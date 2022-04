Nouveaux membres nommés au Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance

OTTAWA, ON, le 5 avril 2022 /CNW/ - Agence du revenu du Canada

Les organismes de bienfaisance jouent un rôle clé dans la société en fournissant des renseignements et des services utiles aux Canadiennes et aux Canadiens, avec une attention particulière envers les plus vulnérables. Le gouvernement du Canada s'est engagé à s'assurer qu'ils ont un environnement réglementaire qui soutient le travail important qu'ils accomplissent.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a annoncé la nomination de neuf nouveaux membres au Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance.

Les nouveaux membres suivants commenceront leur mandat de deux ans le 1er mai 2022 :

Christian Bolduc , président-directeur général, BNP Performance, LL.B, ASC, directeur agréé, CFRE

, président-directeur général, BNP Performance, LL.B, ASC, directeur agréé, CFRE Owen Charters , président-directeur général, BGC Canada (anciennement Clubs garçons et filles du Canada )

, président-directeur général, BGC Canada (anciennement Clubs garçons et filles du ) Anver Emon , Ph. D., Chaire de recherche du Canada en droit et histoire de l'Islam et directeur de l'Institut d'études de l'Islam, Université de Toronto

, Ph. D., Chaire de recherche du en droit et histoire de l'Islam et directeur de l'Institut d'études de l'Islam, Université de Sheherazade Hirji , ancien représentant résident, Réseau Aga Khan de développement, Afghanistan

, ancien représentant résident, Réseau Aga Khan de développement, Jean-Marc Mangin , président-directeur général, Fondations philanthropiques Canada

, président-directeur général, Fondations philanthropiques Sarah Midanik , présidente-directrice générale, The Gord Downie & Chanie Wenjack Fund (DWF)

, présidente-directrice générale, The Gord Downie & Chanie Wenjack Fund (DWF) Martha Rans , fondatrice et directrice juridique, Pacific Legal Education and Outreach Society (PLEOS)

, fondatrice et directrice juridique, Pacific Legal Education and Outreach Society (PLEOS) Tanya Rumble , directrice du développement, Université Ryerson

, directrice du développement, Université Ryerson Bob Wyatt , directeur exécutif, Muttart Foundation

Les nouveaux membres se joindront aux six membres actuels du secteur du Comité dont le mandat se poursuit. Consultez la page Web du Comité pour prendre connaissance de sa composition complète et des notices biographiques de ses membres.

La ministre Lebouthillier tient également à reconnaître et à remercier les membres sortant du Comité dont le mandat a pris fin en 2021 :

Denise Byrnes , directrice générale, OXFAM-Québec

, directrice générale, OXFAM-Québec Terrance Carter , associé, Carters Professional Corporation

, associé, Carters Professional Corporation Peter Elson , professeur adjoint auxiliaire, Université de Victoria

, professeur adjoint auxiliaire, Université de Bruce Lawson , président, Counselling Foundation of Canada

, président, Counselling Foundation of Susan Manwaring , associée, Miller Thomson

, associée, Peter Robinson , copropriétaire, Hedgerow Farm et ancien PDG, David Suzuki Foundation

, copropriétaire, Hedgerow Farm et ancien PDG, David Suzuki Foundation Paulette Senior , présidente et chef de la direction, Fondation canadienne des femmes

, présidente et chef de la direction, Fondation canadienne des femmes Paula Speevak , présidente et PDG, Bénévoles Canada

Citations

« J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance, dont deux issus de la communauté musulmane. Une représentation accrue est importante afin de s'assurer que le travail du Comité reflète les divers besoins du secteur de la bienfaisance. Je me réjouis de la collaboration continue avec le Comité, alors que nous travaillons ensemble à façonner un environnement réglementaire qui permet aux organismes de bienfaisance de réussir. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

Faits en bref

Depuis 2019, le Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance a entamé un dialogue constructif avec le secteur de la bienfaisance afin de faire progresser les nouveaux enjeux liés aux organismes de bienfaisance. À ce jour, ils ont publié trois rapports contenant une série de recommandations sur les enjeux importants et émergents auxquels sont confrontés les organismes de bienfaisance enregistrés.

contenant une série de recommandations sur les enjeux importants et émergents auxquels sont confrontés les organismes de bienfaisance enregistrés. Dans le cadre du processus de sélection des nouveaux membres, l'Agence a tenu un appel de candidatures ouvert, qui a pris fin le 21 mai 2021. Plus de 200 personnes ont présenté une demande, et l'Agence les a toutes examinées afin de s'assurer que le Comité est bien représenté, inclusif et diversifié.

Le 22 juillet 2021, le gouvernement du Canada a organisé le Sommet sur l'islamophobie. À cette occasion, la ministre du Revenu national s'est engagée à nominer un membre de la communauté musulmane au Comité.

a organisé le Sommet sur l'islamophobie. À cette occasion, la ministre du Revenu national s'est engagée à nominer un membre de la communauté musulmane au Comité. L'Agence a encouragé les candidatures d'un large éventail d'experts, de praticiens, de dirigeants des secteurs privés et à but non lucratif ainsi que de membres de divers groupes, notamment les femmes, les membres de la communauté LGBTQ2+, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles. Une représentation accrue est importante pour que le travail effectué au sein du Comité reflète les divers besoins du secteur de la bienfaisance.

Le rapport du Groupe de consultation sur les activités politiques des organismes de bienfaisance a été publié en mai 2017 et contenait un certain nombre de recommandations, notamment que le gouvernement du Canada consulte le secteur de la bienfaisance afin de moderniser les règles qui le régissent. Le Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance est la réponse du gouvernement à cette recommandation.

contenait un certain nombre de recommandations, notamment que le gouvernement du consulte le secteur de la bienfaisance afin de moderniser les règles qui le régissent. Le Comité consultatif sur le secteur de la bienfaisance est la réponse du gouvernement à cette recommandation. Le gouvernement a fourni à l'Agence un nouveau financement de 3,2 millions de dollars, au cours de la période s'échelonnant de 2018-2019 à 2023-2024, afin d'aider le comité consultatif à renforcer la relation entre le gouvernement et le secteur de la bienfaisance.

