OTTAWA, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) a publié aujourd'hui le troisième et dernier volet de la série Concordance des listes de médicaments des régimes publics au Canada, laquelle examine les lacunes et les chevauchements actuels dans les listes de médicaments assurés des régimes publics canadiens.

Ce rapport compare les taux de couverture des régimes publics d'assurance-médicaments canadiens pour 307 médicaments évalués dans le cadre du Programme commun d'évaluation des médicaments (PCEM) de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) entre le 16 décembre 2003 et le 30 juin 2019. L'étude présente également les taux d'inscription et de concordance pour différents segments de marché, comme les médicaments biologiques et à petites molécules, les médicaments de source unique et de sources multiples, et les médicaments onéreux pour maladies rares.

L'analyse révèle que le remboursement des médicaments évalués par le PCEM est plutôt uniforme dans la plupart des régimes publics d'assurance-médicaments au Canada. Individuellement, les provinces ont inscrit en moyenne 65 % des médicaments sélectionnés, le taux passant à 88 % lorsque les ventes correspondantes étaient prises en considération, signifiant que les médicaments non couverts par les régimes ne représentaient qu'une faible part des ventes nationales. Les taux d'inscription ne variaient que légèrement entre la plupart des segments de marché analysés. Notamment, à l'exception de quelques régimes publics d'assurance-médicaments de petite taille, les médicaments onéreux pour maladies rares présentaient des taux d'inscription supérieurs en moyenne comparativement aux autres médicaments évalués par le PCEM.

Faits en bref

Bon nombre des médicaments évalués par le PCEM qui ont été sélectionnés pour la présente étude étaient inscrits sur la liste de médicaments assurés de la plupart des régimes publics; en effet, les régimes d'assurance-médicaments comptaient en moyenne 65 % des médicaments sélectionnés sur leur liste de médicaments assurés.

Le taux d'inscription moyen passait à 88 % lorsqu'il était pondéré en fonction des ventes, ce qui indique que les médicaments non couverts par les régimes d'assurance-médicaments ne représentaient qu'un faible pourcentage des dépenses nationales.

Parmi les 307 médicaments sélectionnés, 207 (67 %) étaient inscrits sur la liste de médicaments assurés d'au moins six provinces et représentaient 90 % des ventes.

Les taux de concordance des médicaments inscrits dans les différents régimes publics étaient élevés, le taux moyen étant de 81 %, et ils passaient à 91 % lorsque les ventes étaient prises en compte.

Le taux d'inscription moyen des médicaments biologiques était légèrement plus élevé que celui des médicaments à petites molécules, mais le taux de concordance moyen entre les provinces était légèrement inférieur.

Les taux d'inscription des médicaments de sources multiples, qui incluent les médicaments génériques et les médicaments biologiques pour lesquels il existe des médicaments biosimilaires, dépassaient ceux des médicaments de source unique dans la plupart des régimes publics d'assurance-médicaments, tandis que leurs taux de concordance interprovinciale étaient presque identiques.

Les médicaments onéreux pour maladies rares (MOMR) affichaient des taux d'inscription plus élevés que d'autres médicaments évalués par le PCEM dans la plupart des plus grands régimes publics d'assurance-médicaments.

Liens connexes

Concordance des listes de médicaments des régimes publics au Canada, Partie 3 : Médicaments évalués par le Programme commun d'évaluation des médicaments

SOURCE Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés

