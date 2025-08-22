Nourrir nos ambitions pour une plus grande autonomie alimentaire

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU, QC , le 22 août 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a présenté aujourd'hui la Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions. Avec cette nouvelle politique, le Québec se donne les moyens de renforcer son autonomie alimentaire et de soutenir un secteur essentiel à notre économie, à la vitalité de nos régions et à la santé du Québec.

Elle trace la voie pour les dix prochaines années en vue d'améliorer la compétitivité et la durabilité du secteur, tout en facilitant l'adaptation face aux changements climatiques, aux défis économiques et aux incertitudes mondiales.

Miser sur l'innovation et la collaboration

Pour transformer le secteur et relever les défis d'aujourd'hui et de demain, la Politique s'appuie sur deux piliers : l'innovation et la collaboration. L'innovation permettra de stimuler la productivité, de travailler de façon plus durable et de mieux faire face au manque de main-d'œuvre. Quant à la collaboration, elle fera en sorte que tout le monde, du terrain jusqu'aux différents paliers de gouvernement, travaille ensemble pour s'attaquer à des enjeux de plus en plus complexes.

Trois grandes ambitions sous-tendent la Politique :

Accroître l'autonomie alimentaire du Québec;

Développer un secteur prospère et durable;

Accélérer l'innovation dans le secteur bioalimentaire.

Ces ambitions se traduiront par des cibles concrètes, notamment générer 25 milliards de dollars d'investissements de la part des entreprises agricoles, aquacoles, de pêches et de transformation alimentaire; diversifier les marchés et atteindre 15 milliards de dollars en exportations bioalimentaires; et viser zéro perte nette de terres agricoles présentant un fort potentiel.

Citations

« Le secteur alimentaire et agricole, c'est le cœur de notre économie. Ce sont des milliers de producteurs, de transformateurs et de travailleurs qui, chaque jour, nourrissent les Québécois et font vivre nos régions. C'est un secteur qui génère des milliards en retombées économiques, qui crée de l'emploi partout au Québec et qui nous distingue sur les marchés internationaux. Mais au-delà des chiffres, c'est aussi notre autonomie, notre sécurité alimentaire. Miser sur notre agriculture et notre alimentation, c'est investir dans notre avenir et dans la qualité de vie de toutes les familles québécoises. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Je suis fier de dévoiler la Politique bioalimentaire 2025-2035, dont la force première est de porter la voix de l'ensemble du secteur. Nourrir nos ambitions, c'est nous doter d'une boussole qui fédère et mobilise pour accroître l'autonomie alimentaire du Québec. Elle guidera nos actions au cours des dix prochaines années pour offrir aux Québécois des aliments sains et de qualité, et contribuera à un secteur bioalimentaire fort et durable. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation disposera, pour la Politique bioalimentaire 2025-2035, de 1,05 milliard de dollars pour les cinq premières années, soit de 2025-2026 à 2029-2030.

La Politique met de l'avant trois grandes orientations qui constitueront un guide pour naviguer dans un environnement d'affaires en transformation : Renforcer la compétitivité du secteur sur les marchés d'ici et d'ailleurs; Valoriser le potentiel du territoire et des acteurs bioalimentaires; Intensifier les pratiques durables et la réponse aux changements climatiques.



Ces orientations se déclinent en 36 pistes d'action.

Le secteur bioalimentaire québécois est soumis à l'influence de grandes tendances observées à l'échelle mondiale. Elles transforment le contexte d'affaires en amenant des défis et des occasions à un rythme plus soutenu qu'auparavant.

Il représente près de 7 % de l'activité économique au Québec (PIB) avec environ 80 000 entreprises, dont 28 200 exploitations agricoles et quelque 3 150 établissements de transformation alimentaire.

Ce secteur emploie 530 000 personnes, soit 12 % du marché du travail québécois.

En comparaison avec d'autres secteurs manufacturiers, la transformation alimentaire arrive au premier rang pour la valeur des livraisons (ventes), le PIB et les emplois.

Lien connexe

Politique bioalimentaire 2025-2035 - Nourrir nos ambitions

