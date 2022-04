HALIFAX, NS, le 20 avril 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure résolu à fournir aux Ukrainiens et à leur famille un refuge sûr pendant que la guerre illégale et non provoquée se poursuit dans leur pays. Nous reconnaissons que certains Ukrainiens pourraient avoir besoin d'aide pour voyager, et nous comptons sur les Canadiens et les entreprises canadiennes pour perpétuer notre fière tradition de venir en aide aux personnes les plus vulnérables de partout dans le monde.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé le nouveau Fonds de voyage Ukraine-Canada, qui sera lancé en partenariat avec Miles4Migrants, The Shapiro Foundation et Air Canada. Ce fonds ajoutera au soutien que nous offrons aux Ukrainiens qui veulent se rendre au Canada.

À compter d'aujourd'hui, les Canadiens et les entreprises canadiennes peuvent faire don de leurs points Aéroplan au Fonds de voyage Ukraine-Canada par l'entremise d'Air Canada ou de Miles4Migrants. Pour les personnes qui souhaitent faire un don en espèces, la Jewish Foundation of Greater Toronto recueillera les dons au nom du Fonds de voyage Ukraine-Canada. Les partenaires de l'initiative invitent les Canadiens à faire un don afin d'atteindre l'objectif qui consiste à financer le voyage en avion à destination du Canada d'au moins 10 000 Ukrainiens et de leur famille. En plus de la généreuse contribution de 100 millions de points Aéroplan d'Air Canada, The Shapiro Foundation égalera les dons offerts des Canadiens jusqu'à concurrence d'une somme équivalant à 50 millions de points Aéroplan.

Les Canadiens qui souhaitent faire don de leurs points Aéroplan sont invités à consulter les sites Web d'Air Canada et de Miles4Migrants (en anglais seulement). Ceux qui souhaitent faire des dons en espèces sont invités à les verser au Fonds de voyage et d'établissement (Travel & Settlement Fund) de la Jewish Foundation of Greater Toronto (en anglais seulement), ces dons serviront à parrainer des Ukrainiens déplacés. Des reçus fiscaux seront délivrés pour tous les dons de plus de 10 $.

Ce programme s'adresse aux ressortissants ukrainiens et aux membres de leur famille les accompagnant qui sont titulaires d'un titre de voyage canadien valide et qui ont été autorisés à se rendre au Canada. De plus amples renseignements sur la manière dont les Ukrainiens admissibles et leur famille peuvent accéder au programme seront communiqués dans les prochaines semaines.

Ce partenariat fait suite aux mesures récemment annoncées par le premier ministre du Canada, lesquelles comprennent des vols nolisés vers le Canada réservés aux ressortissants ukrainiens, un soutien du revenu à court terme pour veiller à répondre à leurs besoins fondamentaux et l'hébergement à l'hôtel pour une période maximale de 2 semaines pour les personnes ayant besoin de soutien.

Citations

« L'élan de soutien des Canadiens d'un océan à l'autre qui se mobilisent pour aider les Ukrainiens fuyant la guerre de Poutine est remarquable. Ce nouveau partenariat avec Miles4Migrants, The Shapiro Foundation et Air Canada témoigne de l'approche d'Équipe Canada à soutenir les personnes les plus vulnérables de partout dans le monde et contribuera à amener rapidement et sécuritairement de milliers d'Ukrainiens au Canada. Nous sommes reconnaissants de la généreuse contribution de nos partenaires et nous continuerons de faire tout notre possible pour soutenir les Ukrainiens avant et après leur arrivée au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Nous sommes touchés de pouvoir jouer un rôle pour aider les familles ukrainiennes qui sont si chaleureusement accueillies par les Canadiens. C'est un privilège de collaborer avec le gouvernement du Canada et nos partenaires sans but lucratif sur plusieurs programmes de parrainage communautaire à l'échelle nationale et internationale depuis 5 ans. Nous savons que l'accès à des vols est un besoin crucial et nous sommes heureux de travailler en partenariat avec Air Canada, Miles4Migrants et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada dans le cadre de ce projet d'une importance capitale. »

- Edward Shapiro, administrateur, The Shapiro Foundation

"À Miles4Migrants, notre vision est celle d'un monde où les personnes déplacées, peu importe leurs origines, peuvent trouver un nouveau foyer qui leur procure un sentiment de sécurité et de communauté. C'est un honneur de nous joindre au gouvernement du Canada, à The Shapiro Foundation et à Air Canada pour aider des milliers d'Ukrainiens à se rendre en sécurité au Canada en avion. Miles4Migrants est heureux de s'associer à des citoyens et des entreprises du Canada pour transformer leurs points aériens, leurs points de carte de crédit et leur argent en force au service du bien qui changera des vies."

- Diane Padilla, directrice générale, Miles4Migrants

« De concert avec nos employés, nous sommes prêts à soutenir les plans du gouvernement canadien pour faire venir des Ukrainiens au Canada. Grâce à notre contribution de 100 millions de points Aéroplan, nous mettons à profit notre réseau mondial ainsi que nos partenariats dans le cadre du programme Star Alliance afin de favoriser les déplacements rapides à destination du Canada. »

- Michael Rousseau, président et chef de la direction, Air Canada

Faits en bref

Grâce aux dons de points accumulés par des voyageurs fréquents de transporteurs aériens de partout dans le monde, de points de cartes de crédit et d'argent, l'organisme non gouvernemental Miles4Migrants aide les gens touchés par la guerre, la persécution ou des catastrophes à retrouver leurs proches et à commencer une nouvelle vie en sécurité.

The Shapiro Foundation, fondée par Barbara et Edward Shapiro en 2000, est une organisation caritative américaine qui vise à améliorer la vie des populations les plus vulnérables du monde. La fondation se concentre principalement sur les enfants, les réfugiés et les immigrants, ainsi que sur l'éducation, la santé à l'échelle mondiale et l'aide humanitaire.

Au titre de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada- Ukraine (AVUCU), lancée le 17 mars 2022, les Ukrainiens et les membres de leur famille immédiate de quelque nationalité que ce soit peuvent rester au Canada à titre de résidents temporaires pour une période maximale de 3 ans. Ils sont également admissibles à un permis de travail ouvert ou à un permis d'études sans frais leur permettant de travailler pour presque n'importe quel employeur canadien ou de s'inscrire à un programme d'études au Canada.

Entre le 17 mars, date de lancement de l'AVUCU, et le 12 avril 2022, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a reçu près de 141 000 demandes et en a approuvé plus de 46 000. Les statistiques clés sont mises à jour chaque semaine.

IRCC a récemment annoncé que le Canada offre des services d'établissement aux ressortissants ukrainiens qui arrivent au pays au titre de l'AVUCU. Ces services de soutien, généralement réservés aux résidents permanents, aideront les Ukrainiens arrivant dans le cadre de cette voie d'accès spéciale accélérée à la résidence temporaire à s'établir dans leur nouvelle collectivité.

