nouveaux arrivants repose sur l'engagement continu du Canada à offrir des services de pointe accessibles. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

« La prestation de services aux nouveaux arrivants avant qu'ils arrivent au Canada est essentielle à la réussite de leur intégration. Ces services aident les nouveaux arrivants à prendre des décisions concernant la vie qu'ils souhaitent avoir au Canada le plus tôt possible dans le processus d'immigration et à contribuer à l'économie plus rapidement. La réussite des nouveaux arrivants au Canada passe par le travail acharné et les efforts de groupes comme Collèges et instituts Canada et le collège La Cité. Assurer cette réussite rapide, surtout pour la communauté francophone, est essentiel à notre économie et à la prospérité à long terme du Canada et de ses habitants. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire pour le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Je me réjouis que La Cité puisse contribuer activement à l'intégration socio-économique des immigrants francophones. Grâce à Connexions francophones, un système d'inscription et de référencement via un portail « guichet unique », notre partenariat pancanadien offre un parcours fluide et sans redondance à l'immigrant francophone. Les nouveaux arrivants sont efficacement dirigés vers les organismes partenaires en régions, des services d'employabilité et des services d'établissement post-arrivée. Nous sommes heureux que les nouveaux arrivants ayant participé à nos diverses activités d'employabilité, comme nos foires virtuelles d'emploi, soient bien préparés pour intégrer le marché de l'emploi canadien et qu'ils commencent à travailler rapidement suivant leur arrivée au pays.»

- Lise Bourgeois, présidente-directrice générale, Collège La Cité

« Nous sommes très fiers d'être un partenaire de prestation de services avant l'arrivée pour les nouveaux arrivants au Canada. Depuis 2007, Planifier pour le Canada a aidé plus de 59 000 nouveaux arrivants et leur famille à prendre des décisions éclairées et à arriver en toute confiance. Les investissements dans les nouveaux arrivants sont des investissements dans nos collectivités. »

- Denise Amyot, présidente-directrice générale, Collèges et instituts Canada

Faits en bref

Comme il a été annoncé le 11 mai 2023, le ministre a approuvé une prolongation de deux ans des ententes de contribution avant l'arrivée du 1 er avril 2023 au 31 mars 2025. Dans le cadre de ces ententes, le financement de 15 fournisseurs de services totalise plus de 60 millions de dollars jusqu'en 2025.

avril 2023 au 31 mars 2025. Dans le cadre de ces ententes, le financement de 15 fournisseurs de services totalise plus de 60 millions de dollars jusqu'en 2025. Le financement annoncé aujourd'hui fait partie de l'investissement de plus de 60 millions de dollars pour l'établissement avant l'arrivée partout au Canada. Le programme des services préalables à l'arrivée d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada maximise l'intégration économique et sociale des nouveaux arrivants :

en permettant aux clients d'avoir directement accès à l'information et aux services dont ils ont besoin grâce à un processus simplifié;



en encourageant les nouveaux arrivants à faire reconnaître leurs titres de compétence à l'étranger avant d'arriver, au besoin;



en aiguillant les clients vers les services d'établissement fédéraux et provinciaux au Canada.

Au total, 15 fournisseurs de services recevront des fonds supplémentaires pour appuyer les services préalables à l'arrivée. Ces fournisseurs servent les clients dans leur pays d'origine et sont basés en Colombie-Britannique, au Manitoba , en Nouvelle-Écosse, en Ontario et ailleurs dans le monde.

, en Nouvelle-Écosse, en et ailleurs dans le monde. Le Canada finance les services préalables à l'arrivée depuis 1998. Si, au début, ces services étaient offerts uniquement aux réfugiés, leur clientèle a été élargie en 2001 pour y inclure d'autres catégories d'immigrants.

