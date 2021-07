TORONTO, le 14 juill. 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui la nomination de Roberta L. Jamieson à son conseil d'administration. Mme Jamieson entrera en fonction le 1er août 2021. Mme Jamieson se joindra aux comités de la gouvernance et de la gestion du risque.

« Nous sommes heureux d'accueillir Mme Jamieson au conseil d'administration de RBC. Mme Jamieson est une personne d'influence porteuse de changement dans la collectivité et dans le milieu des affaires, et ses connaissances et son expérience renforceront les fonctions de gouvernance et de gestion du risque de notre conseil, a déclaré Kathleen Taylor, présidente du conseil, RBC. Tout comme RBC, notre conseil favorise la diversité et l'inclusion pour stimuler l'innovation et la croissance. Nous sommes fiers que le conseil soit maintenant composé à 46 % de femmes et à 23 % de Noirs, d'Autochtones ou de personnes de couleur (NAPC) et nous reconnaissons à quel point il est important qu'il comporte un plus grand nombre de gens aux points de vue et aux expériences diversifiés pour permettre à la banque de contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. »

Mme Jamieson est l'ancienne présidente et chef de la direction d'Indspire, un organisme de bienfaisance autochtone national qui investit dans l'éducation des peuples des Premières nations, Inuits et Métis partout au Canada. Elle a aussi occupé le poste de chef des Six Nations du territoire de la rivière Grand de 2001 à 2004. Mme Jamieson possède par ailleurs de l'expérience dans la fonction publique, ayant exercé pendant dix ans les fonctions d'ombudsman de l'Ontario, et occupé les rôles de commissaire de la Commission sur les Indiens de l'Ontario et membre du Conseil consultatif sur l'égalité des sexes du Sommet du G7 en 2018. Le travail de Mme Jamieson en matière de résolution de conflits exempte de confrontation, pour lequel elle a été nommée membre de l'Ordre du Canada en 1994, est reconnu à l'échelle mondiale.

Mme Jamieson est également membre du conseil d'administration de Deloitte Canada et coprésidente du conseil consultatif autochtone de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Elle a déjà siégé aux conseils d'Hydro One Ltd., d'Ontario Power Generation et de Stewardship Ontario.

En plus d'être officière de l'Ordre du Canada, Mme Jamieson a reçu 30 doctorats honorifiques en droit ainsi que de nombreux prix décernés par le milieu des affaires et le réseau communautaire. Elle est notamment la première récipiendaire du prix Mary Parker Follett pour la résolution des conflits, a été lauréate du Prix des femmes autochtones en leadership du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone et a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. Mme Jamieson a obtenu son diplôme de la faculté de droit de l'Université Western Ontario en 1976, devenant la première femme membre des Premières Nations à obtenir un diplôme en droit au Canada.

Dans ses efforts de recrutement d'administrateurs et de planification de la relève, le conseil d'administration de RBC cherche à réunir des gens d'origines très diverses afin de profiter d'une variété d'expertises et de points de vue, et tient compte de facteurs importants : diversité de genre, d'origine ethnique, de race, d'origine ancestrale, d'âge, de provenance géographique, de formation, d'orientation sexuelle, etc. Quand il considère des candidats à désigner, le conseil tient compte en particulier de la proportion de femmes, de NAPC et de membres d'autres groupes représentatifs de la diversité au sein de l'administration.

Pour en savoir plus sur le conseil d'administration de RBC, veuillez visiter notre site Gouvernance d'entreprise.

APERÇU DE RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Fiona McLean, Communications financières, 437 778-3506, [email protected]

Liens connexes

http://www.rbc.com