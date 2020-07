Le Conseil jeunesse du premier ministre s'efforce d'être à l'image de la diversité du Canada. Il constitue une plateforme importante où des jeunes provenant de tous les horizons peuvent faire connaître leurs points de vue, aider à façonner le Canada d'aujourd'hui et le préparer pour les générations futures

OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 20 juill. 2020 /CNW/ - Les jeunes Canadiens sont les leaders d'aujourd'hui et de demain. Ils ont des idées novatrices et des perspectives uniques sur la façon dont le gouvernement devrait aborder les possibilités et les défis qui se posent.

Le premier ministre, Justin Trudeau, et la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, ont donné le coup d'envoi à la campagne de recrutement pour trouver les membres qui composeront la prochaine cohorte du Conseil jeunesse du premier ministre (Conseil jeunesse). Ils sont donc à la recherche de Canadiens et Canadiennes de 16 à 24 ans provenant de toutes les régions du pays, aux parcours et expériences très variés, qui ont à cœur de faire connaître leurs points de vue.

Importante plateforme pour les jeunes, le Conseil jeunesse fournit au premier ministre et au gouvernement du Canada des conseils non partisans qui revêtent une importance pour les jeunes et l'ensemble des Canadiens.

Les membres du Conseil jeunesse ont la chance de contribuer à façonner un Canada où les jeunes ont leur mot à dire et sont entendus.

L'une des priorités du gouvernement du Canada est de renforcer la diversité et l'inclusion afin que les Canadiens de tous âges, cultures, origines ethniques, races, religions, orientations sexuelles et identités de genre sentent qu'ils ont une voix et qu'ils peuvent participer pleinement en tant que membre de la société canadienne.

Pendant que les Canadiens se serrent les coudes pour surmonter la pandémie mondiale de la COVID-19, le pays a besoin des jeunes, comme jamais auparavant, pour bâtir un Canada plus fort et plus inclusif.

Les jeunes Canadiens et Canadiennes peuvent soumettre leur candidature en ligne à même le site Web du Conseil jeunesse d'ici la fin de la journée du 17 août 2020.

Citations

« La jeunesse canadienne est l'un de nos plus importants atouts : ce sont les leaders d'aujourd'hui. Je recherche de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, afin de bâtir le Canada dont nous rêvons tous et de léguer aux prochaines générations un pays encore meilleur. Vous voulez avoir votre mot à dire et souhaitez faire rayonner la vision des jeunes Canadiens et Canadiennes? N'attendez plus, le moment est venu. Postulez maintenant. »

-- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Au Canada, la diversité est l'une de nos plus grandes forces. Nous lançons donc un appel à de jeunes personnes déterminées et innovatrices qui représentent la diversité des points de vue, des expériences et des régions au Canada, afin de bâtir un pays encore meilleur et encore plus inclusif. »

-- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Les faits en bref

En 2016, le premier ministre a créé le Conseil jeunesse du premier ministre pour obtenir des conseils non partisans sur des enjeux qui revêtent une importance pour les jeunes et l'ensemble des Canadiens.

Les fonctionnaires fédéraux consultent souvent le Conseil jeunesse. Ce faisant, ils élaborent des politiques gouvernementales tenant compte du point de vue des jeunes.

Le Conseil jeunesse peut comprendre jusqu'à 30 membres, dont le mandat est généralement de deux ans.

En qualité de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, la ministre Chagger est la vice-présidente du Conseil jeunesse.

