Le gouvernement du Canada annonce un soutien de 43 500 $ à La Méduse Verre Soufflé.

HAVRE-AUX-MAISONS, QC, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les Îles-de-la-Madeleine comptent plusieurs entreprises et organismes dynamiques et résilients dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Tous secteurs confondus, certaines organisations innovantes ont vu dans les impacts de la pandémie de COVID-19 des occasions de développement et, maintenant prêtes à rebondir, elles ont besoin d'appui pour jouer leur rôle prépondérant dans la relance de l'économie et assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 43 500 $ à La Méduse Verre Soufflé (La verrerie de la méduse inc.). Cette contribution remboursable servira à l'acquisition de fours de production, ce qui permettra à l'entreprise d'accroître sa productivité. Ce projet créera un emploi.

Fondée en 1985, La Méduse Verre Soufflé est l'un des plus vieux ateliers de verre soufflé au Canada. L'entreprise madelinienne se spécialise dans le développement, la fabrication et la mise en marché de pièces en verre soufflé. Elle offre toute une gamme de produits qu'on peut trouver en ligne et dans plusieurs points de vente à Montréal, Québec, dans les Maritimes et, bien sûr, dans sa boutique et son atelier de Havre-aux-Maisons, qui accueillent normalement quelque 20 000 visiteurs en saison estivale.

Le gouvernement du Canada est fier de reconnaître et d'appuyer les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. L'avenir et la relance économique du Québec reposent sur ces organisations qui participent de près à l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et sont des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Le gouvernement du Canada encourage les PME innovantes et reconnaît la nécessité d'intervenir en fonction des forces et des atouts de chaque région. C'est ainsi que le soutien de DEC à La Méduse Verre Soufflé permettra à l'entreprise de garantir sa pérennité, de demeurer compétitive et de développer de nouveaux marchés dans un contexte de post-pandémie, tout en permettant aux Îles-de-la-Madeleine de se positionner avantageusement pour participer à la relance à venir. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien aux atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici, aux Îles-de-la-Madeleine. Miser sur ces atouts est essentiel pour assurer une relance inclusive et créer de bons emplois dans toutes nos collectivités. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues [email protected]