Nouveau programme Explore Québec - Début de la période de dépôt des propositions de forfaits pour des régions touristiques éloignées du Québec

QUÉBEC, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en compagnie de la directrice générale de l'association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-Québec), Mme Marilyn Désy, annonce le début de la période de dépôt des propositions de forfaits dans le cadre du tout nouveau programme Explore Québec. Les agences de voyages, les voyagistes et les agences réceptives peuvent déposer leurs propositions de forfaits par l'entremise du site Web de l'ARF-Québec.

Ce programme vise à faciliter l'accès pour les touristes aux régions touristiques éloignées du Québec en favorisant la forfaitisation. Il consiste en un soutien financier offert aux agences de voyages, aux voyagistes et aux agences réceptives pour la création et la vente de forfaits vers ces régions attrayants et à tarif réduit.

Les représentants d'entreprise ou d'organisme qui désirent présenter une demande doivent consulter les critères d'admissibilité et remplir les formulaires disponibles sur le site Web de l'ARF-Québec d'ici le 28 février 2020 inclusivement.

Les premiers forfaits retenus dans le cadre du programme Explore Québec seront dévoilés au printemps prochain, en vue de la saison estivale 2020.

« Avec le programme Explore Québec, votre gouvernement propose une solution qui favorise la création de forfaits vers des régions éloignées abordables pour les visiteurs et privilégiant le transport aérien. Il s'agit d'une initiative qui contribuera à bonifier l'offre touristique québécoise, tout en mettant l'accent sur les produits phares des régions ciblées. Je salue d'ores et déjà le travail des agences de voyages, des voyagistes et des agences réceptives qui présenteront des propositions novatrices permettant de générer d'importantes retombées économiques aux quatre coins de notre vaste territoire. Ils feront ainsi rayonner nos régions, chez nous comme à l'international, en plus de renforcer la position du Québec en tant que destination de calibre mondial. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Explore Québec s'appuiera sur l'expertise des réceptifs et des voyagistes du Québec ainsi que sur leur connaissance approfondie des clientèles et des marchés pour développer une grande variété de forfaits et d'expériences uniques qui rejoindront l'ensemble de nos clientèles québécoises et internationales. Comme les voyagistes et les réceptifs travaillent avec le réseau d'hébergement dit traditionnel et qu'un séjour en forfait génère davantage de dépenses touristiques, nous sommes fiers d'affirmer que, grâce à ce programme innovant, le réseau de distribution québécois sera mis au bénéfice du développement économique des régions cibles et de leurs PME touristiques. »

Marilyn Désy, directrice générale de l'association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec

Rappelons que le programme Explore Québec vise à encourager la création de forfaits pour les régions touristiques suivantes :

- Gaspésie

- Îles-de-la-Madeleine;

- Bas-Saint-Laurent;

- Abitibi-Témiscamingue;

- Eeyou Istchee Baie-James;

- Saguenay-Lac-Saint-Jean;

- Côte-Nord (régions touristiques de Duplessis et de Manicouagan);

- Nunavik.

Ce programme vise également à stimuler la demande pour des vols vers les régions ciblées afin de permettre, à plus long terme, une réduction généralisée du prix des billets d'avion pour l'ensemble des voyageurs.

Les forfaits soumis au programme doivent viser la commercialisation de l'une des régions déterminées. Ils comprennent le transport aérien vers la destination, un minimum de deux nuitées et deux attraits phares qui correspondent aux thèmes mis en valeur pour promouvoir le Québec avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.

Les détails du programme sont disponibles au www.quebec.ca/explorequebec.

