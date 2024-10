VIENTIANE, Laos, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Le Canada investit pour garantir le progrès, la prospérité et des chances équitables pour chaque génération. À la grandeur du pays, nous attirons des milliards de dollars au sein de nos communautés, dans le secteur de la fabrication, et nous donnons la chance aux Canadiens de saisir les occasions qui s'offrent à eux. Dans l'économie mondiale, cependant, les défis collectifs requièrent des solutions collectives. C'est là où entre en jeu le partenariat entre le Canada et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).

Depuis plus d'un demi-siècle, l'ANASE travaille de concert avec des partenaires de dialogue comme le Canada pour améliorer la vie des gens des deux côtés du Pacifique. Notre relation repose sur des priorités communes, qu'il s'agisse de l'action climatique, de la paix et de la sécurité ou des emplois bien rémunérés. Depuis 2015, les échanges commerciaux entre le Canada et l'ANASE ont presque doublé. L'an dernier, les États membres de l'ANASE étaient le quatrième partenaire du Canada sur le plan du commerce de marchandises, et on a constaté une augmentation des partenariats dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du commerce numérique. Grâce à la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, nous consolidons ce partenariat en resserrant nos liens et en favorisant une prospérité partagée.

Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation au Sommet de l'ANASE à Vientiane, au Laos. Pendant sa visite au Laos - une première pour un premier ministre canadien -, le premier ministre a resserré les liens avec les partenaires de l'ANASE et a renforcé la présence du Canada dans l'une des régions économiques du monde connaissant la croissance la plus rapide.

À Vientiane, le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada allait moderniser ses bureaux à Phnom Penh, au Cambodge, et à Vientiane, au Laos, pour en faire des ambassades avec ambassadeurs en résidence, ce qui permettra au Canada d'être représenté par des ambassades à part entière dans les 10 États membres de l'ANASE. Il a également évoqué la prochaine mission commerciale que mènera le Canada en Indonésie et aux Philippines plus tard cette année et a annoncé de nouvelles missions en Thaïlande et au Cambodge en 2025. Ces efforts, qui s'appuient sur la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, contribueront à resserrer davantage les liens entre le Canada et l'ANASE, à créer de bons emplois pour les Canadiens et les gens de ces pays et à accroître la présence du Canada dans l'Indo-Pacifique.

Dans une déclaration commune, le Canada et ses partenaires de l'ANASE ont réitéré leur engagement à renforcer le dialogue sur les défis mondiaux, à faire progresser les efforts dans les dossiers prioritaires communs et à bâtir une région de l'ANASE axée sur les personnes, qui est à la fois connectée, inclusive et résiliente. Le premier ministre a souligné que le Canada demeurera un partenaire dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité dans la région.

Pour soutenir ces efforts, le premier ministre Justin Trudeau a mis en relief un train de mesures d'une valeur de plus de 128 millions de dollars visant à resserrer les liens avec l'ANASE.

Les effets des changements climatiques se font sentir plus que jamais, et ont des répercussions dévastatrices sur les pays du monde entier, y compris les États membres de l'ANASE. C'est pourquoi le gouvernement fédéral investit plus de 84 millions de dollars dans la région pour lutter contre les changements climatiques, soutenir l'innovation et protéger l'environnement. Nos investissements ont les objectifs suivants :

Faire progresser des initiatives de croissance propre et de conservation comme le Projet éolien Monsoon au Laos , le projet de paysages et de moyens de subsistance au Laos et la Commission du fleuve Mékong.

, le projet de paysages et de moyens de subsistance au et la Commission du fleuve Mékong. Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans certains des pays en développement les plus polluants au monde.

Accroître la résilience face aux catastrophes naturelles en améliorant la préparation aux catastrophes et leur gestion.

La criminalité transnationale organisée et le terrorisme international sont des défis qui touchent aussi bien les citoyens des États membres de l'ANASE que les Canadiens. Le gouvernement fédéral investit 21,3 millions de dollars avec ces objectifs :

Renforcer les partenariats entre les organismes d'application de la loi du Canada et de l'Indo-Pacifique.

Sévir contre la traite de personnes et le trafic de drogues, y compris les drogues synthétiques, le passage de clandestins et le blanchiment d'argent.

Lutter contre les menaces terroristes internationales, y compris le financement du terrorisme et les déplacements de combattants terroristes, et en protéger les enfants.

Aider les administrations locales à prévenir l'exploitation forestière illicite et la déforestation.

Lutter contre les cyberescroqueries.

Renforcer la sécurité aérienne et frontalière.

La stabilité de l'Indo-Pacifique est une grande priorité du Canada. Nous soutenons les efforts de paix et de sécurité menés dans la région, notamment en investissant 11,9 millions de dollars dans diverses initiatives, avec les objectifs suivants :

Renforcer l'infrastructure de réglementation de la sécurité nucléaire.

Lutter contre les cyberacteurs malveillants et renforcer la cyberrésilience.

Soutenir les efforts de déminage et de contrôle des armes.

Afin de soutenir les droits des femmes et des enfants dans les pays de l'ANASE, le Canada investit plus de 9 millions de dollars pour :

Défendre les droits des femmes en matière de travail et améliorer leur participation dans les secteurs où elles sont sous-représentées.

Aider à éliminer le travail forcé et le travail des enfants.

Améliorer l'accès aux services de prothèses, d'orthèses et de réadaptation pour les femmes et les filles souffrant de handicaps physiques.

Au Sommet de l'ANASE, le premier ministre a annoncé une contribution supplémentaire de 2 millions de dollars pour favoriser l'octroi de bourses et les échanges éducationnels avec les pays de l'ANASE. Il a également fait part de l'intention du Canada d'adhérer à la filière numérique de l'ANASE, afin que le Canada puisse participer aux discussions sur les enjeux régionaux, allant de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité aux droits démocratiques et aux droits en ligne.

Alors que se poursuivent les travaux en vue d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE, le premier ministre a fait état des progrès accomplis l'an dernier dans le cadre du Partenariat stratégique ANASE-Canada et a souligné sa volonté d'accroître davantage le commerce et les investissements entre le Canada et l'ANASE.

La région de l'ANASE offre des occasions économiques sans égales pour le Canada. Ensemble, les 10 États membres de l'ANASE représentent la cinquième plus grande économie du monde, et ont la troisième plus grande population au monde. Grâce aux mesures annoncées aujourd'hui, les Canadiens et les entreprises canadiennes pourront mettre à profit l'industrialisation et la croissance rapides de cette région. Plus d'emplois, d'innovation et de croissance seront créés si le Canada accroît son investissement dans la région et si la région investit davantage au Canada. Alors que nous créons des emplois bien rémunérés, luttons contre les changements climatiques et faisons croître nos économies, le Canada et l'ANASE font front commun pour améliorer la vie des habitants de la région indo-pacifique et d'ailleurs.

Le premier ministre Trudeau a remercié le premier ministre du Laos, Sonexay Siphandone, d'avoir organisé un sommet de l'ANASE très productif. Il a réaffirmé l'engagement du Canada à resserrer davantage les liens entre nos pays - et avec tous les partenaires de l'ANASE. Pendant la présidence canadienne du G7 en 2025, l'ANASE sera au cœur des travaux réalisés.

Citation

« Le Canada est fier d'être une nation de la région indo-pacifique. Lors de mon passage au Sommet de l'ANASE, cette année, nous avons accru notre présence dans cette dynamique région, par exemple en favorisant les échanges commerciaux, l'investissement et les emplois bien rémunérés. Grâce à tous les efforts que nous déployons pour lutter contre les changements climatiques, défendre la paix et la sécurité et faire croître nos économies, nous donnons la chance aux Canadiens de saisir les occasions qui se présentent à eux dans le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'ANASE est une organisation intergouvernementale régionale comptant 10 États membres. Ses objectifs sont les suivants : Accélérer la croissance économique, le progrès social et le développement culturel. Promouvoir la paix et la stabilité régionales ainsi que le respect de la justice et de la primauté du droit. Accroître la collaboration dans la région dans une série de domaines économiques, sociaux, culturels, techniques, scientifiques et administratifs.

L'ensemble de la région que représente l'ANASE constitue le quatrième partenaire en importance du Canada sur le plan du commerce. En 2023, le commerce bilatéral a atteint plus de 38,8 milliards de dollars.

L'an dernier, le Canada et l'ANASE ont lancé un partenariat stratégique visant à renforcer la collaboration dans des domaines stratégiques d'intérêt mutuel, dont la paix et la sécurité ainsi que la coopération économique et socioculturelle.

Le Canada est devenu en 1977 un partenaire de dialogue de l'ANASE et il est l'un des 11 partenaires ayant obtenu cette désignation.

est devenu en 1977 un partenaire de dialogue de l'ANASE et il est l'un des 11 partenaires ayant obtenu cette désignation. Les partenaires de dialogue collaborent avec l'ANASE concernant les questions liées à la politique et à la sécurité, l'intégration régionale, les intérêts économiques, le dialogue interconfessionnel, la criminalité transnationale et la lutte contre le terrorisme, la réduction des risques de catastrophes et d'autres domaines. Les autres partenaires de dialogue sont l'Australie, la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, le Royaume-Uni, la Russie et l'Union européenne.

La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique permet à la fois de promouvoir et de défendre les intérêts du Canada, en contribuant à bâtir une région plus sûre, plus prospère, plus inclusive et plus durable, et de protéger la sécurité nationale et économique du Canada au pays et à l'étranger.

