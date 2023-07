TORONTO, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Les services d'établissement préalables à l'arrivée sont essentiels à la réussite des nouveaux arrivants au Canada. Ils fournissent aux nouveaux arrivants les renseignements et le soutien dont ils ont besoin afin de prendre des décisions éclairées sur leur nouvelle vie au Canada avant leur arrivée, ce qui les aide à réussir leur transition vers leurs collectivités et à trouver du travail plus rapidement.

L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, un investissement de plus de 2 millions de dollars dans JVS Toronto afin de contribuer à la prestation de services importants avant l'arrivée aux nouveaux immigrants. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des prolongations de financement pour l'établissement qui ont déjà été annoncées.

Le ministre Mendicino a visité JVS Toronto, l'un des 15 fournisseurs qui offrent des services de renseignement, d'orientation et d'aiguillage aux nouveaux arrivants. Cet organisme offre des services en ligne aux nouveaux arrivants avant leur arrivée au Canada, y compris des renseignements sur le marché du travail canadien, le perfectionnement des compétences non techniques et l'orientation professionnelle, ainsi que des services adaptés aux réfugiés afin de les aider à se préparer à occuper un emploi au Canada.

Les investissements dans les services avant l'arrivée et les organismes comme JVS Toronto profitent aux nouveaux arrivants et aux familles qui se joignent aux diverses communautés du Canada, les aidant à croître tout en renforçant l'économie canadienne.

« Les services avant l'arrivée fournissent les ressources dont les résidents permanents ont besoin afin de prendre des décisions éclairées sur leur nouvelle vie au Canada. Ce nouveau financement permettra d'offrir des services qui sont uniformes, de grande qualité et axés sur les clients à des personnes partout dans le monde. Grâce à notre investissement, cet organisme peut continuer à répondre aux besoins des nouveaux arrivants en offrant des services utiles en ligne et en personne. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« La prestation de services aux nouveaux arrivants avant leur arrivée au Canada est un élément essentiel d'une intégration réussie. Ces services aident les nouveaux arrivants à prendre des décisions le plus tôt possible dans le cadre de leur parcours d'immigration concernant la vie qu'ils souhaitent avoir au Canada, ainsi qu'à contribuer plus rapidement à l'économie. La réussite des nouveaux arrivants au Canada dépend du travail acharné et des efforts déployés par des groupes comme JVS Toronto. Le succès de cette démarche en amont du processus d'immigration est déterminant pour notre économie et la prospérité à long terme du Canada et de sa population. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Depuis plus de 75 ans, JVS Toronto est un pilier de soutien pour les nouveaux arrivants qui s'établissent au Canada, offrant des services professionnels et d'emploi. Nous offrons des services préalables à l'arrivée depuis le début des années 2000, aidant les nouveaux arrivants à intégrer la vie canadienne et le tissu économique de notre pays. Au cours des dernières années, nous avons servi plus de 10 000 personnes par l'intermédiaire de ces services, lesquels sont généreusement financés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Nous sommes fiers de contribuer à établir des liens entre les nouveaux arrivants et les collectivités locales dans tout le pays, contribuant ainsi à une société dynamique et inclusive. »

- Allison Steinberg, présidente-directrice générale, JVS Toronto

Comme annoncé le 11 mai 2023, le ministre Fraser a approuvé une prolongation de deux ans des ententes de contribution relatives à la prestation de services préalables à l'arrivée, soit du 1 er avril 2023 au 31 mars 2025. Dans le cadre de ces ententes, le financement accordé à 15 fournisseurs de services s'élève à plus de 60 millions de dollars jusqu'en 2025. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du financement consacré aux services d'établissement avant l'arrivée investit à l'échelle du Canada.

Le programme de services préalables à l'arrivée d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada maximise l'intégration économique et sociale des nouveaux arrivants en :

leur permettant d'avoir directement accès aux renseignements et aux services dont ils ont besoin grâce à un processus simplifié;



les incitant à demander la reconnaissance de leurs titres de compétences étrangers avant leur arrivée, au besoin;



les aiguillant vers des services d'établissement fédéraux et provinciaux au Canada.

Les 15 fournisseurs de services qui ont reçu du financement servent les clients dans le pays d'origine et sont situés en Colombie‑Britannique, au Manitoba , en Nouvelle‑Écosse, en Ontario et à l'étranger.

, en Nouvelle‑Écosse, en et à l'étranger. Le Canada finance des services préalables à l'arrivée depuis 1998. Au départ, ces services n'étaient offerts qu'aux réfugiés, mais l'offre a été élargie afin d'inclure d'autres catégories d'immigrants en 2001.

