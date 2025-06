OTTAWA, ON, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) a publié aujourd'hui la 9e édition de son rapport annuel Veille des médicaments mis en marché. Comme l'année dernière, l'analyse révèle que le nombre de nouveaux médicaments lancés au Canada est supérieur à la médiane des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le coût des traitements associés à la plupart des nouveaux médicaments qui sont mis en marché est élevé (plus de 10 000 $ par an ou de 5 000 $ par cycle de 28 jours dans le cas des médicaments oncologiques), et les médicaments spécialisés, comme les médicaments biologiques, les médicaments orphelins et les médicaments oncologiques, constituent toujours une part de plus en plus importante de l'ensemble des nouveaux médicaments.

Le rapport Veille des médicaments mis en marché met l'accent sur les nouveaux médicaments dont la mise en marché a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou Santé Canada. Cette édition du rapport renseigne sur les tendances du marché des nouveaux médicaments approuvés depuis 2018; elle met en évidence les 48 médicaments dont la mise en marché initiale a été approuvée en 2022 et fournit une analyse préliminaire des 63 médicaments approuvés en 2023.

Les renseignements fournis dans la publication visent à informer les décideurs, les chercheurs et les patients sur l'évolution de la dynamique de marché en ce qui concerne les nouveaux traitements pharmaceutiques au Canada et à l'étranger.

Faits en bref

De 2018 à 2023, 52 nouveaux médicaments en moyenne étaient approuvés chaque année à l'échelle internationale. La moitié de ces médicaments ont reçu une désignation de médicament orphelin de la FDA ou de l'EMA.

En 2023, 63 nouveaux médicaments ont été approuvés par la FDA, l'EMA ou Santé Canada .

. Entre 2019 et 2023, Santé Canada a approuvé 40 nouveaux médicaments en moyenne chaque année, dont 35 % étaient des médicaments onéreux pour maladies rares.

2023, Santé a approuvé 40 nouveaux médicaments en moyenne chaque année, dont 35 % étaient des médicaments onéreux pour maladies rares. Au T4-2023, 80 % des ventes totales de nouveaux médicaments dans les pays de l'OCDE concernaient des médicaments vendus au Canada .

