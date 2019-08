Nouveau financement du gouvernement fédéral pour préserver et célébrer le patrimoine autochtone en Colombie-Britannique

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, annonce l'octroi d'un financement, dans le cadre du Programme d'aide aux musées, à 11 organismes qui s'emploient à préserver le patrimoine autochtone

VANCOUVER, le 28 août 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui un investissement totalisant 738 108 dollars pour les musées, les établissements du patrimoine, les centres culturels et les Premières Nations dans l'ensemble de la Colombie-Britannique qui s'emploient à préserver, à protéger, à promouvoir et à célébrer le patrimoine autochtone matériel et immatériel.

Ce financement a été accordé par l'intermédiaire des quatre volets du Programme d'aide aux musées, soit : Patrimoine autochtone, Accès au patrimoine, Gestion des collections et Fonds des expositions itinérantes.

Les fonds profiteront à 11 organismes de la province, dont la British Columbia Museums Association, le Heiltsuk Tribal Council et la U'mista Cultural Society (voir le document d'information ci-joint pour plus de détails). Il est à noter que le financement comprend un investissement de 14 300 dollars pour la Sidney Museum and Archives Society de l'île de Vancouver, qui accueille une exposition itinérante sur le chef des Tsleil-Waututh, Dan George. L'exposition explore la vie et l'héritage du chef Dan George, ainsi que son influence en tant qu'activiste et défenseur des droits des Autochtones.

Le Programme d'aide aux musées appuie les établissements et les travailleurs œuvrant dans le domaine du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Le programme favorise la préservation de la culture autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux principales fonctions muséales.

« Comme notre gouvernement l'a dit à maintes reprises, il n'y a pas de relation plus importante que celle que nous entretenons avec les peuples autochtones. Notre engagement envers cette relation est global et comprend la promotion, la sauvegarde et la célébration de l'histoire, de l'art, des traditions et des cultures des peuples autochtones de façon significative et accessible. Plus tôt cet été, j'ai été fier d'annoncer que la Loi sur les langues autochtones avait reçu la sanction royale. Il s'agissait d'un jalon historique sur le chemin de la réconciliation. Le financement annoncé aujourd'hui témoigne de notre engagement à poursuivre dans cette voie. Par l'entremise de musées, d'expositions et d'expériences culturelles partout en Colombie-Britannique, nous aiderons les communautés à raconter des histoires, anciennes et nouvelles, qui contribuent à honorer et à faire connaître la culture et les traditions autochtones. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Partager et comprendre notre histoire est un élément clé de la réconciliation. Lorsque nous célébrons et mettons en valeur le patrimoine autochtone, c'est toute la Colombie-Britannique que nous célébrons. »

-- L'honorable Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor, ministre du Gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra

« Le Musée de Sidney a tenu à présenter l'exposition itinérante Chief Dan George: Actor and Activist à notre communauté, qui est située sur le territoire traditionnel de quatre Premières Nations. L'exposition comprend de l'information sur le défi d'établir les droits des Premières Nations au Canada, le travail et la défense des droits du chef Dan George, et la culture et l'histoire des peuples autochtones locaux. Elle a eu de nombreuses retombées importantes, notamment des plans visant à inclure des expositions permanentes sur les Premières Nations dans le Musée de Sidney et des travaux en vue de la réconciliation et du rapatriement des artefacts. L'exposition a également permis au musée d'établir une relation plus étroite avec les quatre Premières Nations locales, une relation que nous continuerons d'entretenir et de développer une fois l'exposition terminée. Notre capacité d'accueillir l'exposition sur le chef Dan George n'aurait pas été possible sans l'incroyable soutien de Patrimoine canadien par l'entremise du Programme d'aide aux musées. Grâce à ce financement, des centaines de visiteurs ont pris connaissance du processus de réconciliation et y ont participé. Ce fut aussi un événement transformateur pour notre musée. »

-- M. Peter Garnham, directeur général, Sidney Museum and Archives Society

Les faits en bref

Le Programme d'aide aux musées offre du financement par l'entremise de cinq volets distincts : Accès au patrimoine; Fonds des expositions itinérantes; Patrimoine autochtone; Gestion des collections; et l'Accord Canada-France.

Le volet Accès au patrimoine offre un financement aux organismes patrimoniaux pour l'organisation d'expositions itinérantes au Canada et favorise un plus grand accès au patrimoine en reliant différentes régions géographiques.

Le volet Fonds des expositions itinérantes aide les musées à assumer les coûts liés à l'accueil d'expositions itinérantes qui proviennent d'un autre musée ou d'une institution patrimoniale fédérale et à l'emprunt d'artefacts du Musée canadien de l'histoire ou du Musée canadien de la guerre.

Le volet Patrimoine autochtone a pour but de soutenir la préservation, la présentation et la gestion du patrimoine culturel autochtone du Canada. Il vise également à sensibiliser le public à la richesse et à la diversité des cultures autochtones.

Le volet Gestion des collections vise à améliorer les connaissances, les compétences et les pratiques professionnelles, ainsi qu'à renforcer les normes professionnelles liées aux fonctions muséales clés en matière de gestion des collections au Canada. Il appuie aussi les organisations dans l'élaboration et la diffusion de ressources ou la prestation de services qui profiteront à de nombreux musées.

Ville Organisme Projet Volet Année fiscale Montant Alert Bay U'mista Cultural Society Boas-Hunt Travelling Temporary Exhibition Project Patrimoine autochtone 2018-2019 29 888 $ Alert Bay U'mista Cultural Society Collections Database and Policy Upgrade Patrimoine autochtone 2019-2020 40 000 $ Barriere Simpcw First Nation Simpcw Exhibit at Valemount Museum Patrimoine autochtone 2019-2020 75 650 $ Bella Bella Heiltsuk Tribal Council Sacred Journey Travelling Exhibit Patrimoine autochtone 2019-2020 40 000 $ Mount Currie Lil'wat7ul Lil'wat7ul Cultural Exhibit Centre Patrimoine autochtone 2018-2019 40 000 $ New Aiyansh Nisga'a Lisims Government Healing Ways: Nisga'a Wild Medicine Patrimoine autochtone 2018-2019 45 000 $ Sidney Sidney Museum and Archives Society Chief Dan George Exhibit Fonds des expositions itinérantes 2019-2020 14 300 $ Squirrel Cove Klahoose First Nation It's Good to See You: The Journey Home Patrimoine autochtone 2019-2020 46 209 $ Vancouver Museum of Anthropology

(University of British Columbia) Indigenous Internship Pilot Project Patrimoine autochtone 2019-2021 147 270 $ Vancouver Vancouver Museum Society Indigenous Collections Storage Upgrade Gestion des collections 2019-2020 43 043 $ Vancouver Vancouver Museum Society There is Truth Here: Creativity and Resilience in Children's Art from Indian Residential and Day School Fonds des expositions itinérantes 2019-2020 15 000 $ Victoria The British Columbia Museums Association Indigenous Engagement Toolbox and Key Resources: Guiding Principles for Creative and Respectful Collaborations Gestion des collections 2019-2020 40 823 $ Victoria Royal British Columbia Museum Our Living Languages Travelling Exhibition Accès au patrimoine 2019-2020 160 925 $ TOTAL : 738 108 $

