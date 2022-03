OTTAWA, ON, le 3 mars 2022 /CNW/ - Les petites entreprises sont au cœur de l'économie canadienne et de toutes les communautés de notre pays. Tandis que les petites entreprises s'adaptent à l'économie numérique et aux répercussions durables de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada s'efforce de les aider à continuer de croître, de prospérer et de créer de bons emplois.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui le lancement du Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN), afin d'aider les petites et moyennes entreprises canadiennes à accroître leur présence en ligne et à adopter des technologies numériques ou à les moderniser. Cet investissement de 4 milliards de dollars sur quatre ans permettra de soutenir jusqu'à 160 000 petites entreprises et de créer de bons emplois pour la classe moyenne dans tout le pays, y compris des milliers d'emplois pour les jeunes Canadiens.

Grâce au PCAN, les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes pourront évaluer leur état de préparation au numérique et demander des subventions et des prêts en ligne. Ce financement les aidera à tirer parti des possibilités de commerce électronique, à adopter des technologies numériques ou à les moderniser et à numériser leurs activités pour rester compétitives et répondre aux besoins de leurs clients sur le marché numérique. En fonction de leur taille, de leurs besoins particuliers et de leurs objectifs, les entreprises peuvent demander un financement dans le cadre des volets Développer vos activités commerciales en ligne ou Améliorer les technologies de votre entreprise.

En accélérant la transformation numérique, nous aiderons les entreprises canadiennes à rester compétitives et favoriserons la création d'emplois et la croissance de l'économie alors que nous nous remettons de la pandémie.

« Confrontées aux défis sans précédent de la pandémie, les petites entreprises ont fait preuve d'une résilience incroyable au cours des deux dernières années. Les soutenir a été - et sera toujours - une priorité absolue pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous lançons le Programme canadien d'adoption du numérique, qui vise à fournir aux petites entreprises les outils numériques dont elles ont besoin tout en les aidant à créer de bons emplois, en particulier pour les jeunes Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que toutes les entreprises canadiennes profitent de l'économie numérique, qu'il s'agisse des magasins de détail, des entrepreneurs ou des fabricants. Le Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN) aidera jusqu'à 160 000 petites et moyennes entreprises à adopter des nouvelles technologies et permettra de créer des milliers d'emplois pour les jeunes Canadiens. J'encourage les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs à présenter une demande dans le cadre du PCAN et à tirer parti de la technologie pour faire croître leur entreprise et trouver de nouveaux clients partout dans le monde. »

-- L'hon. Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

« Les petites et moyennes entreprises canadiennes ont besoin de plus d'outils, de ressources et de financement pour passer au numérique. C'est ce que nos clients ont partagé avec nous et la raison pour laquelle BDC est heureuse de participer au Programme canadien d'adoption du numérique et d'offrir des services-conseils ainsi qu'un prêt sans intérêt aux PME, afin qu'elles puissent répondre aux besoins de leurs clients qui continuent d'évoluer. Investir dans le numérique, c'est investir dans la compétitivité et la croissance futures du Canada. »

-- Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction, Banque de développement du Canada

Annoncé dans le budget de 2021, le PCAN devrait soutenir jusqu'à 160 000 petites entreprises et contribuer à la création de milliers d'emplois, dont près de 30 000 stages en milieu professionnel qui permettront à de jeunes Canadiens d'acquérir une précieuse expérience de travail, tout en aidant les entreprises à réussir.

Le financement offert dans le cadre du PCAN consiste en 1,4 milliard de dollars de subventions et de services consultatifs aux PME et jusqu'à 2,6 milliards de dollars de prêts de la Banque de développement du Canada (BDC) pour aider les PME à couvrir les coûts de mise en œuvre des plans de transformation numérique.

(BDC) pour aider les PME à couvrir les coûts de mise en œuvre des plans de transformation numérique. Le volet Développer vos activités commerciales en ligne accorde des microsubventions pouvant atteindre 2 400 dollars ainsi que l'aide de jeunes conseillers numériques pour aider les petites entreprises à mettre en œuvre leur vitrine numérique et leurs capacités de commerce électronique.



Le volet Améliorer les technologies de votre entreprise offre des subventions couvrant 90 % des coûts de services de conseillers jusqu'à concurrence de 15 000 dollars pour consulter des conseillers reconnus en vue de préparer des plans d'adoption du numérique, de toucher des prêts sans intérêt de la BDC et de créer des possibilités de stages pour les étudiants.

pour consulter des conseillers reconnus en vue de préparer des plans d'adoption du numérique, de toucher des prêts sans intérêt de la BDC et de créer des possibilités de stages pour les étudiants. Les PME qui souhaitent demander une subvention ou un prêt dans le cadre du PCAN peuvent répondre à quelques questions simples en ligne afin de déterminer le type de financement le mieux adapté à leurs besoins.

Le commerce de détail électronique a connu un essor rapide durant la pandémie. Selon les données de Statistique Canada , le commerce de détail électronique a enregistré une augmentation annuelle de plus de 110 % de mai 2019 à mai 2020.

