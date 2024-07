Nomination de Henri-Paul Rousseau à titre de représentant personnel du premier ministre pour la Francophonie

QUÉBEC, le 19 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, annonce aujourd'hui la nomination de M. Henri-Paul Rousseau à titre de représentant personnel du premier ministre du Québec (sherpa) pour la Francophonie. Cette fonction s'ajoute à celle de délégué général du Québec à Paris à compter du 19 juillet 2024.

Membre de plein droit de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Québec joue un rôle actif au sein des instances de la Francophonie. Il se prononce sur des enjeux primordiaux tels que la langue française, le développement économique, la culture, la démocratie, les droits de la personne, l'environnement et l'éducation. Ce faisant, le Québec contribue à bâtir un environnement mondial durable, juste et prospère.

Avec ces attributions et à l'approche du 19e Sommet de la Francophonie, M. Rousseau veillera à promouvoir les intérêts, les valeurs et les orientations du Québec. En particulier, il portera les priorités du Québec en Francophonie afin de valoriser la langue française dans des domaines porteurs tels que le numérique et la découvrabilité des contenus francophones en ligne, l'économie et l'innovation, et la jeunesse. Il poursuivra l'action du Québec en faveur de la consolidation de la Francophonie économique afin de mettre toujours plus en valeur les nombreuses occasions d'affaires et de développement offertes par le marché dynamique que représente l'espace francophone. En maintenant des liens assidus avec l'OIF ainsi qu'avec les représentants personnels des 87 autres États et gouvernements membres, associés et observateurs de la Francophonie, M. Rousseau jouera un rôle crucial pour accroître le rayonnement international du Québec.

Le premier ministre tient également à souligner le dévouement et l'excellent travail de Mme Michèle Boisvert, C.Q., qui a su représenter et défendre avec vigueur et brio les intérêts du Québec en Francophonie, et ce, depuis mai 2020.

« Je suis très heureux de la nomination d'Henri-Paul Rousseau et reconnaissant qu'il ait accepté ce rôle stratégique pour la diplomatie québécoise. Avec son impressionnant parcours professionnel et son expertise aiguë de l'économie, il a toute ma confiance pour représenter les intérêts du Québec en Francophonie, notamment en matière de développement économique. Ses compétences en gestion seront un atout considérable. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Je suis très heureuse d'annoncer que M. Rousseau sera désormais le représentant personnel du premier ministre pour la Francophonie. Il fera valoir ses priorités et jouera un rôle crucial auprès des autres États membres de la Francophonie. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis honoré de cette nomination et je tiens à remercier le premier ministre, François Legault, et la ministre Martine Biron, pour leur confiance. Je tiens aussi à remercier Mme Michèle Boisvert pour tout le travail accompli avant mon arrivée. Le maintien et le développement d'excellentes relations entre le Québec, l'OIF, la France et les autres États membres de la Francophonie sont d'une importance capitale. Le défi de représenter et de promouvoir les intérêts du Québec en matière de Francophonie économique est grand et je suis très enthousiaste à l'idée de le relever. »

Henri-Paul Rousseau, Délégué général du Québec à Paris et représentant personnel du premier ministre pour la Francophonie

