Nouveau souffle pour l'économie de la Côte-de-Beaupré

Le gouvernement du Canada annonce un soutien de 100 000 $ à Unico Revêtement Métallique, une entreprise de la Côte-de-Beaupré dans la région de Québec.

BEAUPRÉ, QC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La région de Québec compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques et résilients dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Tous secteurs confondus, certaines organisations innovantes ont vu dans les impacts de la pandémie de COVID-19 des occasions de développement et, maintenant prêtes à rebondir, elles ont besoin d'appui pour jouer leur rôle prépondérant dans la relance de l'économie et assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Dans cette optique, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), l'honorable Mélanie Joly, a annoncé aujourd'hui un appui financier de 100 000 $ à Unico Revêtement Métallique. Cette contribution remboursable permettra à l'entreprise de faire l'acquisition d'équipements stratégiques en vue d'améliorer sa productivité et d'accroître sa capacité de production dans le cadre de son projet d'agrandissement d'usine.

Fondée en 1980, Unico Revêtement Métallique est une PME située à Beaupré spécialisée dans la transformation du métal en feuille pour la fabrication de différents types de revêtement extérieurs pour murs et toitures. Acquise en 2012 par deux jeunes entrepreneurs ayant accéléré sa croissance, l'entreprise dessert une clientèle composée de distributeurs et de grands donneurs d'ordres. Étant près de sa capacité de production maximale, un projet d'agrandissement de l'usine a été initié. Ce projet permettra notamment le développement d'emplois spécialisés, mieux rémunérés, par la formation de gens déjà à l'emploi de la PME sur les nouveaux équipements acquis grâce à la contribution de DEC. Il s'agit d'un facteur important pour cette entreprise régionale de la Côte-de-Beaupré, où les enjeux de pénurie de main-d'œuvre sont considérables.

Le gouvernement du Canada est fier de reconnaître et d'appuyer les entreprises et les organismes qui sont sources de fierté dans leurs communautés. L'avenir et la relance économique du Québec reposent sur ces organisations qui participent de près à l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et sont des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

« Le gouvernement du Canada encourage les PME innovantes et reconnaît la nécessité d'intervenir en fonction des forces et des atouts de chaque région. C'est ainsi que le soutien de DEC à Unico Revêtement Métallique pour améliorer sa productivité permettra à la Côte-de-Beaupré de se positionner avantageusement pour participer à la relance à venir. »

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien pour développer les atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici, à Beaupré. Miser sur ces atouts est essentiel pour assurer une relance inclusive et créer de bons emplois dans toutes nos collectivités. »

« Nous sommes très honorés que DEC nous considère comme moteur de développement économique. Leur confiance en notre égard va nous donner l'opportunité de voir encore plus loin. Nous avons la ferme intention d'être à la hauteur de cette confiance et de propulser cette entreprise à un autre niveau. »

L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.





, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est également la ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

