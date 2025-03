OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le président du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), M. Thomas Digby, a démissionné de son poste à compter du 6 mars 2025 pour relever d'autres défis. La vice-présidente du CEPMB, Mme Anie Perrault, a assumé les fonctions de présidente intérimaire jusqu'à ce que le gouverneur en conseil nomme un remplaçant permanent pour M. Digby.

M. Digby a été nommé président pendant une période transitoire pour le CEPMB. Le Conseil le remercie pour son leadership et ses conseils, qui ont apporté la stabilité à l'organisation. Les membres du Conseil ont hâte de maintenir l'élan qu'ils ont créé ensemble dans un effort commun pour réaliser l'important mandat du CEPMB.

Mme Perrault, avocate de formation qui possède plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans les secteurs public et privé, a été nommée vice-présidente du Conseil en août 2023. Mme Perrault sera toujours soutenue par les membres du Conseil, soit Dre Emily Reynen, M. Peter Moreland-Giraldeau et Mme Sharon Blady, puisque le CEPMB s'efforce de terminer ses Lignes directrices comme prévu. Le Conseil attend avec impatience les commentaires sur l'ébauche de ses Lignes directrices d'ici le 19 mars 2025.

Le Conseil et le personnel du CEPMB sont reconnaissants des services fournis par M. Digby et lui souhaitent du succès dans ses projets futurs.

Faits en bref

Le CEPMB protège et informe les consommateurs canadiens en examinant les prix des médicaments brevetés vendus au Canada et en faisant rapport sur les tendances pharmaceutiques.

et en faisant rapport sur les tendances pharmaceutiques. Les membres du Conseil sont choisis pour leur expérience, expertise et qualifications particulières : les membres précédents et actuels sont issus de différents milieux professionnels pertinents, comme la médecine, la pharmacologie, la pharmacie, le droit, la santé publique et le milieu universitaire.

Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une seconde fois.

Liens connexes

SOURCE Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés

Personnes-ressources : Relations avec les médias du CEPMB, [email protected]